Andreas Schrage bleibt Trainer von RW Hünsborn II

Hünsborn. Trainer des akut abstiegsbedrohten Bezirksligisten geht in seine zweite Saison am Löffelberg.

Andreas Schrage hat seinen Vertrag beim akut abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten RW Hünsborn II verlängert. Damit geht er in seine zweite Saison als Cheftrainer des Teams vom Löffelberg, dessen Abstieg besiegelt ist, wenn es am Samstag das Heimspiel gegen den VfL Klafeld/Geisweid (15 Uhr) nicht gewinnt. „Wir sind froh, in guten Gesprächen mit Andreas eine Einigung über den Sommer hinaus erzielt zu haben. Wir planen seit einiger Zeit die sportliche Ausrichtung für die A-Kreisliga, die sehr anspruchsvoll ist und in der wir uns nach einer schwierigen Bezirksliga-Saison konsolidieren wollen“, so Hünsborns Sportlicher Leiter Alfonso Rubio Doblas. Mit David Benscheidt wechselt der erste Neuzugang vom VfB Banfe in die zweite Mannschaft von RW Hünsborn.

