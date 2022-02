Albert Martin kritisiert: „Vereine machen es Frauen schwer“

Drolshagen. Die Situation im Frauen- und Mädchenfußball ist dramatisch. Albert Martin legt nun den Finger in die Wunde und kritisiert die Vereine.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Albert Martin im Mädchen- und Frauenfußball tätig. Die aktuelle Entwicklung beschäftigt den Trainer der Landesligafrauen des SC Drolshagen sehr. Dass immer mehr Mädchen die Lust am Sport verlieren, führt Martin auf den Umgang der Vereine mit den Mädchen zurück. In einem Brief legt er den Finger in die Wunde und kritisiert viele Vereine für ihr den niedrigen Stellenwert, den Fußballerinnen ihren Vereinen haben.

„Ich schreibe das nicht als Trainer des SC Drolshagen, sondern als jemand, der die Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs seit Jahren verfolgt“, betont Albert Martin vorab. Bereits im vergangenen November hat die WESTFALENPOST die Frage aufgeworfen, ob der Mädchenfußball noch zu retten sei.

Seit November drei Mannschaften abgemeldet

Die Stellungnahme von Albert Martin im Wortlaut:„Im November vergangenen Jahres wurde ich noch im Rahmen eines Interviews der WP zum Thema „Frauenfußball - Die Situation ist dramatisch“ befragt. Seit dem Gespräch haben sich alleine in der Kreisliga Siegen drei Mannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet. Betroffen ist dabei auch ein Team aus dem Kreis Olpe.

Warum? Wieso kann so etwas passieren?

Um das nachzuvollziehen, sollte man versuchen, den Damen- und Mädchenfußball zu verstehen.

Ich denke, dass ich nach zwölf Jahren als Mädchen- und Damentrainer die Situation hier gut beurteilen kann. Durch meine Nähe zu den Spielerinnen bekomme ich ihre Wünsche, Ziele und ihre Gründe für das Fußballspielen mit.

Es gibt eigentlich vier Gründe, warum junge Frauen Fußball spielen.

Gründe sind vielfältig

Einige wollen aktiv leistungsorientiert Fußball spielen, weil sie den Sport lieben und sich weiterentwickeln möchten. Viele spielen, um einfach nur fit zu werden bzw. zu bleiben. Andere kommen zum Fußball wegen ihren Freundinnen und wegen des Teamfeelings und wiederum andere nutzen das Training zum Abschalten.

Die Frauen, die nach leistungsorientiertem Fußball streben, landen meistens bei den Teams, die höherklassig spielen. Ausnahmen sind die vereinstreuen Spielerinnen: Diese verlassen ihren Heimat- bzw. Stammverein erst dann, wenn nichts mehr geht. Ich glaube, dass 80 Prozent aller Frauen in den Klassen unterhalb der Landesliga vereinstreu sind und über mehrere Jahre (manchmal Jahrzehnte) für ihren Verein auflaufen. Entweder hängen sie danach ihre Fußballschuhe an den Nagel oder die Situation im Verein hat sich so verändert, dass sie die Lust am Fußballspielen dort verlieren.

Viele Vereine können mit dieser Situation nicht umgehen, wenn auf einen Schlag die Anzahl der Spielerinnen schwindet und sich die Situation in der Mannschaft aufgrund des Spielerinnenmangels im Training und auch bei den Spielen stark verschlechtert.

Vereine verschlafen Entwicklungen

Aber welche Gründe gibt es für diesen Spielerinnenschwund? Es sind meistens die natürlichen Beweggründe: Hierzu zählen Studium, Schichtarbeit, Heirat, Umzug, Schwangerschaft aber auch natürlich das Alter.

Wenn Vereine dies nicht frühzeitig realisieren ist es oftmals zu spät. Dann reicht es nicht aus, einen Artikel in der Zeitung zu veröffentlichen, dass man Spielerinnen sucht. Welches Herrenteam sucht auf diese Weise Spieler für den Spielbetrieb?!

Aber wie sollen Vereine das auch realisieren? Welcher Verein hat einen Sportlichen Leiter für die Frauenmannschaft? Im Herrenbereich ist das der Standard! Wie oft sind Vorstandsmitglieder mal bei einem Training bzw. Spiel der Frauen dabei? Im Herrenbereich ist das der Standard! Wie oft werden Spielerinnengespräche geführt, um deren Wünsche, Anregungen und Probleme hinsichtlich des Trainings- und Spielbetriebs zu besprechen und um die kommende Saison zu planen? Im Herrenbereich ist das der Standard! In weiten Teilen des Frauenfußballs wird wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass sowieso in der nächsten Saison weitergespielt wird.

Kader sind oft zu klein

Dann passiert es, dass das Team PLÖTZLICH die Spielfähigkeit verliert. Der Kader besteht auf einmal nur noch aus 16 Spielerinnen, die aktiv am Spielbetrieb teilnehmen. Aus allen vier oben genannten Gruppen sind Spielerinnen im Team vertreten. Manche fangen an zu studieren, andere werden schwanger und hören auf, einige melden sich zur Winterpause aus unterschiedlichen Gründen ab.

Schon ist so ein Kader auch auf elf bis zwölf Spielerinnen reduziert. Ein Trainingsbetrieb ist nur bedingt möglich – da hilft auch das Norweger-Modell wenig. Und wer hat schon Bock, immer nur mit sechs bis sieben Spielerinnen zu trainieren? Die Spiele am Sonntag werden ständig zu einer Zitterpartie: Haben wir zum Treffen genug Spielerinnen? Müssen wir in Unterzahl spielen? Wen können wir noch anrufen und akquirieren?

Diese Zustände sind dann der Auslöser zum Rückzug einer Frauenmannschaft, denn es gibt nicht einen so großen Spielerinnenpool wie bei den Herren, wo man sich Spieler aus anderen Teams holen kann.

Trauriges Verhalten der Vereine

Die Spielerinnen, die leistungsorientiert Fußball spielen wollen, verlieren die Lust und wollen weg. Hier bringt die Jahrzehnte lange Vereinstreue auch nichts mehr! Denn zu diesem Zeitpunkt hat der Verein schon kein spielfähiges Team mehr. Es ist schlichtweg zu spät. Die Mannschaft ist nicht mehr zu retten. Einige Spielerinnen wollen trotzdem noch gerne weiter Fußball spielen und generell herrscht ein akuter Spielerinnenmangel im Frauenfußball!

Traurig ist, dass es in dieser misslichen Lage des Frauenfußballs Vereine bzw. Vorstände gibt, die trotz des Rückzugs der Mannschaft eine Vielzahl von Frauen sperrt und ihnen damit den Spaß am Sport vermiest.

Was haben diese Vereine davon, die Spielerinnen dann sperren? Was wollen sie damit erreichen? Was sind die Beweggründe? Warum macht man es den wenigen Frauen, die den Fußball lieben und Spaß am Kicken haben, so schwer? Wie viele der gesperrten Spielerinnen werden nach der sechsmonatigen Sperre noch weiter Fußball spielen? Wie viele andere Vereine könnten ihre eigene Mannschaft noch halten und weiterhin Frauenfußball anbieten, wenn diese Sperre nicht erfolgt wäre?

Mit diesem Artikel möchte ich für diese schwierige Situation sensibilisieren und auch zum Umdenken anregen. Es sollte im Interesse aller Vereine und Vorstände sein, den Frauen- und Mädchenfußball am Leben zu halten und diesen wieder auszubauen. Dies ist meine persönliche Meinung, die ich aufgrund meiner Erfahrung weitergeben möchte.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe