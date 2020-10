Attendorn klettert nach 3:2 in Menden auf den sechsten Platz

Die Vorverlegung des Landesligaspiels beim BSV Menden hat sich für den SV 04 Attendorn gelohnt. Die Hansestädter kehrten am Freitagabend mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg nach Hause zurück.

Bereits zur Halbzeit führten die erneut ersatzgeschwächten Gäste mit 3:0. „Jeder Schuss von uns war ein Treffer“, beschrieb SV 04-Vorstandsmitglied Thomas Bassitta die ersten 45 Minuten auf dem Naturrasenplatz im Huckenohl-Stadion.

Vedat Vural brachte Attendorn mit seinem ersten Saisontreffer in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten später erhöhte Vural auf 2:0. Der angeschlagen in die Partie gegangene Doppel-Torschütze musste später ausgewechselt werden. In der 33. Minute hielt der erneut starke SV 04-Schlussmann Alex Goulas einen Strafstoß von Menden. Für den 3:0-Pausenstand sorgte Jerome König (45.).

Mendener 2:3 kommt zu spät

Mike Davids brachte die Gastgeber auf 1:3 (67.) heran. Menden drängte weiter, aber die Abwehr der Gäste hielt dem Druck bis zum 2:3 durch Jenusch (89.) nach einem Querschläger stand. „Wir haben gut verteidigt, in der ersten Halbzeit unsere Chancen durch Marvin Annen, Vedat Vural oder Jerome König gut herausgespielt und genutzt. In der zweiten Hälfte gab es zu wenig Entlastung nach vorne. Menden war ein richtig guter Gegner“, sagte SV 04-Trainer Ralf Sonnenberg nach dem Auswärtssieg. Jetzt kommt mit RW Erlinghausen ein Meisterschaftsfavorit ins Hansastadion.

SV 04 Attendorn: Goulas, Langenberg, Mucha, Selimanjin, Gürsoy, König, Hagedorn, Vural (60. Heimes), Annen (65. Gaertner), Gryn, Kasel. dro