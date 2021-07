Azadí Attendorn hilft dem kleinen, tapferen Şervan

Attendorn. „Es ist nur ein kleines Fußballspiel“, sagte Marco Stosik (38), „da kommen sicherlich auch keine tausend Zuschauer.“

Dennoch ist das, was Stosik, Trainer des Fußball-C-Kreisligisten Sportfreunde Azadí Attendorn und Jugendtrainer beim RSV Meinerzhagen meint, eine wertvolle Aktion.

Es ist das Freundschaftsspiel am kommenden Sonntag, den 1. August. Um 15 Uhr empfängt Azadí den Verein SV Botan Köln, wie die Gastgeber ebenfalls ein kurdischer Klub, in Neu-Listernohl.

Verein spielt in ganz Deutschland

Die Vorfreude auf diesen Tag sei groß, lassen die Hansestädter auf ihrer Homepage wissen. Das hat jedoch weniger sportliche Gründe. Denn diese Begegnung gegen die Kölner ist ein Benefizspiel für den mutigen Şervan. Der Junge kämpft gegen eine tödliche Muskelerkrankung SMA Typ 1. Hierfür benötigt er ein „Wundermittel“. Dies, plus die Behandlung, kosten, wie Marco Stosik verriet, „2,1 Millionen Euro“.

„Jeder Kurde gehört dazu und jeder tut da was“, berichtet Marco Stosik, „um diese 2,1 Millionen zusammen zu bekommen. Dazu reist der Kölner Verein überall hin, auch nach Hamburg zum Beispiel, und sammelt.“

Er ist dann auch auf den Verein aus Attendorn gekommen, weil seine Mitglieder hier Verwandte und Freunde haben, und hatte bei Azadí angefragt. Ursprünglich war angedacht, nach Köln zu fahren, die Einladung lag auch vor. „Aber da fiel das Wort Aschenplatz,“ lachte Marco Stosik, „da habe ich vorgeschlagen: Können wir das nicht bei uns machen?“ In Neu-Listerfnohl finden die Kicker einen Kunstrasenplatz vor.

In Marco Stosiks Leben spielt Fußball eine große Rolle. Kurioserweise, denn er kommt aus dem Handball. Dass im Fußball der Name Stosik ein Begriff ist, liegt vor allem an seinem Bruder Ronny, aktuell Trainer beim FSV Helden.

Außer seinen Trainertätigkeiten in Attendorn und Meinerzhagen betreibt er noch eine Sportagentur (MS-Turniere), mit der er deutschlandweit und teils auch in den Niederlanden Fußball-Events veranstaltet, hauptsächlich Jugend-Profiturniere. Seine Intention: Sicher das Honorar. Sein Grundsatz: „Bevor ich so was mit dem Verein mache, dann nur, wenn sicher ist, dass das Geld in der Jugendkasse landet. Weil: Eine Jugend kann sich nicht selber finanzieren, die Senioren sind eher in der Lage, für sich Sponsoren zu suchen.“

Noch in der Türkei

Der gastgebende Verein richtet zwar diese Turniere aus, „aber die Vorarbeit für das Turnier oder das Event das stelle ich denen zusammen.“ Das geschieht gegen Honorar, „natürlich habe ich ein Gewerbe angemeldet.“ Beruflich ist er als Nachtdisponent bei der Spedition Arens tätig.

Der Betrag umfasst alles, was zur Rettung des Jungen notwendig ist: Die Behandlung selbst, die Spritze mit dem speziellen Medikament, und der Flug. Denn zurzeit hält sich Şervan noch in der Türkei auf, in Van, ganz im Osten des Landes. Das Mittel wird dem Jungen dann in Deutschland verabreicht, und er wird hier auch medizinisch weiter betreut.

Das gesammelte Geld wandert nicht auf das Azadí-Konto, sondern wird den Kölnern übergeben. Dazu kommt ein Paypal-Konto, auf das eingezahlt werden kann. Marco Stosik: „Wir laden alle herzlich zu diesem Spiel ein und zählen auf Hilfen und Spenden.“

