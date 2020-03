Auch Schüren kassiert Sechserpack beim FC Lennestadt

Die Fans des Fußball-Westfalenligisten bekommen in den Heimspielen 2020 viel für ihr Eintrittsgeld geboten. Zwei Wochen nach dem 6:3-Sieg gegen die SpVgg Erkenschwick gab es am Sonntag gegen den BSV Schüren mit 6:2 (3:0) das nächste torreiche Spektakel.

Ich freue mich sehr, dass meine Mannschaft nach den Widrigkeiten der letzten beiden Wochen mit Verletzungen und einigen Umstellungen wieder so stark gespielt hat“, strahlte FCL-Trainer Jürgen Winkel.

Dabei sah es zunächst nicht unbedingt nach einem Erfolg des Tabellenfünften aus. Schüren bestimmte in der Anfangsphase das Spiel. „Ja, in den ersten zehn Minuten hatten wir schon einige Probleme, vor allem mit den Stürmern Bednarski und Cosgun. Das sind schon Granaten“, gab Jürgen Winkel zu.

Doch mit der Zeit bekam der FCL das Spiel in den Griff und ging in der 18. Minute durch einen abgefälschten Schuss von Florian Friedrichs mit 1:0 in Führung. In der 32. Minute bekam Marvin Gouranis den Ball rund 20 Meter vor dem Tor mustergültig in den Lauf gespielt. Gouranis fackelte nicht lange und düpierte den etwas zu weit vor dem Tor stehenden Gäste-Keeper Sascha Samulewicz. Es hieß 2:0.

Nur 120 Sekunden später stand es bereits 3:0. Florian Friedrichs tankte sich durch und ließ Samulewicz mit einem satten Schuss keine Chance. Fünf Minuten vor der Pause hatte Florian Friedrichs das 4:0 auf dem Fuß. Doch seinen Heber - nach einem feinen Pass von Moritz Thöne - konnte Samulewicz so gerade noch über den Querbalken zur Ecke lenken.

Acht Minuten nach Wiederbeginn war es dann aber doch soweit mit dem 24. Saisontor des FCL-Kapitäns. Torwart Samulewicz versuchte Friedrichs an der linken Strafraumkante auszuspielen. Klar, dass das bestraft wurde. Friedrichs eroberte den Ball, spielte den Gäste-Torwart aus und schoss den Ball zum 4:0 in die Maschen.

Joker Dobbener sticht zum 5:1

Jetzt nahmen die Gastgeber einen Gang raus und Schüren kam zu einigen Chancen. Eine davon nutzte Bednarski in der 66. Minute, als er den Ball aus 18 Metern zum 4:1 unhaltbar in den Winkel knallte.

Doch anders als gegen Erkenschwick, als die Gäste binnen sieben Minuten von 4:0 auf 4:3 heran kamen, ließ der FCL gestern nichts anbrennen. Auf Vorlage von Florian Friedrichs stellte der kurz zuvor eingewechselte Maurice Dobbener in der 78. Minute den Vier-Tore-Vorsprung wieder her. Und in der 86. Minute stockte Samuel Eickelmann auf 6:1 auf. Das 6:2 von Bednarski zwei Minuten vor Schluss war nur noch Ergebniskosmetik.

„Das war für uns eine Lehrstunde in Sachen Willen, Ehrgeiz, Zweikampfverhalten und einfachem Fußballspielen“, lobte Schürens Trainer Arthur Matlik den Auftritt des FCL. Jürgen Winkel freute sich über den zweiten Kantersieg 2020. Und der FCL-Coach blickte auch schon nach vorne: „Wir sind froh, dass wir wieder gewonnen haben. Wir sind vor allem im Umschaltspiel sehr stark geworden. Jetzt haben wir mit Platz fünf eine sehr gute Ausgangsposition. Wir werden am Sonntag auch im Heimspiel gegen den Zweiten Wanne-Eickel mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen und versuchen, auch da zu gewinnen.“

FC Lennestadt: Schulte, Völmicke (46. D. Schmidt), Holterhoff, Thöne, Eickelmann, Gouranis (78. Beladjel), Bivolaku (74. Gödde), C. Schmidt (67. Dobbener), Hochstein, F. Friedrichs, S. Hebbeker.