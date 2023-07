Beim SC LWL darf es ein bisschen mehr sein

Weltringhausen. Nach der erfolgreichen Mission Klassenerhalt ist Trainer Bayram Celik vorsichtig optimistisch.

Weltringhausen. Der Hochsommer macht beim Trainingsbesuch auf dem hochgelegenen Kunstrasenplatz Weltringhausen eine Pause. Dunkle Wolken ziehen über der Sportanlage bei Windhausen auf, die Temperaturen sinken auf erfrischende 17 Grad und es beginnt zu regnen.

Aber das kurze herbstliche Intermezzo passt überhaupt nicht zur guten Laune von Bayram Celik, seit einem halben Jahr Trainer des Fußball-Bezirksligisten SC LWL 05. Nach der erfolgreichen Mission Klassenerhalt ist der 43-jährige Übungsleiter mit seiner Mannschaft am 2. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Staffel 5 gestartet.

Der Spielplan war beim Besuch dieser Zeitung noch nicht raus. Aber egal, gegen wen der Sportclub starten sollte. Wegen des Schützenfestes in Neu-Listernohl und einer privaten Feier hoffen die LWL-Verantwortlichen, die beiden ersten Meisterschaftsspiele auf Freitag vorziehen zu können.

Seit Anfang März ist Bayram Celik beim Attendorner Bezirksligisten offiziell im Amt. Der 43-Jährige löste Frank Keseberg ab, der jetzt für den Landesligisten SpVg Olpe an der Seitenlinie steht. Mit Keseberg ist Abwehrspieler Patrick Gingter an den Kreuzberg gewechselt. Mit dem großgewachsenen Louis Sabisch hat ein weiterer Defensivspezialist LWL in Richtung FC Lennestadt verlassen. Den zum Nachbarn SV 04 Attendorn abgewanderten Nico Jeschke hatte Celik eher für die Kreisliga-Reserve auf dem Schirm. Mit Christoph Selter (komplizierte Schulter-Operation) und Rene Sangermann (Knieprobleme) stehen zwei Leistungsträger aktuell nicht zur Verfügung. Der 23-Mann-Kader ist knapp, da macht sich Bayram Celik nichts vor. „Es darf nicht viel passieren“. Weil lange nicht klar war, in welcher Liga der Sportclub spielen würde – Bezirksliga oder Kreisliga -, war es auch schwierig, mit externen Neuzugängen zu sprechen.

Viele Torhüter an Bord

Zumindest auf der Torhüterposition ist der Sportclub bestens aufgestellt, wenn nicht sogar überbesetzt. Denn neben Steffen Sondermann, Daniel Stoltz, Tim Rüsche, Nachwuchskeeper Niklas Groll könnte auch Rückkehrer Alexander Khalladi wieder zwischen den Pfosten stehen. Khalladi war vor Jahren von LWL zum SV Listerscheid gewechselt, um dort auf Torejagd zu gehen. Von der JSG Dünschede/Helden/Grevenbrück, wo er mit Zweitspielrecht spielte, ist Innenverteidiger Jonas Hesener (18) zurückgekehrt. Eine Option für die Defensive könnte auch Nils Hesse sein. Der 26-jährige Rechtsverteidiger hat sein Gastspiel beim Ligarivalen Türk Attendorn beendet.

„Der Klassenerhalt war eine Mammutaufgabe“, blickt Bayram Celik auf die Rückrunde unter seiner Regie zurück. Als der Ex-Trainer des RSV Meinerzhagen, SV 04 Attendorn und von RW Lüdenscheid den SC LWL 05 übernommen hatte, schien der Abstieg besiegelt, hatten viele das Team schon abgeschrieben. Aber mit einem Kraftakt gelang das fast Unmögliche. „Nebenbei“ blieb auch die Zweitvertretung in der Kreisliga A. „Alle haben gut gearbeitet“, freut sich der 43-jährige Trainer und weiß nur zu genau, dass es keinen Grund gibt, sich auf den vermeintlichen Lorbeeren auszuruhen.„Ein einstelliger Tabellenplatz mit 36 bis 40 Punkten“ ist das vorsichtige Saisonziel von Celik. Dazu will der LWL-Trainer mit seinem Team „einen guten Ball spielen“.

Mit dem jungen Torjäger Luca Uwe Herrmann, Kapitän Michel Aspelmeyer oder den erfahrenen Dennis Busenius, Marlon Klein und Sebastian Arens ist das Personal dafür vorhanden. Auf der Wunschliste dürfte noch ein spielender Co-Trainer stehen. In der neuen Saison erwartet Bayram Celik eine „sehr ausgeglichene Liga“ mit einem halben Dutzend Titelanwärter, wie die Absteiger RW Hünsborn und TSV Weißtal sowie Fortuna Freudenberg, VSV Wenden oder SV Rothemühle. Die Heimspiele, so Patrick Florath von der sportlichen Leitung, sollen blockweise in Neu-Listernohl und Weltringhausen ausgetragen werden.

