Bezirksliga Abbas Attia entscheidet Derby in Hünsborn

Kreis Olpe „Ein glücklicher Derbysieg.“ So fasste Alfonso Rubio-Doblas, Trainer des Fußball-Bezirksligisten RW Hünsborn, das 2:1 über den VSV Wenden zusammen.

Er schränkte aber ein: „Bei uns war viel Sand im Getriebe.“ Erst gegen Ende der ersten Halbzeit nahm das Derby Fahrt auf. Vorher hatten die 200 Zuschauer am Löffelberg eine schwache Vorstellung hüben wie drüben gesehen. Steffen Hatzfeld war es, der in der 40. Minute mit einem fulminanten Weitschuss für die 1:0-Führung der Rot-Weißen sorgte. Vorher hatten Bastian Schildt (32.) eine große Chance zur Führung und Tom Patt kurz vor der Pause. Durch die Einwechslung von Michel Schöler kam der VSV nach dem Wechsel besser ins Spiel und die Begegnung nahm insgesamt mehr Tempo auf.

Mit einem Weitschuss des eingewechselten Mert Akbas in der 73. Minute kamen die Gäste zum verdienten Ausgleich. In der Folgezeit drückten die Wendener noch mehr aufs Tempo, ohne klare Chancen herauszuspielen. Viele Standarts und Eckstöße brachten keinen Ertrag für den VSV. Im Gegenteil: Nach einer präzisen Flanke des eingewechselten Kilian Kinkel erzielte Abbas Attia neun Minuten vor Schluss mit einem genau getimten Kopfball den 2:1-Siegtreffer. In der Schlussphase drückte VSV mächtig auf den Ausgleich „Wir waren heute nicht effektiv genug vor dem Hünsborner Gehäuse“, bilanzierte der Wendener Trainer Marco Carbotta, „viel Aufwand und kein zählbarer Erfolg.“

Eine intensive Partie erlebten die Zuschauer zwischen dem SC LWL 05 und dem VfR Rüblinghausen, dazu gehörte eine Rote Karte für den Rüblinghauser Maximilian Remberg nach einem Foulspiel (45+1.), sowie Gelb-Rot für LWL 05 Spieler Christopher Selter (82.), ebenfalls nach Foulspiel. Am Schluss hatten die gastgebenden Schützlinge von Bayram Celik das bessere Ende in Weltringhausen für sich und nahmen mit 1:0 Revanche für die deutliche 0:4-Hinspielniederlage. Celik: „Es waren sechs Punkte für uns, nicht drei bei der aktuellen Tabellensituation.“ Schiedsrichter Torben Schade (Plettenberg) auf den Punkt zeigen nach einem Foulspiel von VfR – Keeper Lucas Ruegenberg, sowie nach einer schnellen Balleroberung hatte Andre Hinsche (32.) und Marlon Klein (40.) die Führung auf dem Fuß, jedesmal scheiterten am starken Rüblinghauser Torhüter. Nach dem Seitenwechsel nutzte Andre Hinsche (63.) ein feines Zuspiel von Michel Aspelmeyer zum Tor des Tages.

Türk Attendorn - SuS Niederschelden 3:0 (2:0)

SV Rahrbachtal – TSV Weißtal 0:5 (0:4)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe