Andreas Stuff verabschiedet sich mit Rekordbeteiligung

Attendorn. Es ist eigentlich so wie immer beim Fußball-Feriencamp des SV 04 Attendorn. Ist es aber nicht.

„Petrus hat den SV 04 im Herzen“, freut sich Leiter Andreas Stuff über wieder einmal beste äußere Bedingungen auf den Plätzen im großen Hansastadion.

Rekordverdächtige 108 Nachwuchskicker, darunter auch einige Mädchen, tummeln sich mit und ohne Ball auf dem satten Grün des Naturrasenplatzes oder nebenan auf dem Kunstrasenplatz. Betreut werden die jungen Fußballerinnen und Fußballer im Alter von sechs bis 14 Jahre in sechs Gruppen von 19 Trainern, darunter Torjäger Lejf Kaden aus der 1. Mannschaft. Der gesamte Verein arbeitet mit: von der B-Jugend bis zur Altliga.

Mit Begeisterung und viel Spaß sind die jungen Fußballer beim Feriencamp des SV 04 Attendorn bei der Sache, hier auf dem satten Grün des Naturrasenplatzes. Foto: Martin Droste

Camp-Leiter Andreas Stuff hat erneut fast seine ganze Familie eingespannt. Neben ihm gehört auch Sohn Timon zum Trainerteam. Der junge Mann wechselt aus der A-Jugend in den Seniorenbereich und versucht sein sportliches Glück im Landesligakader des SV 04 Attendorn. Zudem wurde Timon auf der letzten Jahreshauptversammlung in den Beirat des Traditionsvereins gewählt. Schwester Helena arbeitet beim SV 04-Marketing mit. Mutter Sabine kümmert sich mit Schwägerin Heike Goebel und Jessica Vollmerhaus um die Verpflegung der 108 hungrigen Kids.

Seit Februar laufen bei Sabine Stuff auch die Anmeldungen für das beliebte Fußball-Feriencamp des SV 04 Attendorn zusammen. Über 100 Mails mussten bearbeitet und beantwortet werden. Vor dem Camp-Start am Montag gab es in der Garage der Familie Stuff kaum ein freies Plätzchen. „Bälle und Trinkflaschen mit Namen der Teilnehmer beschriften, die richtige Trikotgröße jedem Kind zuordnen und dann alles in die jeweils richtige Tasche packen. Und tausend Kleinigkeiten mehr...“, schreibt der SV 04 auf seiner Facebookseite.

Die Freunde Peter, Valentin und Leonard (von links) aus Oedingen sind zum ersten Mal beim Feriencamp des SV 04 dabei und wollen wiederkommen. Foto: Martin Droste

Neben seinem großen Trainerteam kann sich Andreas Stuff auf die bewährten Helfer verlassen. Beim Besuch unserer Zeitung liefern Ehrenvorsitzender Albert Hasenau und Manfred „Manse“ Lohölter mit dem Vereinsbulli gerade das Mittagessen an. Gekocht hat diesmal Otto Kersting vom Hotel zur Post. An den anderen Tagen sorgen die Metzgereien Köster und Maiworm sowie „Nelli“ König für die Verpflegung. Am Freitag kommt zum Abschluss Markus Harnischmacher mit seinem Eiswagen.

Bei der Anlieferung des Mittagessens packt an diesem Tag der 1. Vorsitzende Torsten Mantel mit an. Immer dabei ist Paul Annen, der schon zum lebenden Inventar des Fußball-Feriencamps gehört. Es ist eigentlich so wie immer. Ist es aber nicht.

Denn zum letzten Mal trägt Andreas Stuff als Leiter die Verantwortung. Der Altligaspieler des SV 04 geht mit einem lachenden und weinenden Auge. „Es ist wichtig, Kinder in Bewegung zu beschäftigen“, betont Stuff und verfolgt mit Begeisterung, wie die Nachwuchskicker mit viel Spaß bei der Sache sind. Seit 2012 gehört er zum Trainerteam beim Feriencamp seines Vereins, die Leitung hat Andreas Stuff 2017 von Manuel Pursian übernommen.

Es geht auf jeden Fall weiter

Vorgänger Pursian war wie die fußballerischen Wegbegleiter und Trainerkollegen Besnik Mamaj, Victor Aparicio und Marc Kümhof zum Saisonabschluss der A-Junioren des SV 04 gekommen. Denn auch als Trainer hat sich Stuff verabschiedet. Zwölf Jahre hat er seinen Sohn Timon und viele andere junge Fußballer von der F- bis in die A-Jugend betreut. Der Abschied verlief emotional.

Gruppenbild mit allen Teilnehmern, Trainern und Helfern des Fußball-Feriencamps beim SV 04 Attendorn. Foto: Privat

In Zukunft wird Andreas Stuff Zeit haben, die weitere Karriere seines Sohnes Timon beim SV 04 Attendorn zu verfolgen. Aber bis Freitag steht das Feriencamp für den Noch-Leiter im Mittelpunkt. „Es wird auf jeden Fall weitergehen“, sagt Stuff. „Wir wollen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen“, berichtet Jugendvorstand Stefan Herbrechter, der auch diesmal zum Trainerteam gehört.

Die Nachwuchskicker kommen nicht nur aus Attendorn und Umgebung. Aus Oedingen sind die Brüder Valentin und Leonard mit ihrem Freund Peter zum ersten Mal dabei. „Uns gefällt es sehr gut, wir wollen wiederkommen“, sagen die drei, die schon in Jugendmannschaften spielen. Nach der kurzen Unterbrechung durch den Reporter geht es wieder auf den gepflegten Naturrasen des Hansastadions. Der soll beim SV 04 wieder eine größere Rolle spielen. So will der neue Cheftrainer „Jasko“ Selimanjin dort mit der Landesliga-Mannschaft trainieren und spielen, solange der Platz mit der großen Tribüne witterungsbedingt nicht wieder gesperrt wird.

