Andreas Ufer, TV Attendorn: „Ja, es macht mir noch Spaß“

Offensichtlich ja. Hätte er sonst Ende Oktober erneut für das Amt des 1. Vorsitzenden des TV Attendorn kandidiert? Zumindest dies deutet an, dass Ufers Motivation auch nach zwei Jahrzehnten Amtszeit noch nicht dahin ist. Und dennoch: Hinter ihm und seinen Mitstreitern im Vorstand liegt ein lausiges Jahr. Eins, das einem die ehrenamtliche Tätigkeit schon ein Stück weit verleiden kann.

Tröster? Eher weniger

„Mir macht es Spaß“, antwortete Andreas Ufer mit seiner tiefen, ruhigen aber festen Stimme, „weil wir im Team, bei uns im Verein doch eine ganze Menge Dinge bewegen und möglich machen“. Gerade jetzt. In diesen Zeiten.

Diese Zeiten! Musste Ufer als Oberhaupt, als Führungsfigur in diesem Jahr mehr Tröster sein als jemals zuvor? „Tröster ist das falsche Wort“, korrigiert er, „eher bin ich derjenige, der gefragt wird: Warum hat der Verband gesagt, das muss so oder so sein? Warum hat die Stadtverwaltung angeordnet, dass in dieser Halle links rum marschiert werden muss und in der anderen rechts herum? Warum dürfen wir nicht auf den Sportplatz? Da bin ich derjenige, der versucht, Verständnis zu wecken für die Regelungen. Was aber nicht bei jedem gelingt“. Es gebe die eine oder andere obskure Regelung. Ufer. „Aber es gibt auch etliche doofe Leute, die statt nachzudenken immer versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen“.

Gebeutelt seien alle. Aber beim TVA ist es nicht die finanzielle Komponente, die Sorgen macht. Die Kasse ist in Ordnung, das konnte Schatzmeisterin Manuela Gabriel unlängst vor den Mitgliedern verkünden. Nein, vielmehr ist es die soziale Komponente. „Dass das Zusammensein wegbricht,“ so formulierte es der 1. Vorsitzende. Als Beispiel zog er die Gymnastikgruppe für Hochaltrige heran. Dort sind Menschen aktiv, die von Mitte Siebzig bis Anfang Neunzig aktiv sind. „Seit März ist das nicht mehr, weil die alle in der Risikogruppe sind. Und für die bricht viel mehr weg, die treffen sich einfach nicht mehr. Das ist schrecklich“.

Zusammenhalt bleibt

Dem gegenüber hat ihm der erste Lockdown gezeigt, welche Glücksmomente dieses Amt bereit hält. Präziser gesagt. Die Phase, als der Lockdown sich unter der Frühlings- und Sommersonne nach und nach auflöste. „Als es danach wieder anfangen durfte, als wir draußen und im Stadion wieder Aktivitäten machen konnten, zu merken, wie sich die Leute freuten, dass sie wieder zusammenkommen durften. Wenn man das alles sieht, dann macht es Spaß. Das ist dann schön“.

Der Citylauf musste dennoch ausfallen. Andreas Ufer: „Auch unser ganzer Ligabetrieb, Volleyball, Tischtennis, Judo, Triathlon, Turn- und Laufwettämpfe. Alles fiel weg. Die Eigeninitiativen, die wir da hatten, virtuelle Läufe, virtuelle Radtouren, virtuelle Turnstunden. Diese Kreativität, die dabei herauskommt, ist schon ein total schönes Bild. Aber es ist für die, die was machen wollen, nicht das Normale. Das ist nicht zu ersetzen“.

Was aber mit aller Macht aufrechterhalten worden sei: „Der Zusammenhalt“. Ufer: „Darüber freue ich mich. Dass Menschen da sind, die sagen: Komm, wir machen irgendwas, wir haben eine Idee, es funktioniert irgendwie“.

Und jetzt der November, wieder ein sportlich toter Monat. Was kommt, weiß keiner, auch Andreas Ufer nicht. Er ist kein Träumer, der glaubt, das Virus werde sich so bald verziehen. Sein Wunsch an das neue Jahr ist daher nicht überzogen: „Dass wir so einen Zustand bekommen, den wir zwischen den Sommerferien und den Herbstferien hatten. Das heißt, in Hallen, in Gruppen, mit Hygienekonzepten. Das wäre mein Wunsch, dass das wieder eintreten würde“.

Aktuell aber hält man sich so zurück wie es geboten ist. „Wir werden nicht unser eigenes Ding machen, dafür ist das alles viel zu ernst“. Wer privat etwas machen möchte, okay. „Aber wir als Turnverein sind so gehalten, uns so zu verhalten, dass wir mit einem Hygienekonzept mit der Sache umgehen können. Wenn du auf eine Party gehst, ist das deine Sache, wenn du eine Party veranstaltet, ist das ganz was anderes“.