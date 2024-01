29 Stunden Arbeit an zwei Tagen

Olpe/Drolshagen „Fertig wie eine Murmel“ sei er gewesen, gab Oliver Prinz, Geschäftsführer des SC Drolshagen, sein Befinden nach dem Hallenfußball-Kreismasters wider

Er stand beispielhaft für ein großes, gemeinschaftliches Engagement des ausrichtenden Vereins an diesem Wochenende. Prinz selbst verbrachte 29 Stunden in der Olper Realschulhalle. Von 6 bis 22 Uhr am Samstag bei den Juniorenturnieren, von 8 bis 21 Uhr beim Masters der „Großen“.

Ein langes und anstrengendes Wochenende war es für die Dräulzer. Mühen, die sich lohnten. „Alle haben mit angepackt“, freute sich der Sportliche Leiter Domenik Vitale, „es hat super funktioniert. Alle, die sich als Helfer angemeldet haben, waren da.“ Um 8 Uhr, zum Aufbauen, seien schon 15 Leute in der Hale gewesen. Zunächst verlief der Zuschauer-Zustrom etwas schleppend, aber um 14 Uhr, zwei Stunden nach dem Turnierstart, sei die Halle dann „proppenvoll“ gewesen, stellte Domenik Vitale erfreut fest – und hoffte, dass auch das Aufräumen zügig vonstatten gehen würde, und das aus hochkarätigem Grund: „Um viertel vor neun spielt Inter! Juve und Milan haben am Samstag gepatzt.“ Das nutzte Inter übrigens aus, gewann in Florenz und sprang auf Platz eins.

Was an diesem Sonntag in Olpe auch passte, waren die Leistungen der drei Schiedsrichter Christian Buschmann (RW Lennestadt), Marcel Kaufmann (BW Hillmicke) und Lukas Valk (SV Rothemühle). „Ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr happy“, bilanzierte Marco Cremer, Vorsitzender des Kreis-Schiedsrichterausschusses, „sei einheitlich“ seien auch die Grätschen gehandhabt worden. Die Anzahl der Zeitstrafen in den fairen Spielen sei „normal“ gewesen. Unter der Woche habe man nochmal gesprochen, vor dem Turnier noch eine kleine Videokonferenz abgehalten.

Insgesamt möchte ich die Realschulhalle nicht missen. Es ist eigene Atmosphäre hier. Joachim Schlüter, FLVW-Kreisvorsitzender

Der FC Lennestadt war schon mit einem Bein raus aus dem Turnier. Gegen den SV Heggen lag er im letzten Gruppenspiel schon mit 1:3 hinten, was das Aus bedeutet hätte, und drehte das Ergebnis aber noch auf 5:3. „Ich glaube, das war auch unser Problem gewesen, dass wir in jedem Spiel hinten lagen, gegen Bamenohl, gegen Olpe auch und gegen Heggen, wo wir gewinnen mussten“, sagte Trainer Florian Friedrichs, „du musst unheimlich viel investieren, um die Gruppe zu überstehen.“

Im Habfinale gegen den SV 04 Attendorn tat sich der Westfalenligist schwer, führte mit 4:1 und 5:2, machte aber erst 30 Sekunden vor Schluss das entscheidende 7:5. Florian Friedrichs: „Im Finale fehlten dann wohl die letzten Körner.“ Das gewann Finnentrop/Bamenohl dann auch mit 6:0. Pech kam allerdings hinzu: So fiel Samuel Eickelmann während des Turniers verletzt aus, „ich hoffe nicht, dass es was Schlimmes ist.“ Dennis Kraus, Baran Burhan und Robin Hatzfeld beispielsweise habe er erst gar nicht mit in die Halle genommen.

Für die SpVg Olpe war nach der Vorrunde Schluss, den Kreuzbergern war von vorneherein klar, dass sie in eine Hammergruppe geraten waren. Unbesiegt blieben die Olper gegen Westfalenligist FC Lennestadt (4:4), den Oberligisten Finnentrop/Bamenohl schlugen sie sogar mit 2:1 ehr gut verkauft, „aber dass man dann gegen Heggen verliert, darf dann eigentlich nicht passieren“, befand Jannik Buchen nach dem 2:7, „andererseits hat das Heggen sehr gut gemacht.“

Ärgerlich für Olpe: Ömer Yilmaz ist nach Schiedsrichterschelte in den sozialen Netzwerken – ohne den Schiri namentlich genannt zu haben - für vier Wochen gesperrt worden. Das bestätigte Wolfgang Lemme, stellvertretender KFA-Vorsitzender. Jannik Buchen: „Wenn in der Bundesliga ein Trainer einem Spieler einen mitgibt und dann drei Spiele gesperrt wird, und einer, der was schreibt, vier Spiele bekommt… das müssen andere entscheiden, ist aber sehr bitter für uns.“

Gut gemacht hat es auch der SV 04 Attendorn. Platz drei hinter den beiden Schwergewichten Finnentrop/Bamenohl und FC Lennestadt ist aller Ehren wert. Trainer Jasko Selimanjin: „Ich denke, wir haben den Verein super vertreten, und Kompliment an den SC Drolshagen, der ein Superturnier ausgerichtet hat. Wir hätten gern im Finale gestanden, aber der FC Lennestadt hat es im Halbfinale verdient, gegen uns zu gewinnen.“

Für die Hansestädter gab es an diesem Tag doppelten Grund zur Freude: So zogen sie im Halbfinale des Feldpokals ein Heimspiel gegen den FC Lennestadt. Der Coach überließ es den Spielern, ob sie in der Halle mitmachen. „Es war freiwillig, keiner wurde gezwungen.“ Lejf Kaden war ein bisschen angeschlagen. Jetzt liegt der Fokus auf den Winderbeginn in der Fußball-Landesliga, dort geht es am 10. Februar zum Dauerrivalen SpVg Olpe. „Gegen Olpe haben wir ja in den letzten Jahren nicht so gut ausgesehen, wir hoffen, dass wir es in diesem Jahr besser gestalten können.“

Mit einem „lachenden und weinendem Auge“ sah Alex Mester, Trainer des SV Heggen, den Turnierverlauf seiner Mannschaft: „Wir haben uns hier super verkauft. Aber das weinende Auge: Dass wir gegen den FC Lennestadt kurz vor Schluss so unglücklich verlieren. Aber man sah, dass wir heute alles rausgehauen haben. Bis zur letzten Minute war vom ersten bis zum vierten Platz für uns alles möglich.“

Vollauf zufrieden war auch Joachim Schlüter, Vorsitzender des FLVW-Kreises Olpe, mit dem Tag. Einwände dahingehend, dass man das Turnier auch in einer anderen, vielleicht etwas moderneren Halle, hätte austragen können, teilte er nicht. In die Jahre ist die legendäre Arena am Biggeufer sicherlich. Aber: „Die Vorteile überwiegen,“ so Joachim Schlüter, „die Zuschauer haben ein direktes Erlebnis drei Meter neben dem Spielfeld.“ Insgesamt gebe es „bei den sanitären Anlagen Dinge, die man verbessern“ könne, fuhr Joachim Schlüter fort, „aber insgesamt möchte ich die Realschulhalle nicht missen. Es ist eigene Atmosphäre hier. Wenn man sieht, wie die Vereine sektorenweise nebeneinandersitzen, ist das schon beeindruckend. Manche haben seit zehn Jahren den gleichen Sektor.“ Er lobte die Organisation seitens des SC Drolshagen, alles habe reibungslos geklappt, es gab keine größeren Verletzungen.“

