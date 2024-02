Altenhof lässt nicht locker und bleibt Weißtal auf den Fersen

Fußball-Bezirksliga 5: Brado-Elf siegt 5:0 gegen Rahrbachtal. Altenhof

Mit dem TSV Weißtal und dem FC Altenhof führt ein Duo die Fußball-Bezirksliga nur durch das Torverhältnis getrennt die Liga ganz souverän an.

Der FC Altenhof hatte im Kreisderby gegen den Aufsteiger SV Rahrbachtal während der gesamten neunzig Minuten alles unter Kontrolle. Der Aufsteiger aus dem Rahrbachtal hatte bis auf einige wenige Offensivaktionen zu Beginn der zweiten Halbzeit vor dem Tor des Altenhofer Torhüters Marcel Hagenbäumer keine Chancen.

Mann des Tages am Altenhofer Winterhagen war Lennart Becks mit einem Hattrick im ersten Durchgang. Er überwand den Rahrbachtaler Keeper Robin Steden der unter dem Strich den verletzten Stammkeeper Olivier Schnitzler gut vertrat inn der 21., 25. und 40. Minute zum deutlichen 3:0 Pausenstand in einem einseitigen Spiel. Nach dem Wechsel erhöhten noch Spielführer Kevin Becker (70.) und Bilal Yashi (80.) gar auf 5:0.

Andre Hinsche (SC LWL 05, links) versucht, den den Wendener Mert Akbas auszuspielen. Foto: Meinolf Wagner

Die Schützlinge von Rahrbachtaler Spielertrainers Venhar Bivolaku traten als eine richtige Mannschaft mit viel Moral und Kampfgeist am Altenhofer Winterhagen auf. Nach der deutlichen 3:0 Pausenführung schaltete der Tabellenzweite FC Altenhof einen Gang zurück. So war auch der Altenhofer Trainer Mike Brado mit dem Auftritt seiner Mannschaft nur bedingt zufrieden: „ Wir haben heute nicht so gut gespielt und sind nicht an unser Limit gekommen. Wir haben dieses Spiel bei schwierigen äußeren Bedingungen seriös zu Ende gespielt.“

VSV Wenden – SC LWL 05 0:4. Zweites Bezirksligaspiel des Jahres, zweites Kreisduell, zweiter Sieg für den SC LWL 05. Eine Woche nach dem 1:0 über den VfR Rüblinghausen bezwangen die Attendorner den VSV Wenden deutlich mit 4:0.

In der ersten Halbzeit sahen die 150 Zuschauer am Wendener Nocken keine Tore. „Im ersten Durchgang war die Partie chancenarm, die Mannschaften haben sich neutralisiert“, analysierte LWL-Trainer Bayram Celik nach der Partie. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf. Luca Herrmann eröffnete in der 55. Minute, Sebastian Arens baute die Führung eine Viertelstunde später aus. In der Schlussphase waren es wiederum Herrmann und Arens, die mit ihren zweiten Toren das Ergebnis in die Höhe schraubten.

„Wir sind mega zufrieden“, jubelte Celik nach dem dritten Sieg in Serie, „die zweite Hälfte war eine der besten Halbzeiten, die ich bisher von meiner Mannschaft gesehen habe.“ Besonders angetan war Celik von seiner neuformierten Defensive, die erneut ohne Gegentor blieb: „Uns haben heute Morgen noch zwei Innenverteidiger abgesagt, aber Luca Innerhofer und Tom Barnewitz haben das klasse gemacht.“

Während LWL auf einem starken fünften Platz steht, muss der VSV Wenden den Blick nach unten richten. Nur das bessere Torverhältnis trennt die Elf von Marco Carbotta von einem Abstiegsplatz.

SuS Niederschelden – SV Rothemühle 5:1. Die Überraschung des Spieltags fand in Niederschelden statt. Der stark abstiegsbedrohte SuS besiegte den SV Rothemühle mit 5:1.

Dabei lagen die Gäste durch das Tor von Steffen Schuchert zunächst sogar vorne (39.), doch in den Schlusssekunden des ersten Durchgang glich Dennis Noll aus (45+1.). Nach dem Seitenwechsel schwang sich SuS-Stürmer Jan Lukas Kill zum Matchwinner auf. Zunächst brachte er seine Farben in Führung (55.), die Mehmedalija Covic per Strafstoß ausbaute (76.). In der Schlussphase drehte Kill nochmal auf und schnürte den Dreierpack (80., 90.+2.).

Für den SV Rothemühle war die Schlappe beim Tabellenvorletzten bereits die vierte Niederlage hintereinander.

VfR Rüblinghausen – FC Hilchenbach 0:1. Auch der VfR Rüblinghausen musste einen Dämpfer hinnehmen. Durch die Heimniederlage gegen den FC Hilchenbach ist der Vorsprung der Wasem-Elf auf die Abstiegsränge aufgebraucht. Das Tor des Tages erzielte Tarek Benyagoub, der eine Unsicherheit von VfR-Keeper Lukas Ruegenberg ausnutzte.

TuS Plettenberg – RW Hünsborn 2:0. Gerade einmal 15 Zuschauer verirrten sich ins Lennestadion, wo der TuS Plettenberg Rot-Weiß Hünsborn überraschend mit 2:0 bezwang. Jan Hildebrandt sorgte in der 48. Minute für die Führung, Alexei Andreevic-Stiber traf zum Endstand (65.).

SV Fortuna Freudenberg – SV Türk Attendorn 1:1. Aus dem Spiel heraus gelang weder dem SV Fortuna Freudenberg noch Türk Attendorn ein Tor, zwei Elfmeter sorgten am Ende für ein 1:1-Unentschieden.

Tom Weinstock traf nach einer Viertelstunde für die Gastgeber, Serkan Gürsoy glich nur zehn Minuten später aus. Durch den Punktgewinn bleibt der SV Türk zwar Tabellenvierter, verpasst aber den Sprung auf Rang drei. Der wäre durch den Hünsborn-Patzer möglich gewesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe