Olpe Urgestein Raphael van der Wielen ab sofort Sportlicher Leiter am Kreuzberg

Nach einem halben Jahr Auszeit ist Raphael van der Wielen zurück bei der SpVg Olpe und übernimmt die Position des sportlichen Leiters von Björn Schneider, der sich nun auf seine Arbeit im Vorstand konzentrieren will:

,,Ich bin sehr froh, dass Raphael mir unter die Arme greifen wird. Es war ein einfacher und netter Übergang. Die Aufgaben des sportlichen Leiters werden wir zunächst gemeinsam durchführen“, so Schneider, der auch schon seit 35 Jahren die Fußballschuhe am Kreuzberg schnürt und heute noch in der Altherrenmannschaft aktiv ist.

Er übergibt die Verantwortung für die Seniorenteams nach nicht weniger als 14 Jahren und meint, dass sein Nachfolger genau der Richtige ist: ,,Raphael ist ein echtes Olper Urgestein und hat, als ehemaliger Spieler und Co-Trainer, einen guten Draht zu den Spielern.“ Bis zum Ende der Saison 2022/23 stand Van der Wielen noch mit dem damaligen Cheftrainer Mounir Saida an der Linie.





Björn Schneider bleibt der SpVg Olpe aber als Vorstandsmitglied erhalten und wird sich lauf Facebook-Seite der Spielvereinigung, auf diesen Posten konzentrieren.



