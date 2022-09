Behle zieht nach 1:5 Hut vor Preußen Münster II

Münster. SG Finnentop/Bamenohl ist bei starken Tabellendritten chancenlos.

Mit der dritten Niederlage im Gepäck kehrte Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl vom Gastspiel beim Tabellendritten SC Preußen Münster II zurück.

Und diese Niederlage war mit 1:5 auch noch ziemlich happig. Dennoch gab es nicht den Hauch eines Vorwurfs von SG-Trainer Ralf Behle an seine Spieler. „Das Spiel ist eigentlich mit einem Satz gut zusammengefasst: Wir waren chancenlos“, sagte Ralf Behle.

Und das hatte seinen Grund, „Was Münster gezeigt hat, habe ich in den letzten Jahren in der Oberliga schon lange nicht mehr gesehen. Die haben alle eine individuelle Klasse und hatten auf alles, was wir gemacht haben, die passende Antwort gehabt“, zog Ralf Behle den Hut vor dem gestrigen Gegner.

In der 19. Minute brachte Luca Steinfeldt die Münsteraner mit 1:0 in Führung. In der 47. Minute erhöhte Nick Selutin auf 2:0.

Dann kam die beste Zeit der SG Finnentrop/Bamenohl. Ralf Behle: „Zwischen der 55. und 70. Minute haben wir es ganz gut gemacht. Und da kamen wir auch zu unserem Anschlusstor“ Dieses Tor erzielte der eingewechselte Hasan Dogrusöz nach Vorarbeit von Werlein in der 66. Minute.

Die Gäste machten auf und fingen sich in der Schlussphase drei Kontertore durch Luca Tersteeg (78.), Nyassi ((83.) und Tobias Heering (89.). „Wir haben alles probiert. Aber ich glaube, selbst wenn wir das 2:2 gemacht hätten, hätten die am Ende noch eine Antwort gehabt“, sagte Ralf Behle.



SG Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri, Humberg, Pflüger, Thöne (57. Dogrusöz), Meyer, Kümhof, Mavroudis (53. Anhari), Phillip Hennes (86. Herrmann), Camprobin (86. Jung), Werlein, Schmitt (81. Santana).

