Bei Tischtennis-Klubs ist Meinung über Saisonaus gespalten

Top-Talent und DM-Teilnehmer Tony Santolaya Wu wird in dieser Saison nicht mehr für den TTC Welschen Ennest aufschlagen.

Kreis Olpe. Viel Kritik, aber auch Verständnis am Beschluss des WTTV, die Tischtennis-Saison vorzeitig abzubrechen.

Während überall, auch im Sport, über Lockerungen diskutiert wird und die Politik entsprechende Maßnahmen vorbereitet, hat der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) die dritte Spielzeit in Folge coronabedingt abgebrochen. Damit ist die Saison 2021/22 in allen Klassen der Jugendlichen, der Erwachsenen und der Senioren von der NRW-Liga an abwärts vorzeitig beendet.

„Bei allem Verständnis für die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Die Entscheidung ist eigentlich nicht nachvollziehbar“, wurde nicht nur Henning Braun, der 1. Vorsitzende des Tischtenniskreises Siegen, von diesem Schritt überrascht. Zum TT-Kreis gehören auch Olpe und Wittgenstein.

Braun hätte sich ein mutigeres Vorgehen gewünscht und befürchtet, dass nach dem dritten Saisonabbruch „bei vielen engagierten Tischtennisspielern diese Leidenschaft verloren geht“. Auf der anderen Seite glaubt der für die DJK TuS 02 Siegen aufschlagende Kreisvorsitzende, der sich seit Beginn der Pandemie nicht nur an der Platte aus der ersten Linie zurückgezogen hat, dass viele Ergebnisse aus personellen Gründen „kein Abbild der tatsächlichen Spielstärke“ sind.

Als Beispiel nennt er seinen eigenen Verein: „Obwohl einige Leistungsträger ausgefallen sind, ist die Mannschaft in der Landesliga Zweiter – aber nur deshalb, weil es bei manchen Gegnern noch mehr Ausfälle gab. Sportlich gesehen ist das eine Farce.“ „Angeblich“, so Henning Braun, habe eine Mehrzahl der Vereine im Westdeutsche Tischtennis-Verband, den Abbruch gewünscht.

Abbruch per Umlaufverfahren

Den Saisonabbruch hat der Vorstand des Verbandes per Umlaufverfahren beschlossen und wurde den Vereinen durch Lars Czichun, Vizepräsident Sport im WTTV, mitgeteilt. Zuvor war der Start der Rückrunde zweimal verschoben, ein dritter Aufschub aber ausgeschlossen worden. Der Tischtennisverband ist damit der erste Fachverband, der trotz in Aussicht gestellter Erleichterungen die Reißleine zieht.

„Bei uns im Verein ist die Meinung gespalten“, sagt Fabian Zöllner, 2. Vorsitzender des TTV Lennestadt und Spieler in der 3. Mannschaft. Einige wollten weiterspielen, andere hätten auch wegen einer drohenden Quarantäne Bedenken. Die Lennestädter stehen in der Bezirksliga Süd als Tabellenzweiter auf dem Relegationsplatz und wollen die Aufstiegschance auch wahrnehmen.

Für Zöllner sind in erster Linie organisatorische Gründe ausschlaggebend für den Saisonabbruch und die Wertung nur der Hinrunde. Bis zu den Relegationsrunden im Mai hätten teilweise zwei bis drei Spiele in der Woche ausgetragen werden müssen, um eine normale Saison noch möglich zu machen. Das sei wegen der Hallenbelegungen sehr schwierig.

Auf der Homepage des WTTV begründet Werner Almesberger, Vorstand für Sport, die Entscheidung so: „Die Entscheidung stützt sich nicht nur auf das Infektionsgeschehen und die damit verbundene schwierige Gemengelage, sondern zusätzlich auf überaus zahlreiche Rückmeldungen von Vereinsvertretern, die von ihren großen Sorgen berichtet und uns eine einfache Runde ans Herz gelegt haben.

