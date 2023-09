Beim VSV Wenden ist vor Derby in Rothemühle Druck im Kessel

Kreis Olpe. Fußball-Bezirksligist VSV Wenden steht vor dem Spiel in Rothemühle auf einem Abstiegsplatz.

Ein Derby jagt das nächste. Das Spiel der Gegensätze findet in Rothemühle statt. Der Tabellenzweite, SV Rothemühle, empfängt den VSV Wenden.

Es herrscht eine ungemütliche Stimmung beim VSV Wenden. Neben drei Unentschieden (1:1 RW Hünsborn, 0:0 SC LWL 05, sowie 2:2 SG Mudersbach/Brachbach). gab es zwei Heimniederlagen (3:4 FC Hilchenbach und 1:2 Türk Attendorn). Die Gastgeber werden aktuell ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Der VSV steht auf einem Abstiegsplatz Selbstverständlich ist der neue Trainer Marco Carbotta alles andere als zufrieden: „Die Fans, der Vorstand und das VSV-Umfeld sind vom Auftreten des Teams massiv enttäuscht“. Will heißen: Nach dem missratenen Saisonauftakt ist die Stimmung hochentzündlich und man hat mächtig Druck auf dem Kessel. „Sicherlich verspürt man Druck, bewertet Marco Carbotta die momentane Situation. „Wir kriegen einfach zu viele Gegentore. Sicherlich ärgern mich diese Fehler, aber grundsätzlich bin ich ein positiver Typ“.

Weiter gab der Kiersper zu verstehen: „Wir sind erst am sechsten Spieltag und es gab schon viele unerwartete Ergebnisse. Doch es heißt Ruhe bewahren und nicht in Hektik zu verfallen“.

Ein wesentlicher Grund für den nicht befriedigen Saisonstart ist die Tatsache, dass Marco Carbotta immer wieder seine Aufstellung verändern musste. Dies hatte zur Folge, dass das Einspielen, sowie die Verinnerlichung der Abläufe nicht möglich war. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die Verletztenserie und der Ausfall der Führungskräfte. Michel Schöler, eine unverzichtbare Größe im Defensiv-Verbund, wird aller Wahrscheinlichkeit mit einer schweren Knieverletzung die komplette Saison ausfallen. Immer wiederkehrende Probleme bei Andre Schilamow kamen hinzu.

Zudem gab es eine weitere nicht eingeplante personelle Veränderung: Torwart Tom Röcher wechselte zum Siegerländer Kreisliga A-Vertreter SV Setzen. „Tom war mit meiner Torwartentscheidung zu Gunsten von Marius Grebe nicht einverstanden und hat die Konsequenzen gezogen“, berichtet Carbotta.

Saisonziel: unter die ersten Fünf

Der Wendener Traditionsverein war mit ganz anderen Zielen in die Meisterschaft gestartet. Ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften der Liga hatte der neue Wendener Trainer Carbotta beim Saisonauftakt in Schönau formuliert. Die Kurve schien nach oben zu gehen, denn die Vorbereitung war gut die Mannschaft war durch die positive Rückrunde noch zusätzlich motiviert. Training ist immer etwas anderes als Testspiele. Hier wurde das Team gefordert, gute Lösungen zu finden. Dies ist nicht immer der Fall wie zum Beispiel der Auftritt beim Gemeindepokal zu sehen war. Es schien alles mit einem Derby gegen RW Hünsborn vor der angerichtet. „Hier musste meine Mannschaft erkennen, dass ein Spiel oft länger als 90 Minuten dauert. Wir wurden dann in der Nachspielzeit bestraft, denn Hünsborn glich in der 94. Minute zum 2:2 aus“, sagte der Wendener Coach. „Dennoch glaube ich nicht, dass dieses Ergebnis Auswirkungen auf die Saison hatte“.

Nun steht das Derby gegen den SV Rothemühle an. „Es ist durchaus möglich, dass ein Dreier ein Startschuss für die weiteren Spiele sein kann“, glaubt Carbotta.

Trotz der guten Ausgangslage tritt Rothemühles Trainer Avdi Qaka auf die Euphoriebremse: „ Es wird eine kniffelige Aufgabe werden, denn Wenden hat eine spielstarke Mannschaft, die zur Zeit mit einem neuen Trainer noch nicht richtig in der Spur gekommen ist Weiter betont der Rothemühler Trainer: „ Es ist ein Lokalderby und steckt voller Brisanz. Man wird immer gefordert und wenn man nicht hundert Prozent und mehr gibt steht man als Verlierer auf dem Platz.“

