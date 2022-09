Laufen mit Picker und Promis: Jeder kann mitmachen

Attendorn. Der Läufer Björn Picker beendet sein Herzensprojekt „Heartbeatrunner Sauerland“ mit einem Spendenlauf für jeden interessierten Sportler

Der 43-Jährige widmete sein komplettes Laufjahr 2021 dem Bundesverband Herzkranke Kinder. Das Besondere an dieser Aktion: Björn Picker trägt selbst seit einigen Jahren einen Herzschrittmacher. Und mit dem Laufsport begann er erst vor zwei Jahren.

Bis zur großen Schlussetappe in der Attendorner Innenstadt im Oktober 2021 lief Picker über sein von ihm selbst gegründetes Projekt „Heartbeatrunner Sauerland“ 1100 Kilometer und sammelte dabei 7000 Euro Spenden für den Bundesverband Herzkranke Kinder.

2022 folgten ein Spendenlauf zugunsten der Opfer des Ukraine-Krieges und zuletzt eine 800 Kilometer-Laufaktion zum 800-jährigen Stadtjubiläum von Attendorn. Hier darf sich die „Attendorner Tafel“ über eine erlaufene Spende in Höhe von 1500 Euro und Sachspenden freuen.

Am Samstag wird Björn Picker das Projekt „Hearbeatrunner Sauerland“ mit einem Abschlusslauf am Samstag, 24. September, beenden. Und jeder Laufinteressierte kann mitmachen. Im Rahmen des „Herz-Helden-Laufs 2022“ des Bundesverbandes herzkranker Kinder fällt ab 15 Uhr der Startschuss zu den finalen fünf Kilometern rund um vier vom Citylauf bekannten Attendorner Wälle. Start und Ziel ist das DRK-Haus in der St.-Ursula-Straße 5.

Anmeldungen noch möglich

Der Lauf hat keinen Wettkampfcharakter. Nach dem Startschuss durch den Winnetou-Darsteller der Karl-May-Festspiele in Elspe Jean-Marc Birkholz machen sich die Läuferinnen und Läufer gemeinsam auf die Laufstrecke. Der Erlös der Veranstaltung geht erneut an den Bundesverband herzkranker Kinder. Björn Picker selbst startet am Samstag um 14.15 Uhr in Weltringhausen und wird pünktlich um 15 Uhr am DRK-Haus sein. Und das in Begleitung von reichlich Laufprominenz.

Mit dabei sein werden Tobias Lautwein (Hyrox Weltmeister 2021 und 2022), Mark Fekadu (Deutscher Mannschaftsmeister über 10 Kilometer 2017) und natürlich die heimische Lauflegende Jörg Heiner. Der Deutsche Meister und Ultraläufer unterstützt das „Heartbeatrunner Sauerland“-Projekt seit dem ersten Tag und wurde zum Coach, Mentor und Motivator von Björn Picker. Mit am Start um 15 Uhr ist auch das Team André mit Läuferinnen und Läufern mit und ohne Handicap, welches Björn Picker ebenfalls schon seit Jahren unterstützt.

Nach der Zielankunft gegen 15.30 Uhr erfolgt der offizielle Teil der Veranstaltung mit der Scheckübergabe des 800 Kilometer-Projektes an die Attendorner Tafel. Das DRK-Team Attendorn sorgt für Waffeln, Würstchen und Kaltgetränken. Jeder Laufinteressierte, der dabei sein möchte, kann sich über die Internetseite https://bvhk.de/herz-helden-spendenlauf-2022 anmelden