Es gibt derzeit verbandsweit fast keinerlei Neigung, Mannschaftskämpfe auszutragen – leicht zu erkennen daran, dass bis heute nur ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Rückrunde auf freiwilliger Basis stattgefunden hat. Diese offensichtlich fehlende Bereitschaft fände mit einem Beschluss zur Fortsetzung der Spielzeit sicher kein Ende. Als Folge hiervon gäbe es eine Unzahl weiterer Spielverlegungen, die eine ordnungsgemäße Durchführung der Rückrunde unmöglich erscheinen lassen, von den personellen Problemen in den Vereinen und den möglichen Verwerfungen in den Tabellen mal ganz abgesehen.“ Die Relegationsspiele um Auf- und Abstieg auf Verbandsebene sind von der Entscheidung übrigens nicht betroffen, sie werden für Mai angesetzt. „Im Kreis werden wir das auch so machen“, sagte Kreissportwart Patrick Flender (TuS Ferndorf) auf Nachfrage.

Was bedeutet die WTTV-Entscheidung nun aber für die heimischen Mannschaften konkret?

Die Folgen

Männer NRW-Liga 3: Die TTG Netphen hat die Hinrunde auf dem sechsten Platz in der Zehnerstaffel beendet und darf damit in der Liga bleiben.

Verbandsliga 5: Die Spielklasse halten auch die VTV Freier Grund, die nach der Vorrunde in der zwölf Mannschaften umfassenden Staffel Rang sechs belegt.

Landesliga 4: In der Elfer-Staffel steht die DJK TuS 02 Siegen hinter Meister TV Kotthausen auf Rang zwei und dürfte Relegationsspiele zur Verbandsliga bestreiten. Der TTC Wenden belegt einen gesicherten Mittelfeldplatz.

Bezirksliga Süd: Die TTG Netphen II und der TuS Ferndorf stehen zur Saisonhälfte auf Mittelfeldplätzen. Der TTV Lennestadt liegt auf dem Relegationsplatz 2, dahinter folgen TTF Olpe/Dahl-Friedrichsthal als Dritter und TV Attendorn als Sechster.

Bezirksklasse 6: Die Neunerstaffel führt nach der Vorrunde der VfB Burbach an, der damit in die Bezirksliga aufsteigen darf. Der Rangzweite SV Germania Salchendorf ist Zweiter und spielt damit in der Relegation um den Aufstieg. Der TTC Welschen Ennest ist Tabellenfünfter.

Kreisliga 1: Erster ist der TTV Altfinnentrop (Aufsteiger) vor der TTV Lennestadt II (Relegation).

Kreisliga 2: Erster ist der TV Krombach (Aufsteiger) vor der TTG Netphen III (Relegation). Absteigen muss der TuS Ferndorf II.

1. Kreisklasse 1: Erster ist der TTC Gerlingen (Aufsteiger) vor dem TTC Welschen-Ennest II (Relegation). Absteiger: TTC Wenden IV.

1. Kreisklasse 2: Erster ist Germania Salchendorf III (Aufsteiger) vor dem TV Laasphe (Relegation).

1. Kreisklasse 3: Erster ist die DJK TuS 02 Siegen (Aufsteiger) vor dem TV Holzhausen (Relegation). Absteiger ist der VfB Burbach IV.

2. Kreisklasse 1: Erster ist der TTV Altfinnentrop III (Aufsteiger) vor dem TV Grevenbrück (Relegation):

2. Kreisklasse 2: Erster ist der VfL Bad Berleburg (Aufsteiger) vor dem TSV Aue-Wingeshausen II.

2. Kreisklasse 3: Erster ist der TV Krombach II (Aufsteiger) vor TTG SMS Dahlbruch II (Relegation).

2. Kreisklasse 4: Erster ist der TuS Deuz (Aufsteiger) vor der SpVg. Bürbach III (Relegation).

2. Kreisklasse 5: Erster ist der TSV Siegen (Aufsteiger) vor dem Eiserfelder TV II (Relegation).

