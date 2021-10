4:1 gegen Hillmicke: SG L.O.K. springt auf Aufstiegsplatz

Kreis Olpe. Am 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga B kletterte die SG L.O.K. dank eines 4:1 gegen den SV Hillmicke auf einen Aufstiegsplatz.

Volker Köhler, Sprecher der SG L.O.K.: „Torchancen gab es hüben wie drüben. In der Schlussphase haben wir dann unsere besser genutzt. Ein verdienter Sieg, auch wenn das Ergebnis ein wenig zu hoch ausfiel.“ Mit einem Doppelpack von Louis Bischopink (30., 54.) waren die Hausherren gut gestartet. In der 84. Minute wurde das Spiel plötzlich wieder spannend. Marvin Schwalbe verkürzte auf 1:2. In der 87. Minute nutzte dann Christopher Bröcher seine Chance und stellte mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Nur zwei Minuten später traf erneut Bröcher zum 4:1.

VSV Wenden II - SV Rahrbachtal 2:6 (1:2). Steven Weiskirch hatte mit seinen drei Toren großen Anteil am Kantersieg. Die 1:0-Führung der Hausherren durch Johannes Stahl (9.) drehten die Gäste durch Henning Zöllner (29.) und Spielertrainer Venhar Bivolaku (38.) noch vor der Pause in ein 2:1. Im zweiten Durchgang sorgten die Tore von Moritz Färber (62.) und Steven Weiskirch (66., 77., 89.) für die Entscheidung. Für den VSV Wenden war noch Tobias Weingarten (69.) erfolgreich.

FSV Helden - SV Oberelspe 3:4 (2:0). Der FSV Helden verspielte gegen den SV Oberelspe eine 2:0-Pausenführung. Arne Sick (8.) und Tobias Müller (40.) hatten für Helden getroffen. In der zweiten Hälfte drehte sich das Blatt durch die Tore von Niklas Bischopink (50.), Peter Arens (75.), Matthias Schmidt-Holthöfer (80.) und Adrian Schulte (84.).

SC Drolshagen II - SG Albaum/Heinsberg 2:3 (0:2). Zwei Tore von Janik Schmidt (25., 39.) in der ersten Hälfte, sowie eine Rote Karte für Drolshagen (32.) brachte die Vorentscheidung für die SG. In der 74. Minute war dann Entscheidung fällig durch das Tor von Timo Jörres zum 3:0. Trotzdem versuchten die Hausherren in der Schlussviertelstunde noch mal alles. Zwar brachten Simon Galler (89., per Strafstoß) und Marek Jozef Fraczek (90.+2) die Drolshagener Reserve auf 2:3 heran, doch die Aufholjagd kam zu spät.

SV Listerscheid - TV Rönkhausen 1:5 (0:3). Der SV Listerscheid bleibt ohne Sieg. Besonders bitter war für die Hausherren, dass nach der Gästeführung durch Benjamin Gawlik (8.) zwei Eigentore durch Alessio D Agostino (18.) und Christopher Zeppenfeld (32.) die Vorentscheidung fiel. Nach dem 1:3-Anschlusstreffer durch Florian Budde (54.) schöpfte Listerscheid wieder Hoffnung. In der 72. Minute trat Sabio Tammaro zum Strafstoß an und verwandelte zum 4:1.

SV Ottfingen II - TuS Rhode 0:6 (0:2). Alles beim Alten beim SV Ottfingen. Null Punkte, letzter Tabellenplatz. Dem TuS Rhode hingegen gelang es, nach sechs sieglosen Spielen wieder drei Punkte einzufahren. Neben dem dreifachen Torschützen Johannes Schoppe (12., 49., 62.) trugen sich Nicolas Schwade (30.), Michael Gusinde (53.), und Markus Clemens (86.) in die Torschützenliste der Gäste ein.