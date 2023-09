4:0-Lauf bringt TV Olpe in die richtige Spur

Olpe. Verbandsliga-Absteiger gelingt mit 29:27-Heimsieg über Eintracht Hagen II ein guter Saisonstart in die Handball-Landesliga.

Der Start in die neue Umgebung ist gelungen. Die nach dem sofortigen Abstieg aus der Verbandsliga verjüngte Handball-Mannschaft des TV Olpe ist mit einem 29:27 (15:15) Heimsieg gegen VfL Einracht Hagen III in die Landesliga-Saison gestartet.

Wichtige Punkte zu Beginn einer schweren und anspruchsvollen Spielzeit mit einem verstärkten Abstieg aus der Handball-Landesliga. Zähler in Sachen Klassenerhalt wie es der Olper Trainer Frieder Krause im Vorfeld formulierte.

Der Start in diese Begegnung war holprig gegen die mit gut ausgebildeten Talenten der Volmestädter. Kein Zugriff, technische Fehler, überhastete Würfe, mangelnde Absprache und zu wenig Tempo in der Anfangsphase. Nicht verwunderlich nach der intensiven Vorbereitung. Kurz vor dem Seitenwechsel kam der TV Olpe auf Touren. Verbunden war das mit mit einer Abwehrsteigerung um einen überragenden Torhüter Carlo Rogalla. Mehr Tempo, verbunden mit Spielfreude und vielen gebundenen Aktionen aus dem Spiel heraus machten den Unterschied. Die Vorentscheidung in der Olper Kreissporthalle vor 180 Zuschauer waren dreieinhalb Minuten nach dem 22:22-Gleichstand. Ein 4:0-Lauf durch Tobias Vogt, Leon Schlipper (beide 47.), Nils Thiem (48.) und Henrik Ohm (49.) sorgten mit 26:22 das der TVO richtig in die Spur kam.

TV Olpe: Dietrich, Rogalla; Schneider (4/1), Rohrmann (1), Vogt (3) , Joshua Krawitz (5), Butt, Flucht, Frieder Krause, Thiem (2), Johannes Krause (4), Schipper (5), Ohm (5), Schaumann.

