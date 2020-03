Albaum. Der Spielertrainer von Vatanspor Meggen entschuldigt sich für einen Kopfstoß nach dem Spiel in Albaum – übt aber auch Kritik an den Zuschauern.

Polizei musste am Sonntag auf dem Sportplatz in Albaum anrücken, dort kam es allerdings nicht während, sondern nach dem Fußballspiel der Kreisliga D1 zwischen Albaum/Heinsberg II und Vatanspor Meggen II (2:0) zu einem Eklat. So soll der Vatanspor-Trainer einen Spieler der Heimmannschaft mit einer Kopfnuss verletzt haben.

Der Rettungswagen war vor Ort. „Der Arzt hat den Spieler wegen des Verdachts auf Gehirnerschütterung durchgecheckt ,“ informierte Sportfreunde-Vorsitzender Martin Niemeyer, „er durfte aber da bleiben, wurde nicht mitgenommen.“ Die Nase sei unversehrt geblieben. Es sei aber „Anzeige wegen Körperverletzung“ erstattet worden, so Martin Niemeyer.

Albaum bestreitet Beleidigung der Gästespieler

Vorausgegangen war nach Niemeyers Eindruck „ein hektisches Spiel“. Dass die Gästespieler beleidigt worden seien, bestritt der Albaumer Vorsitzende: „Die erzählen das immer gern. Es waren genug Zuschauer da, die sicherlich während des Spiels mit eingeheizt haben. Aber es sind definitiv keine Beleidigungen oder ausländerfeindlichen Sprüche gefallen. Das können mehrere Leute bestätigen.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Etwas anders sieht das Bünyamin Cengel, der Spielertrainer von Vatanspor II. Er streitet den Kopfstoß nicht ab. „Ich habe ihn geschubst und auch mit dem Kopf getroffen“, sagte er am Montag auf Anfrage, zeigte sich aber reumütig, „das hätte nie passieren dürfen. Ich sehe meinen Fehler komplett ein.“

Allerdings sei Cengel zuvor von jenem Albaum/Heinsberger Spieler auf das Übelste beleidigt worden mit Worten, die nicht druckreif sind. „Ich habe den Albaumer Trainer, bevor es passiert ist, noch gefragt: Hast Du das gehört? Dann hat der Spieler diesen Satz auch noch wiederholt“, schilderte Cengel die letzten Sekunden vor dem Knall.

Wortgefechte und Provokationen von der Tribüne

Und welchen Eindruck hatte er von dem Spiel zuvor? „Es gab Wortgefechte, die normalen Provokationen, aber gegen mich persönlich nicht“, antwortete Cengel. Die gingen einerseits von Heimzuschauern aus, aber auch von der Vatanspor-Bank. „Die Jungs habe ich dann weggeschickt, die Treppe hoch“, berichtet der Trainer.

Schwieriger habe sich die Mäßigung der Zuschauer gestaltet, die laut Cengel „auch ausländerfeindlich“ provoziert haben sollen. „Das war eine Clique von fünf Personen. Aber Zuschauern kann man schlecht verbieten, etwas zu sagen“, weiß der Vatanspor-Trainer. Vor allem, wenn das zutrifft, was Cengel wahrgenommen hat: „Es waren keine Ordner da.“

Wohl kein Nachspiel vor dem Kreissportgericht

Dass diese Geschichte ein Nachspiel vor dem Kreissportgericht haben wird, ist nicht wahrscheinlich. Der Schiedsrichter hatte nichts eingetragen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand er sich bereits in seiner Kabine. „Was soll ich eintragen? Ich habe gar nichts gesehen,“ bestätigte Schiedsrichter Adem Özen (VfR Rüblinghausen), als wir ihn am Montag anriefen.

Nachdem er geduscht aus seiner Kabine wieder ins Freie trat, habe er auf der Anlage „die Polizei gesehen“, so der Unparteiische. Und das Szenario gehört nicht mehr zu seinem Zuständigkeitsbereich. Sieben gelbe Karten musste Adem Özer zücken, die zeugen von einer gewissen Hektik. Özen: „Fast alle wegen Meckerns. Gefoult wurde eher wenig.

Die Beamten vor Ort nahmen eine Anzeige auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.