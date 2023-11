Auf ein Neues: Zweiter Anlauf für das Finale

Erinnerung an das Finale vor einem Jahr: Im November 2022 holt Hünsborn/Rothemühle den Pott in Ottfingen.

Ottfingen Wenn man so will, war der 17. November ein „vorgezogener Black Friday“. Denn es war recht dunkel auf der Sportanlage in Ottfingen.

Nebel und Flutlicht-Ausfall in Kombination machten Fußball unmöglich. Nach einer Halbzeit wurde das Kreispokal-Endspiel dann abgebrochen.

Auf ein Neues. Am Samstag ab 14 Uhr soll ein weiterer Anlauf genommen werden. Wer wird der Nachfolger von Titelverteidiger JSG Hünsborn/Rothemühle? Vor allem die vielen heimischen Zuschauer fühlten sich zurückerinnert an die Zeit von vor vier Jahren, als das Pokalendspiel der Jungs der Hünsborner Junioren gegen den FC Lennestadt zweimal wegen Nebels abgebrochen wurde. An diese Nebelspiele in Rüblinghausen und Helden hat der heutige Trainer Lukas Knott, der seinerzeit noch als Spieler auf dem Platz stand, keine guten Erinnerungen und kritisierte auf der Homepage von RW Hünsborn: „ Ich kann nicht verstehen das man daraus keine Lehren gezogen hatte“.

14 Meisterspieler noch dabei

Am Samstag kann er auf eine eingespielte Mannschaft zurückgreifen. 14 Spieler aus der Meistermannschaft aus dem letzten Jahr sind auch jetzt noch dabei, wenn am Samstag das Finale in die zweite Auflage geht. Ob die Kulisse und der atmosphärische Rahmen dann ähnlich sein werden wie am letzten Freitag, als über 700 Zuschauer in Ottfingen waren, kann zumindest bezweifelt werden. Hier sollte positives Denken an den Tag gelegt werden, denn das Spiel ist am frühen Nachmittag und geht damit der Fußball-Bundesliga aus dem Weg.

Das letzte der drei Junioren-Endspiele findet nun seinen Abschluss. Es ist für die zweite Auflage alles angerichtet. Dieser Termin wurde auf dem kleinen „Dienstweg“ mit den beteiligten Trainer Steffen Brüser von der SG Gerlingen/Möllmicke und Lukas Knott von der SG Hünsborn/Rothemühle noch in Ottfingen festgelegt. Alle Akteure wie auch das Schiedsrichtergespann Calvin Kurzbach (RW Lennestadt), Justus Epe (VfR Rüblinghausen) und Moritz Lüdke (DJK Bonzel) sind selbstverständlich auch im Einsatz. Einlauf mit Champions League Hymne, Bannern an den Banden und einer grandiosen Kulisse von über 700 Zuschauern, die für ordentlich Stimmung sorgten bildeten einen unglaublich tollen Rahmen am letzten Freitag. Wann hat es so eine große Zuschauerzahl zuletzt gegeben? Das „Wendsche“ Pokalderby zog zahlreiche Menschen aus nah und fern in seinen Bann.

Ausrichter SV Ottfingen wird wie auch am vergangenen Freitagabend für einen schönen Fußballnachmittag sorgen. Der eigene Sicherheitsdienst, aber auch die vielen ehrenamtlichen Helfer werden ins große Rad greifen, damit alles rund läuft.

„Genau wie im abgebrochenen Spiel am letzten Freitag sehe ich ein Spiel auf Augenhöhe“, befand Raimund Nöker, der Vorsitzende des Kreisjugendausschuss, „es hat in Otffingen und in Rüblinghausen gestimmt und deshalb gehe ich optimistisch in das Endspiel in Ottfingen“.

Karten neu gemischt

Auch herrscht Optimismus in Gerlingen, denn das Team von Trainer Steffen Brüser hatte schon im abgebrochenen Spiel am Freitag den Fußball-Bezirksligisten RW Hünsborn Paroli geboten. „Selbstverständlich hoffen wir, dass wir an die gute Leistung vom letzten Freitagabend anknüpfen können. Hier spielt ein Fußball-Bezirksligist gegen einen Kreisligisten. Die Karten werden wieder neu gemischt und die 1:0 Führung aus dem abgebrochenen Spiel von letzter Woche hat keinen Bestand. Deshalb stand die Vorbereitung in dieser Woche auf diese Begegnung im Mittelpunkt. Alle Spieler sind an Bord für dieses Highlight. „Ein weiterer positiver Aspekt Bastian Niklas Sohn von Peter Niklas hat kurzfristig die Freigabe von seinem Verein RW Hünsborn im Vorfeld erhalten“, gab der Gerlinger Trainer Steffen Brüser bekannt.

Wer die drei Finalspiele im letzten Jahr in Ottfingen, Rhode und Rahrbachtal verfolgt hatte, weiß, dass die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sein müssen. Die erfüllen die drei aktuellen Endspielorte ebenfalls: Genügend Parkplätze und auch die Tribünen in Ottfingen, und Rüblinghausen haben sich bei den Temperaturen nahe dem Null-Punkt bewährt.

Raimund Nöker, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, konnte sich auf dem kurzen Dienstweg mit den beiden Trainern Steffen Brüser und Lukas Knott auf diesen kurzfristigen Termin einigen. Was auch wichtig war, denn: „Wir müssen bis Sonntag unsere Teilnehmer am Westfalenpokal beim westfälischen Fußballverband gemeldet haben.“

