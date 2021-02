Fußball-Kreisliga C

Fußball-Kreisliga C Attendorn-Schwalbenohl: Ventimiglia kommt für Simonetti

Attendorn. Der FC Attendorn-Schwalbenohl vermeldet mit Giuseppe Ventimiglia einen Neuzugang zur Winterpause

Und es wird wahrscheinlich den neuen Trainer ab der kommenden Fußball-Saison, so der Verein. Nachdem der C-Kreisligist gegen Ende letzten Jahres mit Giuseppe Ventimiglia zusammengesessen und ein „unheimlich ehrliches und positives Gespräch“ geführt habe, wie es der Verein formuliert, habe dieser die Zusage gegeben, in einer hoffentlich noch zu spielenden Rückrunde tatkräftig, das heißt vor allem mit dem einen oder anderen Törchen, zu unterstützen. Dabei werde er die Chance nutzen, die Mannschaft und alle Beteiligten gut kennenzulernen.

Bereit für Ablösung

Die daraus gewonnenen Eindrücke dienen dem FC Attendorn-Schwalbenohl als Basis, um eine weitergreifende Entscheidung zu fällen: Jene nämlich, unter Umständen im Sommer Luigi Simonetti im Amt des Trainers der ersten Mannschaft abzulösen. FC-Vorstandsmitglied Nils Meudt teilte mit: „Nach vier Jahren ist unser ebenfalls 1. Vorsitzender Luigi Simonetti bereit, den Weg für frischen Wind und neue Impulse freizugeben.“

„Auch wenn mir die Entscheidung nicht leicht fallen würde, diese tolle Mannschaft abzugeben, steht aber eben genau diese im Vordergrund aller Überlegungen“, sagte Luigi Simonetti.

Giuseppe Ventimiglia, so ist sich der Vorstand einig, ist ein erfahrener Mann. Er hat die B-Lizenz und hatte seinen letzten Trainerposten beim SSV Küntrop, „mit dem wir sicher zusammen einen erfolgreichen Weg gehen könnten“, so Nils Meudt weiter.

Die enormen Erfahrungswerte verschaffen Ventimiglia die Möglichkeit, unter Hinzuziehung vielleicht alternativer Ideen, auf eine kompetente und zielstrebige Art und Weise mit einem super Team zusammenzuarbeiten und dabei auf die verschiedensten Charaktere einzugehen.

Aufsteiger und Torschützenkönig

Ventimiglia ist 39 Jahre, seine Stationen als aktiver Spieler waren der TuS Plettenberg, der SC Plettenberg, der TuS Herscheid, die Sportfreunde Oestertal, der FSV Helden und der SSV Küntrop. Seine höchste Spielklasse, in der er spielte, war die Landesliga. Seine größten Erfolge waren der Aufstieg in die Landesliga sowie die Torschützenkrone in der Fußball-A-Liga. Stationen als Trainer waren SF Oestertal und SSV Küntrop, zuvor bekleidete er den Posten des Sportlichen Leiters beim TuS Plettenberg.