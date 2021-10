Bei RW Hünsborn II: VfR-Sieg mit Schönheitsfehlern

Hünsborn. Der VfR Rüblinghausen bleibt im oberen Drittel der Bezirksliga 6. Beim Kellerkind RW Hünsborn II gibt die Mannschaft den Sieg fast aus der Hand.

Fußball-Bezirksligist VfR Rüblinghausen kam bei der zweiten Mannschaft von RW Hünsborn zu einem verdienten 4:2 (3:0)-Auswärtssieg und hat seinen Platz im oberen Drittel gefestigt.

Es war ein Start nach Maß für den Favoriten VfR Rüblinghausen, der im ersten Durchgang weitgehend alles unter Kontrolle hatte. Hünsborns Trainer Andreas Schrage hatte wie bereits in der vergangenen Woche, das letzte Aufgebot auf den Platz schicken müssen, während die Gäste auf ihre beste Mannschaft zurückgreifen konnten.

Frühe Führung durch Niemann

Nach einem Eckball von Johannes Burghaus brachte Kapitän Max Niemann (2.) die Olper Vorstädter früh mit 1:0 in Führung. Florent Ahmeti (15.) erzielte nach einem Missverständnis im Abwehrbereich der Gastgeber das 2:0 und Johannes Burghaus (42.) sorgte mit dem 3:0-Pausenstand für klare Verhältnisse.

Zunächst lief zu Beginn des zweiten Durchgangs alles nach Plan für die Gäste. Sie vergaßen jedoch, ihre klaren Möglichkeiten zu einer höheren Führung zu nutzen. Das bestraften die Hünsborner in der Folge: Ein Eigentor von Luca Cordes (59.) zum 1:3 sorgte für eine zweite Luft bei den Hausherren. Spannend wurde es nach einem Handspiel von Ole Birlenbach. Den fälligen Elfmeter verwandelte Philipp Schuchert (75.) zum 3:2-Anschlusstreffer.

Überlegenheit nicht ausgenutzt

Pech hatte Oliver Rasche, der kurze Zeit später am reaktionsschnellen VfR– Keeper Lukas Ruegenberg scheiterte. In der Folgezeit drückten die Rot-Weißen, aber ohne zählbaren Erfolg. Nach einem Konter durch den eingewechselten Dennis Schürholz machte Nicolas Schieritz (86.) mit dem 4:2-Endstand den Deckel darauf. „Wir sind mit der Art und Weise wie sich das Team heute präsentiert hat, überhaupt nicht zufrieden. Die Mannschaft hatte unverständlicher Weise den Faden verloren und deshalb wurde es am Ende noch einmal eng für uns“, resümierte der Rüblinghauser Trainer Sebastian Wasem.

„Das Ergebnis geht sicher auch in Ordnung, denn die zweite Mannschaft von RW Hünsborn hat nie aufgegeben“, lobte Wasem die Moral des Gegners.



RW Hünsborn II: Kahlert; Ullah,Pluskawa,Koch, Solbach, Schuchert, Rasche, Fischer, Sigmund, Özmen, Hentschel. - VfR Rüblinghausen: Ruegenberg; Dirlenbach, Burghaus, Ahmeti, Döppeler, Niemann, Cordes, Schieritz, Seyhan,Theile, German.

