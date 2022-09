15 Diebstähle aus Kabinen kommen zur Anzeige - an einem Tag

Kreis Olpe. Nach den Diebstahls-Vorfällen am Sportplatz in Drolshagen gestaltete sich für die Heimreise für den SV Schmallenberg/Fredeburg schwierig.

Denn es waren auch einige Autoschlüssel, inklusive die für den Bully, geklaut worden. Erst „um 2 Uhr nachts“ sei er zu Hause gewesen, berichtete Gästetrainer Merso Mersovski. Er konnte noch auf die Hilfe von mitgereisten Fans bauen, die Fahrgemeinschaften bildeten.

Dennoch war nicht Platz für alle da, einige Schmallenberger Spieler mussten noch am Buscheid ausharren. Schöne Geste des SC Drolshagen: Ein paar SCD-Spieler und auch der Sportliche Leiter Domenik Vitale blieben bei ihnen, versorgten sie mit Getränken, bis jemand aus Schmallenberg eintraf und den Bully-Ersatzschlüssel nach Drolshagen brachte. Endlich konnte der Rest der SVS-Mannschaft den ersehnten Heimweg antreten. Vitale: „Wir wollten sie nicht allein da stehen lassen.“

Die Diebeszüge waren am Wochenende ein großes Thema auf den heimischen Fußballplätzen. „Insgesamt 15 Diebstähle aus Umkleidekabinen an Fußballplätzen sind am Freitag, 16. September, bei der Polizei Olpe angezeigt worden“, heißt es in der Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Olpe.

Zunächst sei ein unbekannter Täter zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in eine Spielerumkleide auf dem Fußballplatz in Schönau eingedrungen. Dort stahl er mehrere Fahrzeugschlüssel und verschaffte sich so Zugang in die am Fußballplatz geparkten Fahrzeuge. Zudem nahm er mehrere Geldbörsen mit Bargeld und Ausweisdokumenten mit.

Die Polizei teilte im Zusammenhang mit den Kabinen-Diebstählen mit, dass Zeugen sowohl in Drolshagen als auch in Schönau einen Mann sahen. Der lässt sich folgendermaßen beschreiben: Alter: 50 bis 55 Jahre, Statur: schmal. Größe: circa 180 Zentimeter. Aussehen: graue kurze Haare, grauer Voll- bzw. Kinnbart. Bekleidung: Jeanshose, dunkle Jacke, großen dunklen Rucksack. Ungepflegtes Erscheinungsbild.

Am selben Abend wie in Schönau entwendete ein Unbekannter auf dem Fußballplatz in Drolshagen während des Landesliga-Fußballspiels zwischen dem und dem SV Schmallenberg/Fredeburg zwischen 21 und 22 Uhr aus einer Mannschaftsumkleide Wertgegenstände wie Geldbörsen, Pkw-Schlüssel und Bargeld. Insgesamt erbeutete der Unbekannte mehrere hundert Euro sowie Wertgegenstände und Ausweisdokumente.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Diese prüft auch, ob ein Tatzusammenhang besteht. Gleiches gilt auch für Taten, die in gleich gelagerter Art in der jüngeren Vergangenheit zur Anzeige gebracht wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter 02761-9269-0 entgegen.

