Christina Graf: Unvergessene Feier bei WM mit Südafrika

Heinsberg/Altenhundem. Christina Graf berichtet über ihren vierwöchigen Einsatz als ARD-Reporterin bei der Frauenfußball-WM in Neuseeland.

Als „wunderschön, aber auch anstrengend“ bezeichnet Christina Graf ihre Zeit als Reporterin für die ARD von der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland.

Rund vier Wochen war die gebürtige Heinsbergerin, die nun in Altenhundem lebt, mit ihrem Kollegen Tom Gerntke als ARD-Duo in Neuseeland unterwegs. „Das war einfach eine tolle Zeit. Wir haben ein tolles Turnier erlebt, auch wenn die deutsche Mannschaft früh ausgeschieden ist. Wir haben unglaublich nette Menschen in Neuseeland kennengelernt. Leider haben wir vom Land nicht viel gesehen. Die Inseln sind sehr groß und wir waren sehr viel im Flugzeug unterwegs“, berichtete Christina Graf.

Das Kuriose: Christina Graf kannte ihren Kollegen bis dahin überhaupt nicht. „Wir haben uns zum ersten Mal auf dem Hinflug bei einer Zwischenlandung in Dubai getroffen. Er kam aus Hamburg, ich aus Frankfurt. Ich habe schon beim ersten Kaffee gemerkt, dass die Chemie zwischen uns stimmt und dass wir ein gutes WM-Team sind“, erzählt Christina Graf.

Aus Achtelfinale mit Deutschland wird nichts

Das ARD-Duo war für die Spiele in Neuseeland eingeteilt worden. Im Achtelfinale wäre es nach Australien gegangen, um vom Achtelfinalspiel der deutschen Mannschaft zu berichten. Aber da wurde bekanntlich nichts raus. Deutschland schied schon in der Vorrunde gegen Marokko und Südkorea aus. Auch zur Enttäuschung von Christina Graf: „Damit haben wir natürlich alle nicht gerechnet. Klar war das enttäuschend. Sicher müssen wir als Reporter immer neutral sein. Aber, da mussten auch wir uns mal schütteln, um uns schnell wieder auf die anderen Spiele konzentrieren zu können“.

Woran hat’s nach Meinung von Christina Graf gelegen? Wie bei den Männern vor einem Jahr in Katar an eventuellen „Nebensächlichkeiten“, wie Farbe und Form der Kapitänsbinde? „Dazu möchte ich eigentlich nicht viel sagen. Das kann ich auch nicht, weil ich zu weit weg war von der Mannschaft“, so Christina Graf. „Aber der Druck war bei vielen Spielerinnen sicher hoch, es war eine große Möglichkeit sich zu präsentieren. Auf und neben dem Platz. Vielleicht war es schwer den Erwartungen da stand zu halten.“ Man müsse aber einfach auch anerkennen, dass das Niveau international enorm gestiegen sei. „Andere Nationalteams haben sich ebenfalls sehr entwickelt. Man muss definitiv jeden sehr ernst nehmen.“ Für sie sei Spanien durchaus ein verdienter Weltmeister geworden, auch wenn Spanien in der Vorrunde 0:4 gegen Japan verloren hat. „Technisch war Spanien über den Turnierverlauf die Mannschaft, die den besten Fußball gezeigt hat“, sagt Christina Graf.

Und wie sieht sie den „Kuss-Eklat“ von Spaniens Verbands-Präsidenten Luis Rubiales bei der Siegerehrung gegen Jennifer Hermoso? „Ich habe das persönlich nicht gesehen. Nur so viel: So etwas geht gar nicht. Und ich kann auch nicht verstehen, dass Rubiales weiter an seinem Amt klebt“, so Christina Graf.

Aber die tollen Eindrücke bleiben. „Das Highlight war natürlich das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen in Wellington. Das war schon etwas ganz Besonderes. Da kamen viele Emotionen hoch“, erzählt Christina Graf. „Leider ist Neuseeland dann am Ende doch knapp in der Gruppenphase ausgeschieden.“

Unvergessen ist für Christina Graf die Feier mit der südafrikanischen Mannschaft nach deren Erreichen des Achtelfinales. „Das war eine tolle Feier. Es wurde getanzt und gefeiert. Die Spielerinnen und ihre Trainerin Desiree Ellis haben sich bei uns bedankt, dass wir mit der Kamera dabei waren und sie somit unterstützt haben, auf der Welt gesehen zu werden. Das sind Momente und Bilder, die du nicht vergisst“, schwärmt Christina Graf.

Nach ihrer Rückkehr ging es für Christina Graf fast nahtlos weiter. Christina Graf: „Mittwochs bin ich wieder in Deutschland gelandet. Dann kamen gleich Termine für die Lokalzeit Südwestfalen. Freitags war ich schon wieder beim Zweitligaspiel Kaiserslautern gegen Elversberg und am Samstag beim Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen VfL Bochum im Einsatz. Das war schon hart, da ich vom langen Flug ganz schön kaputt war. Außerdem war es dort bitterkalt, denn in Neuseeland herrscht im Moment Winter. Bei den Spielen habe ich drei dicke Jacken getragen. Überhaupt habe in diesem Jahr eigentlich keinen richtigen Sommer erlebt. Genau das Gegenteil zum letzten Jahr, als ich im Sommer bei der Schwimm-WM in Rom und im Winter dann bei der Männer-WM in Katar war. “

Nächstes Highlight: Olympia 2024 in Paris

Jetzt ist erst einmal etwas Erholung angesagt. Als nächste Highlights stehen die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele 2024 auf dem Programm. „Da freue ich mich schon sehr drauf.“ Christina Graf hofft außerdem, dass es mit dem Frauenfußball in der Zukunft – trotz der Enttäuschung bei der WM – positiv weitergeht. Allzu große negative Auswirkungen vom frühen Ausscheiden bei der WM erwarte sie nicht. „Schön wäre es, wenn es in der Frauen-Bundesliga nicht nur einzelne Highlights, sondern Nachhaltigkeit mit 20.000 Zuschauer bei jedem Spiel geben würde. Das hätten sich die Damen verdient, weil das Niveau gestiegen ist. Und ich hoffe, dass auch im Kreis Olpe der Frauen- und Mädchenfußball wieder eine Zukunft hat. Dafür müssen alle zusammen anpacken. Das ist ja übrigens nicht nur bei den Mädchen so. Es ist schon beängstigend, wenn man die Zahlen im Jugendbereich generell sieht. Um das zu ändern, müssen alle Verantwortlichen in allen Kommunen an einem Strang ziehen.“

