Alex Dröge fiebert auf sein Comeback

Kreis Olpe Die Pause bei den heimischen Handballern, die während der Europameisterschaft eingelegt wurde, endet am kommenden Wochenende.

Es geht für den TuS 09 Drolshagen in der Frauen-Landesliga, den TV Olpe in der Männer-Landesliga und für Bezirksligist SG Attendorn/Ennest direkt wieder in die Vollen.

Die SG Attendorn/Ennest ist im bisherigen Saisonverlauf und nach einer überschaubaren Vorbereitung gut in die Spur gekommen. In der Winterpause verstärkten sich die Hansestädter durch den früheren Olper Alex Dröge richtig gut. „Nach dem Aufstieg mit dem TV Olpe in die Handball-Verbandsliga habe ich mich entschlossen, mich nach meiner Kreuzbandverletzung operieren zu lassen“, sagte Alex Dröge, „nach einer Pause und der anschließenden Reha war für mich klar, dass ich noch einige gute Jahre Handball spielen will.“

Handball am Wochenende Landesliga, Frauen: SG Ruhrtal - TuS 09 Drolshagen (Samstag, 17.30 Uhr, Ruhrland-Halle Oeventrop), Landesliga, Männer: TG Rote Erde Schwelm - TV Olpe (Sonntag, 19.30 Uhr, Dreifachsporthalle Schwelm), Bezirksliga: SG Attendorn/Ennest - HSG Lüdenscheid (Samstag, 17.30 Uhr, Rundturnhalle Ennest).

So passte es für den früheren Lennestädter, dass mit Christof Heimes sein erster Jugendtrainer die SG Attendorn/Ennest trainierte. „Ich habe im November langsam wieder mit der handballspezifischen Belastung bei der SG Attendorn/Ennest begonnen und es hat geklappt. Nun gilt es sich langsam wieder an die Anforderung auf der Platte heran zu führen.“ In Attendorn trifft er gute Freunde wie Dominik Krengel, Tim Schneider, Jan-Frederick Heimes oder auch Lars Müller wieder, was ein zusätzlicher Grund sei, dort zu spielen. Dröge: „Ein weiterer Vorteil, ist dass ich mit Lars in Eiserfeld zusammen gespielt habe.“

Mit der HSG Lüdenscheid gibt eine Mannschaft ihre Visitenkarte in Attendorn ab, die schon deutlich bessere Zeiten erlebt hat. Die Favoritenrolle liegt bei den Hausherren. Christof Heimes, der Trainer der SGA, warnte seine Mannschaft eindringlich: „Wir werden es mit einer Mannschaft zu tun haben, die im bisherigen Verlauf hinter ihren Erwartungen geblieben ist. Es ist bekannt, dass sie eine knackige und agressive 5:1-Formation spielen. Desweiteren muss man abwarten, wie die Lüdenscheider Routiniers Robin Pliska und Phil Lausen in Bewegung kommen. Aber nach der Winterpause müssen wir sehen, wo wir stehen, dennoch rechne ich mit einem Heimsieg“.

Nach fünf Wochen geht es für die verlustpunkte Landesliga-Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen ins Aufsteigerduell zur SG Ruhrtal. Trotz des klaren Fünf-Punkte-Vorsprungs der TuS-Sieben vor dem Rangzweiten TuS Ferndorf werden die Karten nun wieder neu gemischt. Es gilt für den Spitzenreiter, weiter bodenständig zu bleiben, aber gleichzeitig die Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben. „Wir haben es mit dem Top-Favoriten auf den Titel zu tun“, gab der Ruhrtaler Trainer Christian Hohmann zu verstehen. „ Eine körperlich und spielerisch funktionierende Mannschaft. Es ist schon außergewöhnlich, dass eine Mannschaft ohne Minuspunkte so durchmarschiert“. Die SG Ruhrtal habe ganz andere Ziele als der TuS 09 Drolshagen nämlich den Klassenerhalt, fügte er hinzu.

Die Schützlinge von TuS-Trainer Dr. Christian Ohm haben in der Pause richtig geackert, absolvierten zwei intensive Übungseinheiten pro Woche - zudem hat die Mannschaft in Eigenregie noch eine dritte Einheit drauf gepackt. Positiv gestimmt blickt der Trainer dann auch voraus: „Die Trainingseinheiten haben gezeigt, dass das Spielverständnis zwischen den Rückraumspielerinnen und den Kreisspielerinnen deutlich verbessert wurde. Im Grunde genommen müssen wir unser Tempospiel finden, dann sehe ich unserem Spiel ohne Stress und gelassen entgegen.“

Die Landesliga-Handballer des TV Olpe müssen zum Nachholspiel bei TG Rote Erde Schwelm reisen. Nach einem schwachen Saisonstart sind die Gastgeber wieder in die Spur gekommen. Bei der Abstiegsregelung in der Landesliga mit sechs Absteigern ist dringend ein doppelter Punktgewinn für die Schützlinge des Olper Trainerduos Johannes und Frieder Krause absolute Pflicht. Für die Kreisstädter kommt dieses Spiel zu einer Unzeit. Die letzten Wochen liefen alles andere als zufriedenstellend. Verletzte Spieler und Kranke ließen eine geeignete Vorbereitung nicht zu.

