Altenhofer Serie reißt krachend

Kreis Olpe. Fußball-Bezirksliga: SC LWL holt in letzten acht Minuten noch einen 0:3-Rückstand gegen Plettenberg auf.

Nach drei Startsiegen hat es den FC Altenhof erwischt: 0:3 beim TSV Weißtal. Es war in der Anfangsphase eine taktisch geprägte Spitzenpartie; Weißtal spielte vor heimischen Anhang auf Konter. So nutzte Arfaoui (45.) einen Ballverlust des FCA und erzielte die 1:0 Pausenführung. Die Mannschaft vom Winterhagen ließ in der Gernsdorfer Henneberg-Arena alles vermissen. Leon Palaj erhöhte in der 62. Minute für die Gastgeber auf 2:0. Eine Vorentscheidung. Endgültig machte Jakob Zimmermann (90+3) mit dem 3:0-Endstand den Sack zu. „Wir kamen heute in keiner Weise für einen Sieg in Frage“, fasste der Altenhofer Trainer Mike Brado die 90 Minuten zusammen, „es hat eben nicht gereicht“.

Altenhof: Hagenbäumer; Rademacher (73. Brado), Becker, Lennart Becks, Jonas Schneider, Jannik Schneider, Habibi (51. Jannis Becks), Faust, Groos, Yahsi, Langenbach (14. Marcel Schneider 73. Solbach).

SV Türk Attendorn - VfR Rüblinghausen 1:1 (1:1). Insgesamt sahen die Zuschauer ein mäßiges Kreisderby. Der bisher punktlose Türk Attendorn konnte gegen den VfR Rüblinghausen den ersten Zähler verbuchen. „ Auf Grund der zweiten Halbzeit war mehr drin“, bilanziert Bilal Demircu, der sportliche Leiter der Attendorner, „wir haben Punkte liegen gelassen“. Die erste richtige Torchance des gesamten Spieles nutzte Dominik Kruse in der 22. Minute nach einem feinen Zuspiel von Luca Theile zur 1:0-Führung des VfR Rüblinghausen. In der Folgezeit spielten die Schützlinge von Trainer Sebastian Wasem ihre Tormöglichkeiten unsauber aus. Der Ausgleich für die Hausherren war wie ein Blitz aus heiterem Himmel praktisch mit dem Pausenpfiff. Ein von Ali Genc hereingegebener Eckball wurde von der Rüblinghauser Hintermannschaft zu kurz abgewehrt und Christopher Brock (45.) erzielte per Dropkick in die lange Ecke den Ausgleich der Hansestädter. Die Mannschaft hatte das Momentum für sich. Im zweiten Durchgang hatte der VfR Rüblinghausen wieder eine starke Anfangsphase ohne zählbaren Erfolg. Nach eine Stunde kamen die Hausherren besser ins Spiel und hatten noch zwei Möglichkeiten die aber im Abschluss verpufften. „Wir haben heute nicht bis zum Schluss sauber ausgespielt, sonst wäre mehr möglich gewesen“, so Sebastian Wasem.

Türk Attendorn: Fuchs; Danis, Bahovic,Ahmet Kalkan, Genc, Enis Licina (75. Gürsoy) , Kücükpehlivan, Mehmet Kalkan, Brock, Bodganski (85. Semin Licina) , Köseoglu (55. Sangiorgio) - VfR Rüblinghausen: Ruegenberg; Crico, Schlörb, Burghaus, Döppeler,Remberg (46. Schürholz), Kruse (80. Cordes) , Theile, Sobolewski, Kalisch, Schweikart (86. Stahl).

SV Rahrbachtal - SV Fortuna Freudenberg 2:7 (0:3). Eine deftige Heimniederlage musste der Aufsteiger gegen Freudenberg hinnehmen. Die Elf von Trainer Venhar Bivolaku war chancenlos und Steven Weiskirch, zum 1:3 und 2:4 (47., 64.) konnte nur verkürzen.

Rahrbachtal: Schnitzler (46. Steden); Edon Seferi, Jan Oberste-Dommes, Hatzfeld (46. Färber), Bivolaku, Malczok (77. Simon Oberste-Dommes), König, Weiskirch, Yllnor Seferi, Zöllner (59. Alff), Bruchmüller (70. Garus).

SV Rothemühle - FC Freier Grund 4:1 (3:1). Einen klaren Heimsieg feierte Rothemühle gegen die Gäste aus dem Siegerland. Vor knapp 100 Zuschauern waren Moritz Schweitzer (6., 23.), Cihan Yaman (16.), und Nicolas Gerich (84.) die Torschützen für den Gastgeber. Für Freier Grund konnte Patrick Diehl nur Ergebniskosmetik betreiben.

SV Rothemühle: Omar; Schollemann (46. Schmidt), Schuchert, Schweitzer (87. Winheller), Nicolas Gerich (86. Gaumann), Müther, Kraft, Bremicker, Yaman ( 90.Sayan), Arndt Hanno Gerich, Valido (88. Aldogan).

SG Mudersbach/ Brachbach - VSV Wenden 2:2 (0:1) Der VSV wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und musste sich, nach dem Unentschieden am Mudersbacher Dammicht, wieder mit nur einem Punkt zufrieden geben. Michael Beitzel (35.) und David Jäger (FE, 59.) waren die Torschützen für die Wendener, die ab der 75. Minute, nach Gelb-Rot für Cem Özer, in Unterzahl auf dem Platz standen.

VSV: Grebe; Beitzel, Kemper, Akbas, Özer, Dalmann, Arens, Sümer, Kramer, Alitjaha, Jäger.

SC LWL 05 - TuS Plettenberg 3:3 (0:2). Mit drei Treffern in den letzten Minuten sicherte sich der SC LWL noch einen Punkt gegen die Märkischen, die nach Treffern von Jan Hildebrandt (13., 42.) und Mehmet- Ali Bektas (67.), mit einer 3:0- Führung bereits wie die sicheren Sieger ausgesehen hatten. Für LWL waren Andre Hinsche (83.), Luca Innerhofer (89.) und Kerim Yilmaz (90.) die gefeierten Torschützen. ,,Plettenberg war heute sehr gut und wir hatten nur wenig Zugriff. Unsere Mannschaft hat aber nie aufgegeben und hätte am Ende sogar noch gewinnen können“, so der Sportliche Leiter Thomas Rinscheid (SC LWL 05).

SC LWL 05: Stoltz (46. Rüsche); Hesener, Rameil, Yilmaz, Klein (73. Innerhofer), Arens, Aspelmeyer, Barnewitz (46. Selter), Hiber (46.Konitzer), Busenius, Hinsche.

FC Hilchenbach - RW Hünsborn 0:2 (0:2). Im Spiel beim Siegerländer Aufsteiger waren Tom Niklas Patt (30.) und Emre Ucak (45.) die Torschützen für die Mannschaft vom Löffelberg, die, eine Woche nach der Heimpleite gegen den SC LWL, den zweiten Saisonsieg feiern konnte.

Hünsborn: Waffenschmidt; Solbach, Tosun, Ucak, Kinkel (86. Mathioudakis), Jung (66. El Quariachi), Ullah, Patt (74.Stöver), Schlemmer, Hatzfeld, Attia.

