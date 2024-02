Bezirksliga 5: Spitzenspiel und Derby zum Auftakt

Kreis Olpe Karneval und Fußball: Die heimischen Fußball-Bezirksligisten bekommen beides gut unter einen Hut.

In der Staffel 5 endet am Freitag die Winterpause, und das direkt mit einem Aufeinandertreffen zweier Top-Mannschaften des Kreises: In Rothemühle gastiert ab 19 Uhr der FC Altenhof. In Zahlen: Der Vierte empfängt den Zweiten.

In den letzten Jahren wurden Hin-und Rückrunde immer mit dieser Paarung eröffnet und regelmäßig gab es für die Rothenborner kaum etwas zu holen. Sei es am Altenhofer Winterhagen oder vor heimischer Kulisse, denn jedes Mal hatte der FC Altenhof das bessere Ende für sich. Der letzte Rothemühler Sieg datiert vom September 2015 und der gelang in einem Pokalspiel. Zuvor waren sich beide Rivalen ligarechnisch jahrelang aus dem Weg gegangen.

Mit viel Selbstbewusstsein nach einer überragenden Hinrunde reist der Rangzweite FC Altenhof zum Rothenborn. „Knapp neun Wochen sind eine lange Zeit. Die Mannschaft ist hochmotiviert und möchte da anfangen, wo sie vor der Winterpause aufgehört hat“, erklärte der Altenhofer Trainer Mike Brado, „selbstverständlich müssen wir sehen, dass wir wieder in unseren Spielrhythmus gelangen, aber es wird in Rothemühle nur über Kampf möglich sein, zu bestehen. Bis auf den verletzten Jusin Groos stehen alle Spieler zur Verfügung.“

Fußball-Bezirksliga 5 Freitag

SV Rothemühle - FC Altenhof (19 Uhr)

Samstag

SC LWL 05 - Rüblinghausen

Hilchenbach - Freier Grund

Türk Attendorn - Niederschelden

Hünsborn - Wenden (alle 14.30 Uhr)

Rahrbachtal - TSV Weißtal (15.30 Uhr)

Knapp fünf Kilometer weiter, am Löffelberg, steigt das zweite Derby, das zwischen RW Hünsborn und dem VSV Wenden. Nach einem mäßigen Start in die neue Umgebung Fußball-Bezirksliga sind die Schützlinge von Trainer Alfonso Rubio Doblas gut in die Spur gekommen. Sein Team hatte im Laufe der Hinrunde Nehmerqualitäten bewiesen. Es gab nach dem dramatischen 2:2 Auftakt beim VSV Wenden in letzter Sekunde immer wieder massive Rückschläge. Zum Beispiel die 2:3 Heimniederlage gegen SC LWL 05 und dem Platzverweis von Torhütertalent Lars Waffenschmidt oder die 0:5-Niederlage im Kreisderby bei Türk Attendorn. „Die Mannschaft hat aus den Rückschlägen gelernt und ist dadurch in der Entwicklung nach vorne gekommen“, weiß der Hünsborner Trainer Alfonso Rubio-Doblas zu berichten, der hofft, dass der positive Trend der Mannschaft mit 10 Punkten aus vier Spielen anhält.

Die Mannschaft möchte da anfangen, wo sie vor der Winterpause aufgehört hat. Mike Brado, Trainer des FC Altenhof, der punktgleich mit Spitzenreiter TSV Weißtal auf Platz zwei überwintert hat

So kann der Trainer auf Tom Schober bauen der 21-jährige Student kommt gebürtig aus Hamburg und sorgt im Defensivverbund für einen weiteren Wettbewerb. Zuletzt war Schober in der Bezirksliga Nord Hamburg für den SC Sperber Hamburg aktiv. Nun kommt der Nachbar VSV Wenden an den Löffelberg, die Gäste sind bisher klar hinter ihren Ansprüchen geblieben. Trainer Marco Carbotta muss in der Hünsborner Weberhaus-Arena auf die beiden rot gesperrten Spieler Moh Dalli und Koray Daman verzichten, aber auch der Einsatz von Andre Schilamow steht auf der Kippe. „Unsere Vorbereitung war mäßig mit nur zwei Testspielen, auf Grund unserer personellen Situation gehen wir als klarer Außenseiter in diese Begegnung“, stellte Kemal Topal, der sportliche Leiter des VSV Wenden fest.

Vor einer schweren Aufgabe in der Rückrunde steht der SC LWL 05, der hat den VfR Rüblinghausen zu Gast. Bei den Hausherren zeigt die Formkurve nach oben, aber der aktuell sechste Tabellenplatz ist trügerisch. „Unsere Vorbereitung war in Ordnung, aber mit dem VfR Rüblinghausen haben wir eine Mannschaft zu Gast, die auf Grund ihrer Qulität unter die ersten fünf Teams der Liga gehört“, weiß LWL-Coach Bayram Celik, „bis auf die Karnevalisten Jonas Hesner und Lukas Ramail sind wir komplett“. VfR-Trainer Sebastian Wasem hat bis auf Till Hausmann, der in der Winterpause kam, Max Niemann und David Berg alle Spieler zur Verfügung.

