Bei Liga-Einteilung gehen alle Wünsche in Erfüllung

Kreis Olpe. Landes- und Bezirksligisten dürfen sich in der Fußball-Saison 2023/24 auf viele reizvolle Derbys im Kreis Olpe freuen.

Bei der Einteilung der überkreislichen Fußball-Ligen, die der FLVW am Freitag veröffentlicht hat, wurden die Wünsche aller Teams aus dem Kreis Olpe erfüllt.

In der Oberliga 2 gibt es in der kommenden Saison wieder 18 Mannschaften. Die SG Finnentrop/Bamenohl muss also vier Spieltage mehr bestreiten als die anderen Vereine aus dem Kreis Olpe.

In der Westfalenliga 2 bekommt es der FC Lennestadt mit fünf neuen Mannschaften zu tun. Neben Oberliga-Absteiger TuS Erndtebrück sind das die Aufsteiger SpVg Herne-Horsthausen, Hombrucher SV und Westfalia Soest. Außerdem wurde der Lüner SV von der Staffel 1 in die Staffel 2 umgruppiert.

In der Landesliga 2 gehen ebenfalls 16 Mannschaften an den Start. Hier gibt es neben dem heimischen Aufsteiger SV Ottfingen noch vier weitere neue Gesichter. Das sind die Aufsteiger TuS Sundern und SF Ostinghausen. Außerdem kehren die Hagener Vereine SV Hohenlimburg und SpVg Hagen 11 aus der Landesliga 3 in die Staffel 2 zurück.

In der Bezirksliga 5 kommen acht der 16 Mannschaften aus dem Kreis Olpe. Neben den etablierten sieben Teams darf auch Aufsteiger SV Rahrbachtal wie gewünscht in der Staffel 5 spielen.

Die Ligen im Überblick

Oberliga: SG Wattenscheid 09 (Absteiger Oberliga), Westfalia Rhynern, Preußen Münster II, SV Schermbeck, SG Finnentrop/Bamenohl, SF Siegen, SpVg Vreden, Victoria Clarholz, TSG Sprockhövel, Türkspor Dortmund (Aufsteiger WL 2), TuS Ennepetal, Eintracht Rheine, VfL SF Lotte, 1. FC Gievenbeck, FC Brünninghausen (Aufsteiger Westfalenliga 2), TuS Bövinghausen.

Westfalenliga 2: DSC Wanne-Eickel, FC Iserlohn, Holzwickeder SC, FC Lennestadt, TuS Erndtebrück (Absteiger Oberliga), RSV Meinerzhagen, SC Neheim, Wacker Obercastrop, SV Sodingen, SpVg Herne-Horsthausen, Hombrucher SV (beide Aufsteiger LL 3), BSV Schüren, SC Obersprockhövel, Concordia Wiemelhausen, Westfalia Soest (Aufsteiger LL 2), Lüner SV.

Landesliga 2: FC Arpe/Wormbach, FSV Gerlingen, SV Brilon, Borussia Dröschede, TuS Sundern , SV Ottfingen, SF Ostinghausen (alle Aufsteiger), Germania Salchendorf, SV Schmallenberg/Fredeburg, BSV Menden, RW Erlinghausen, SC Drolshagen, SV 04 Attendorn, SpVg Olpe, SV Hohenlimburg, SpVg Hagen 11.

Bezirksliga 4: TuS Langenholthausen (Absteiger LL 2), SuS Langscheid/Enkh. BC Eslohe, SG Bödefeld/Henne-Rartal, SG Serkenrode/Fretter, TuRa Freienohl, FC Assinghausen/Wi./Wu., SV Hüsten 09, VfL Bad Berleburg, SG Winterberg Züschen, SV Oberschledorn/Gr., FC Fatih Türkgücü Meschede, SV Affeln, TV Fredeburg (beide Aufsteiger), SF Hüingsen, SG Hemer (beide umgruppiert aus BL 6).

Bezirksliga 5: SC LWL 05, TuS Plettenberg, Kiersper SC, TSV Weißtal, RW Hünsborn (alle Absteiger LL 2), SG Freier Grund, FC Altenhof, VfR Rüblinghausen, Türk Attendorn, SV Rothemühle, VSV Wenden, Fortuna Freudenberg, SG Mudersbach/Brachbach, SuS Niederschelden, SV Rahrbachtal, FC Hilchenbach (beide Aufsteiger).

