Bei Erzgebirge Aue: Thorben Siewer macht die 50 voll

Drolshagen. Ein kleiner Meilenstein für den Schreibershofer Zweitliga-Schiedsrichter.

Der Rahmen hätte prunkvoller sein können als ein Geisterspiel zwischen Erzgebirge Aue und dem SV Sandhausen. Nichtsdestotrotz feierte der Schreibershofer Schiedsrichter Thorben Siewer am vergangenen Samstag ein kleines Jubiläum: Zum 50. Mal leitete er beim Kick in Aue eine Partie in der zweiten Fußball-Bundesliga.

Begonnen hatte alles vor 18 Jahren. Damals, als der 15-jährige Thorben Siewer seine Prüfung zum Schiedsrichter ablegte, war der Profifußball noch weit entfernt. „Sehr schnell war den Verantwortlichen im Kreis Olpe und im FLVW klar, dass in Thorben Siewer eine Menge Potential steckt“, schreibt die Schiedsrichtervereinigung des Kreis Olpe auf ihrer Facebookseite.

Seit 2015 auf der DFB-Liste

Neun Jahre nach der abgelegten Prüfung gelang ihm der Sprung auf die DFB-Liste. Am 2. August 2015 war es dann soweit. Wie beim Jubiläumsspiel am vergangenen Samstag war auch damals der SV Sandhausen involviert, der an diesem Tag auf den heutigen Bundesligisten Union Berlin traf.

Das Spiel endete 4:3, der Debütant hatte alles im Griff und bekam gute Noten für seinen Auftritt. Ein Empfehlungsschreiben für weitere Auftritte. „Das ist natürlich eines der Spiele, die einem besonders im Gedächtnis bleiben. Sieben Tore, ein Elfmeter, da war direkt alles dabei“, erinnert sich Siewer an die wilde Partie. Deutlich ruhiger verlief sein Jubiläumsspiel am Samstag. „Wenn man als Schiedsrichter nur eine Nebenrolle spielt in so einer Partie, dann ist das ein gutes Zeichen“, weiß der 33-Jährige.

Traditionsduell bleibt im Gedächtnis

Neben dem Debüt in Sandhausen sind es vor allem die klangvollen Namen, die im Gedächtnis geblieben sind. „Ich habe mal ein Spiel zwischen Hannover und Stuttgart geleitet, das war natürlich von den Namen her toll“, sagt Siewer, der sich jetzt erst einmal über eine kleine Pause freut. „Während der Länderspielpause bin ich nicht im Einsatz. Da werde ich die Füße hochlegen und den Akku für den Saisonendspurt aufladen. Seit dem 2. Januar bin ich im Dauereinsatz, da tut so eine zweiwöchige Pause gut“, betont der Schreibershofer, der als Controller arbeitet.

Wie es nach der Pause für ihn weitergeht, steht noch nicht fest. „Coronabedingt bekommen wir die Ansetzungen jetzt immer erst kurz vorher mitgeteilt. Zunächst einmal müssen ja die Tests ausgewertet werden, bevor wir Bescheid bekommen“, erklärt Siewer. In einem Kölner Labor lässt der Unparteiische regelmäßig seine Coronatests durchführen.

Inzwischen etablierte Größe

Inzwischen gehört Thorben Siewer zu den etablierten Schiedsrichtern in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Nebenbei pfiff er auch noch 72 Begegnungen in der Dritten Liga, und kam als Schiedsrichter-Assistent auf 57 Partien in der ersten Fußball-Bundesliga und 49 in der zweiten Liga. Hinzu kommen noch zahlreiche Einsätze als vierter Offizieller, sowie im berüchtigten „Kölner Keller“ als Videoassistent.

Ob es für ihn noch einmal in die erste Bundesliga hinauf geht? Da gibt sich der Schreibershofer bedeckt. „Ich bin Realist, deshalb glaube ich eher nein als ja. Je höher man kommt, umso dünner wird die Luft, deshalb wird es schwierig werden, diesen Schritt noch zu gehen“, gibt sich Siewer zurückhaltend.

Vierter Schiedsrichter im Profibereich

Thorben Siewer ist der vierte Schiedsrichter aus dem Kreis Olpe, der es in den Profifußball geschafft hat. Zuvor pfiffen bereits der Attendorner Dr. Gerd Siepe, der Lennestädter Wolfgang Friedrichs und der Wendener Detlef Scheppe Spiele in den beiden oberen Spielklassen.