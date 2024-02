Bernd Pieper Vize-Westfalenmeister

Attendorn/Dortmund Schöner Erfolg für den Leichtathleten aus Attendorn.

Mit der Vizemeisterschaft im Kugelstoßen der Altersklasse M 70 kehrte der Attendorner Leichtathlet Bernd Pieper von den Hallen-Seniorenmeisterschaften in der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund zurück. Der 73-Jährige vom LC Attendorn stieß die Kugel 8,40 Meter weit und belegte damit den zweiten Platz. „Das war ein schöner Einstieg in die neue Saison“, freute sich Pieper. Bei den Titelkämpfen in Dortmund waren über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 30 bis 90 Jahren am Start. Für Bernd Pieper geht es demnächst mit der Bahneröffnung in Lüdenscheid weiter.



