400 Zuschauer sehen 1:1 des SV Heggen gegen Türk Attendorn

Vor dem 1:0 kommt Heggens Stürmer Tony Sunday (links) einen Tick schneller an den Ball als Türk-Spielertrainer Yasin Colak.

Kreis Olpe. Tolle Kulisse beim Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A zwischen SVH und Türk Attendorn.

Die Verfolger SV Heggen und SV Türk Attendorn haben sich in der Fußball-Kreisliga A beim 1:1 (1:1) die Punkte gegenseitig weggenommen. Davon profitierte Tabellenführer FC Lennestadt II, der das Stadtderby beim SSV Elspe mit 4:2 gewonnen hat und wieder auf vier Punkte davongezogen ist. Für Yasin Colak ist aber noch nichts entschieden. „Wir bleiben dran“, gibt sich der Türk-Spielertrainer kämpferisch und hat auch schon das Heggener Gastspiel bei der Lennestädter Zweitvertretung im Blick.

Die Gäste aus Attendorn, die in der Rückrunde eine furiose Aufholjagd gestartet haben, lagen schon nach zehn Minuten hinten. Auf der linken Angriffsseite setzte sich Tony Sunday gegen Colak durch. Der Ball landete über Umwege bei Manuel Schulte, der aus kürzester Distanz zum 1:0 einschieben konnte. Nach einem Freistoß des ehemaligen SV Türk-Spielers Stefanos Tziabazidis hatten die Heggener Anhänger unter den 400 (!) Zuschauern schon den Torjubel auf den Lippen, aber das Leder landete am Außennetz. Jetzt wurden die Gäste stärker und erzielten durch Spielertrainer Colak per Kopfball den verdienten 1:1-Ausgleich (34.). Nach dem Wechsel rettete Keeper Felix Pospischil den Platzherren den Punkt, der für beide Teams eigentlich zu wenig ist. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben aber die Tore nicht gemacht“, berichtete Yasin Colak. Für SVH-Sprecher Dennis Berghaus war das Ergebnis „leistungsgerecht“.

SSV Elspe - FC Lennestadt II 2:4 (0:1). Der SSV Elspe zeigte große Gegenwehr und verlor erst spät 2:4 gegen Tabellenführer FC Lennestadt II. Die zweimalige Führung der Gäste durch Myles Schulz (18.) und Yevhen Kutsev (55.) glich Marius Friedrichs per Doppelpack zum 2:2 (51., 62.) aus. 80 Minuten hielten die Hausherren das Unentschieden, bis Durim Hasani (80.) und zwei Minuten später Fabian Schulte das Spiel entschieden.

FSV Gerlingen II - FC Möllmicke 2:3 (1:1). Durch Munever Kurpejovic (34.) zum 1:0 und Vincenzo Ballacchino (35.) für die Gäste stand es zur Pause 1:1. Die Hoffnung auf drei Punkte war nach der 2:1-Führung (77.) durch Chrisoph Tautz groß. Allerdings spielte der FC Möllmicke in den Schlussminuten groß auf und drehte durch Florian Richstein (86.) und Erol Suntic (88.) die Partie noch zum 3:2.

SC LWL 05 II - SF Dünschede 3:1 (2:1). Nach der 2:0-Führung durch Alexander Khalladi (3.) und Jaques Hiber (37.) kamen die Gäste noch vor der Pause durch Manuel Ritter (38.) auf 1:2 heran. In der 66. Minute fiel die Entscheidung für die Gastgeber durch Alexander Khalladi.

GW Elben - RW Ostentrop 5:0 (3:0). Elben erspielte sich zur Pause eine 3:0-Führung durch Matthias Beckmann (9.), Yannik Bieker (20.) sowie Tobias Brüser (35.). Die Entscheidung schafften Dominik Zimmermann und Jochen Videnz (90.).

FC Kirchhundem - FC Langenei/Kickenbach 1:5 (1:1). Artur Jürgens, Sprecher des FC Kirchhundem: „In der ersten Hälfte haben wir noch gut mitgehalten.“ Für die Gäste waren Fabian Skorek (15., 57.), Patrick Dobbener (60.), Adrian Fuhlen (64.) und Christopher Kattenborn (80.) erfolgreich. Den einzigen Treffer für den FCK erzielte in der 16. Minute Jannik Patze.

TuS Lenhausen - SG Kirchveischede/Bonzel 0:1 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte in der 72. Minute Lars Hoffmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe