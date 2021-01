Attendorner Schalke-Fan: Sorgen um die blau-weiße Zukunft

Helden Michael Pape hat als Fan des Fußball-Bundesligisten schon viel mitgemacht. Doch die aktuelle Situation bereitet ihm große Sorgen

Michael Pape ist Schalke-Fan durch und durch und hat schon viele schwierige Situationen des Kultvereins durchlebt. Seit 20 Jahren steht der Heldener an der Spitze des Fanclubs Blau-Weiß Repetal, nach eigenen Angaben mit mehr als 350 Mitgliedern einer der größten und ältesten im Dachverband. Gegründet wurde der Fanclub am 25. Januar 1988, da spielte der FC Schalke 04 wie heute in der 1. Bundesliga. Einige Monate später war aber der dritte Abstieg der Königsblauen in die 2. Liga besiegelt. Die Gegner damals hießen SG Wattenscheid 09, Kickers Offenbach, SV Meppen, SV Blau-Weiß Berlin oder SpVgg Bayreuth. Alles Vereine, mit zum Teil großer Tradition, die längst von der großen Bühne verschwunden sind.

Über dem FC Schalke 04 hängt neben dem drohenden Abstieg wie ein Damoklesschwert auch eine Schuldenlast von mehr als 200 Millionen Euro. „Es ist fraglich, ob wir die Lizenz für die 2. Liga überhaupt bekommen“, macht sich Michael Pape große Sorgen um seinen Verein und hat das Schicksal des ehemaligen Deutschen Meisters 1. FC Kaiserslautern im Blick, der im letzten Augenblick einer drohenden Insolvenz entgangen ist. Ausgerechnet der ehemalige Schiedsrichter Markus Merk, dem Schalke nach Meinung vieler Fans unfreiwillig den Titel „Meister der Herzen“ zu verdanken hat, kämpft für das wirtschaftliche Überleben des 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga.

Tasmania-Rekord zum Greifen nah

Als wären der drohende Abstieg und die finanziellen Probleme der Gelsenkirchener noch nicht genug, ist der FC Schalke 04 auf dem besten Weg, den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 einzustellen – eigentlich ein Rekord für die Ewigkeit. Schalke ist jetzt saisonübergreifend in der Bundesliga seit 30 Spielen sieglos. Gewinnen die Knappen am Samstag zuhause auch gegen die TSG Hoffenheim nicht, verliert der Berliner Klub aus dem Bezirk Neukölln sein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Fußball. „Das gehört zur DNA von Tasmania“, weiß Michael Pape. Und der Schalke-Fan aus dem Repetal hätte nichts dagegen, wenn es so bleiben würde.

Große Hoffnung hat der Chef von Blau-Weiß Repetal aber nicht. Pape denkt schon einen Spieltag weiter, dann ist Schalke zu Gast in Frankfurt. Dann drohen der alleinige Rekord und ein Eintrag ins Guinness-Buch. Das Spiel gegen Hoffenheim schaut sich der 51-Jährige „alleine und in Ruhe zuhause an“. Corona-bedingt geht es ja kaum anders. Das Vereinsleben von Blau-Weiß Repetal ist in den letzten Monaten weitgehend zum Erliegen gekommen. In der Veltins Arena herrscht wie in den anderen Bundesligastadien gespenstische Atmosphäre und gähnende Leere. Wenn die Fans wieder in die Arena dürften, würden sie ihre Mannschaft trotz der dürftigen Leistungen anfeuern? „Auf jeden Fall“, lässt Michael Pape keinen Zweifel.

"Die Qualität ist nicht da"

Über die Verfassung und Stärke der aktuellen Mannschaft macht sich Pape aber keine Illusionen. So reichten „Laufbereitschaft und Aggressivität“ nur für eine halbe Stunde. Bei einem Gegentor gingen sofort die Köpfe runter. „Die Qualität ist nicht da“, sagt Michael Pape. Und ob der Trainer David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens oder jetzt Christian Gross heißt. Für den Vorsitzenden des Fanclubs Blau-Weiß Repetal ist das Schlusslicht untrainierbar. „Es gibt den Trainer nicht, der diese Mannschaft trainieren kann.“

Nach dem 2:0-Heimsieg am 17. Januar 2020 gegen Borussia Mönchengladbach war die königsblaue Welt noch in Ordnung. Aber dann kamen Corona, der erzwungene Rückzug von Schalke-Boss Clemens Tönnies und vor allem die fast schon historische Serie von 30 Meisterschaftsspielen ohne Sieg.

Hoffen auf den ersten Sieg

Einen „schleichenden Prozess“ nennt Michael Pape diese Entwicklung. Wie viele Schalke-Fans hatte er die Sieglos-Serie in den ersten Monaten zwar im Blick, aber darauf gehofft, dass der nächste Dreier nur eine Frage der Zeit sein werde. Ab dem „19. oder 20. Spiel ohne Sieg“ hat sich der 51-Jährige dann intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stürzten sich auch die Medien darauf, schlug dem Sieglos-Verein und seinen Fans viel Häme entgegen.

Jetzt muss der Schalke-Anhänger aus Helden erleben, dass sein Verein zur Lachnummer zu werden droht. Überall werden die alten Geschichten um die Plötzlich-Aufsteiger von Tasmania Berlin aufgewärmt, die nach der DFB-Bestrafung von Hertha BSC als dritte Berliner Wahl in die Bundesliga gehievt worden sind, sprichwörtlich wie die Jungfrau zum Kind. Vor der 0:3-Niederlage der Knappen bei Hertha BSC demonstrierten Tasmania-Anhänger am Olympiastadion. Auf ihren mitgebrachten Schildern stand „Rettet TAS den Rekord“ oder „Das ist unser Rekord“. Doch die Mannschaft aus Gelsenkirchen versagte auch an diesem Samstagabend nach verheißungsvollen Anfangsminuten.

Relegation als Maximalziel

Der Weg für Schalke scheint nur eine Richtung zu kennen: in die 2. Liga. Wenn nicht noch ein kleines sportliches Wunder passiert. „Es gibt nur ein Ziel: Drittletzter zu werden und Bielefeld und Mainz hinter uns zu lassen“, hat Michael Pape die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. In die 2. Bundesliga würden der Heldener und sein Fanclub ihren Verein natürlich begleiten, wenn es denn überhaupt eine Lizenz für das Unterhaus gibt. Auch in der Saison 1988/89 – kurz nach der Gründung - sind die Repetaler auf Schalke und zu vielen Auswärtsspielen der 2. Bundesliga gefahren. Mit der Rückkehr ins Oberhaus klappte es aber erst 1991.

„Es geht immer weiter“, bekräftigt Michael Pape. „Aus einem Ackergaul kann man aber kein Rennpferd machen“, kritisiert der 51-jährige die Zusammenstellung der Mannschaft. Beim FC Schalke 04 sei in den letzten Jahren zu viel in Steine und zu wenig in Beine investiert worden. „Vielleicht“, so Pape, hilft nur ein Abstieg, um dann „gestärkt wieder hochzukommen“. Der oberste Schalke-Fan aus dem Repetal kennt allerdings eine Menge Beispiele, wo genau dies nicht geklappt hat. Aber noch ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt da, zumindest auf den Relegationsplatz.