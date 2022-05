Bezirksliga 5: Übernimmt der SV Ottfingen Platz drei?

Michael May (rechts) und der SV Ottfingen reisen nach Plettenberg.

Kreis Olpe. Sportlich sind in der Bezirksliga 5 alle Entscheidungen gefallen. Für die Olper Vereine geht es noch um bestmögliche Platzierungen.

Für die heimischen Bezirksligisten geht es am Wochenende wie folgt weiter:

SV Rothemühle – RW Lennestadt (Sonntag, 15 Uhr). Nach dem mäßigen Auftritt von RW Lennestadt bei der 0:7-Niederlage beim SV Ottfingen, wo mit Alexander Berghoff ein Feldspieler im Tor stand, beträgt der Abstand zum rettenden Ufer 13 Punkte Rückstand. Nun geht die Reises zum Tabellendritten SV Rothemühle. Die Schützlinge des scheidenden Rothemühler Trainers Daniel Morillo sind gut drauf. Sie haben im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten Fortuna Freudenberg (1:1) einen wichtigen Zähler einfahren können.

VfR Rüblinghausen – Fortuna Freudenberg (Sonntag, 15.30 Uhr). In guter Form befindet Fußball-Bezirksligist VfR Rüblinghausen. Die Olper Vorstädter unterstrichen ihre aufsteigende Tendenz durch einen deutlichen 4:1-Auswärtssieg im Kreisderby am vergangenen Wochenende beim FC Altenhof. Mit Fortuna Freudenberg gibt die Überraschungsmannschaft der Saison ihre Visitenkarte am Birkendrust ab. Im Hinspiel gewannen die Flecker mit 2:0.

TuS Plettenberg – SV Ottfingen (Sonntag, 15.30 Uhr). Nach einer schwachen Hinrunde mit vielen Verletzungen und Erkrankungen ist der SV Ottfingen richtig gut in die Spur gekommen. Neun Spiele ohne Niederlage sprechen für das wieder gewonnene Selbstvertrauen der Schützlinge von Trainer Marco Weller. Michael May (21 Tore) und Luca Validio (15 Tore) sind Unterschiedsspieler, die in engen Spielen immer auf den Punkt da sind.

VfL Klafeld/Geisweid – FC Altenhof Kunstrasenplatz (Sonntag, 15 Uhr). Die Frustrierten der letzten Spieltage treffen im Hofbachtal aufeinander. Die Schützlinge von FCA-Coach Mike Brado haben eine Berg-und Talfahrt in dieser Saison hinter sich, während der Siegerländer Traditionsverein VfL Klafeld-Geisweid jeden Punkt benötigt, um den Klassenerhalt noch zu schaffen.

SC LWL 05 – Türk Geisweid (Sonntag, 15 Uhr). Eigentlich eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Nach zwei Niederlagen in Folge sollte ein Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht Türk Geisweid Pflicht sein.

