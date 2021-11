Aufatmen in Dünschede: Endlich ein Sieg

Kreis Olpe. Fußball-Kreisliga A: Marvin Lemke erlöst die Repetaler von ihrer Negativ-Serie

Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A dominierte Tabellenführer FC Lennestadt II beim 5:0-Sieg gegen GW Elben. Marvin Gouranis (7.), Kevin Gouranis (27.) und Niklas Stemmer (37.) sorgten für eine komfortable 3:0-Pausenführung. Danach baute Myles Schulz mit einem weiteren Tor die Führung auf 4:0 (75.) weiter aus. Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte Maurice Kremer

RW Ostentrop/Schönholthausen - SV Türk Attendorn 2:1 (0:1). RW Ostentrop entschied das Verfolgerduell gegen den SV Türk Attendorn für sich. Die Gäste waren für RWO der erwartet starke Gegner und legten schon nach acht Minuten durch Emre Gencol eine 1:0-Führung vor. In der 60. Minute hatte dann RWO erstmalig Grund zum Jubeln. Ahmed Kalkan hatte per Eigentor für den 1:1-Ausgleich gesorgt. Mit einem weiteren Treffern sorgte Martin Franke in der 75. Minute für die 2:1-Entscheidung. Michael Stell, Sprecher von RW Ostentrop: „Türk Attendorn war eine sehr dominante, spielerisch starke Mannschaft. Es war ein glücklicher Sieg.“

TuS Lenhausen - SV Dahl/Friedrichsthal 2:1 (1:0). Nach zwei sieglosen Spielen hat der TuS Lenhausen wieder drei Punkte mitgenommen. In der ersten Hälfte besorgte Imram Ranjha in der 23. Minute die 1:0-Führung für die Hausherren. Nach der Pause waren ebenfalls die Gäste nach einer guten Stunde erfolgreich. In der 58. Minute erzielte Marcel Kühr den Ausgleich. Kurz vor Schluss fiel doch noch die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. In der 90. Minute traf Lukas Raab ins gegnerische Gehäuse

SG Kirchveischede/Bonzel - FC Kirchhundem 0:1 (0:1). Stark ersatzgeschwächt ging die SG Kirchveischede/Bonzel in die Partie und musste sich am Ende geschlagen geben. Das goldene Tor für die Gäste erzielte in der 10. Minute Stefan Ivo zum 1:0. Heinz Kirchhoff, 1. Vorsitzender der SG: „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Torchancen nicht genutzt.“ Im zweiten Durchgang versuchten die Hausherren alles, um die drohende Niederlage abzuwenden. Vergeblich.

FC Langenei/Kickenbach - FSV Gerlingen II 1:1 (0:1). Markus Kleff, Sprecher des FC Langenei/Kickenbach, zog ein Fazit zum 1:1 gegen den FSV Gerlingen II: „ Wir waren die ersten 25 Minuten gut im Spiel, doch dann ist nach dem 0:1 bei uns der Faden gerissen.“ Die Gastgeber mussten nach gutem Beginn in der 29. Minute den 0:1-Rückstand durch Nick Halbe per Strafstoß wegstecken. In der zweiten Hälfte standen die Gäste gut in der Abwehr, waren dennoch gegen den 1:1-Ausgleichstreffer von Fabian Skorek in der 56. Minute machtlos. Markus Kleff: „Wir waren 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Insgesamt war es ein verdientes Unentschieden.“

SF Dünschede - SSV Elspe 3:2 (2:1). Mit einem 3:2-Heimsieg gegen den SSV Elspe haben die SF Dünschede am 14. Spieltag den ersten Saisonsieg gelandet. Es war ein umkämpftes Spiel, das nach den Toren von Oliver Wieczorek (21.) und Felix Fecker (42.) für Dünschede, sowie Robin Lünenstrass (14.) und Maik Wielinski (56.) für Elspe lange Zeit auf der Kippe stand. Acht Minuten vor dem Ende erlöste dann Marvin Lemke die Repetaler. Marius König, Sprecher der SF Dünschede freute sich über den ersten Sieg: „Das hatte sich in den letzten Spielen angedeutet. Die Mannschaft hat sich durch ihren Kampf belohnt und hat verdient gewonnen.“

