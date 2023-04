Alter Bekannter wechselt zur SG Kirchveischede/Bonzel

Kirchveischede/Bonzel. Ein alter Bekannter wechselt in der kommenden Saison zum Fußball-A-Kreisligisten SG Kirchveischede/Bonzel.

Mit Maximilian Theis wechselt ein alter Bekannter in der kommenden Saison zum Fußball-A-Kreisligisten SG Kirchveischede/Bonzel. Der 28-jährige Theis ist aktuell Stammspieler in der zweiten Mannschaft des FC Lennestadt und ist in der Vergangenheit bereits für die Sportfreunde DJK Bonzel aufgelaufen.

Die Kontakte aus der damaligen Zeit sind nie abgerissen und so war es naheliegend, dass die sportliche Leitung der SG SG Kirchveischede/Bonzel auf der Suche nach einem Ersatz für den in den Altligabereich wechselnden Dominik Annen mit Theis ins Gespräch kam. „Sportlich und menschlich passt er bestens ins Team und er wird uns ohne Eingewöhnung weiterhelfen“, so Bastian Schoder, sportlicher Leiter der SG.

