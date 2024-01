Das ist die Krönung! Die Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen feiern mit 32:0 Punkten den Landesliga-Aufstieg. Und in der neuen Saison stehen sie auch schon wieder mit 20:0 Punkten einsam an der Tabellenspitze.

Kreis Olpe Kurz vor dem Ende der WP-Sportlerwahl stellen wir die neun zur Wahl stehenden Mannschaften vor

Die Uhr tickt. Bis Donnerstag läuft noch die WP-Sportlerwahl. Im letzten Teil stellen wir die neun zur Wahl stehenden Mannschaften vor.

4x100 Meter Frauen (StG Olpe-Lennestadt): Die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften war Ziel der Schützlinge von Trainer Dieter Rotter. Mit 47,16 Sekunden setzten sie schon ein Ausrufezeichen mit Annica Deblitz, Lea Wiethoff, Helena Tröster und Julia Springob. Bei den Westfalenmeisterschaften holten sie Silber, wobei Franka Linse für Julia Springob Schlussläuferin war. Als zur DM in Kassel Lea Wiethoff verletzungsbedingt ausfiel, sprang Sophia Werthenbach ein. Am Ende landete das Quartett in 47;32 Sekunden auf Platz.

Weibliche U18 / Staffel (StG Olpe-Lennestadt): Sie wollten den Westfalen-Titel und die Norm zu den Deutschen Meisterschaften der U18 erreichen. Doch der Traum zerplatzte an einer Wechselmarke. Beim zweiten Anlauf klappte es, Rostock konnte kommen. Top-10 war das erklärte Ziel an der Ostsee – und mit Platz 9 hatten sie allen Grund auf ihre Leistung stolz zu sein. In der Besetzung Maja Blagojevic, Hannah Bauermann, Maja Tröster und Lena Hurajt hatten 17 Staffeln hinter sich gelassen.

Crossmannschaft der Männer (SG Wenden)

Das Trio Jonas Hoffmann, Fabian Jenne und Frederik Jonas Wehner hat bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf auf den letzten Metern Bronze gewonnen. In der Mannschaftswertung ist die Summe der Einzelplatzierungen entscheidend, nicht die Gesamtzeit. Da war das SGW-Trio um einen Punkt besser als LAC Freiburg. Aber auch in der Summe aller Einzelzeiten waren die Jungs von SGW-Trainer Egon Bröcher vier Sekunden schneller. Und bei Punktgleichheit zweier Teams entscheidet die Platzierung des besseren dritten Läufers – und das war Fredi Wehner.

Triathlon/Frauen (TV Attendorn): Die Triathletinnen des TV Attendorn sind in die dritthöchste Liga Deutschlands aufgestiegen. Die hat kein anderer OE-Verein in olympischen Sportarten erreicht. Von den sechs möglichen Starterinnen wurden in fünf Wettbewerben unterschiedlicher Distanzen jeweils die besten Drei gewertet. Das zeitraubende Training wie auch die langen Wettkämpfe in Alsdorf, Indeland/Aldenhoven, Saerbeck, Hückeswagen und Vreden nahmen folgende Athletinnen auf sich: Christine Cordes, Yvonne Keseberg, Christina Müller, Lara Kamp, Petra Stumpf und Simone Berei.

TuS 09 Drolshagen (Handball): Mit sagenhaften 32:0-Punkten wurden die Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen Bezirksliga-Meister und stiegen in die Landesliga auf. Und auch in der Landesliga machten die Schützlinge von Erfolgstrainer Christian Ohm nahtlos so weiter. Zum Jahreswechsel 2023/24 stehen die TuS-Damen mit 20:0 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz.

TV Langenei-Kickenbach/Gleidorf (Turnen): Die Turner der Startgemeinschaft Langenei-Kickenbach/Gleidorf holten sich am 27. März beim letzten Wettkampf durch einen Sieg über Kierspe-Gevelsberg erneut den Meistertitel in der WTB-Verbandsliga. Aber anders als 2022, als die Turn-SG aus Personalmangel auf den Oberliga-Aufstieg verzichten musste, ist sie in der Saison 2023/24 in der höchsten westfälischen Leistungsklasse am Start.

TC Milstenau (Tennis): Die Tennis-Spielerinnen des TC Milstenau schafften im September den Aufstieg in die Verbandsliga. Den Triumph machten sie am letzten Spieltag mit einem eindrucksvollen 9:0-Heimsieg den TC Blau-Gold Hagen perfekt. Das Team: Maike Koutstaat, Jana Leowald, Pia Berger, Stephanie Rottier, Sofia Corces-Alvarez, Neda Aghapour und Stefanie Cramer.

SG Finnentrop/Bamenohl (Fußball): Die SG Finnentrop/Bamenohl war auch im Jahr 2023 das Maß aller Dinge im heimischen Fußball. Die Saison 2022/23 schloss die SG mit dem sensationellen neunten Platz in der Oberliga ab, und holte mit dem Kreispokalsieg das Double. Ein tolle Abschiedssaison für den scheidenden Trainer Ralf Behle nach sieben Jahren. Und auch in der Hinrunde der Saison 2023/24 lief es prima. Die Mannschaft des neuen – und bald auch schon wieder Ex-Trainers Ibou Mbaye - belegt den hervorragenden siebten Platz.

SV Ottfingen (Fußball): Im Mai knallten die Korken am Siepen. Der SV Ottfingen wurde mit sieben Punkten Vorsprung auf Fortuna Freudenberg souveräner Meister der Fußball-Bezirksliga 5 und kehrte nach neun Jahren in die Landesliga zurück. Damit das auch in der nächsten Saison so ist, muss noch ein wenig getan werden. Nach der Hinrunde der Saison 2023/24 steht das Team von Trainer Marco Weller mit einem Punkt Vorsprung auf dem letzten Nichtabstiegsplatz.

Abgestimmt werden kann unter

www.wp.de/sportlerwahl-olpe

www.wr.de/sportlerwahl-olpe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe