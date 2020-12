Hetzel: „Corona hat uns die Grenzen brutal aufgezeigt“

Kreis Kleve Renommierter Springreiter hat in den letzten Monaten Flexibilität bewiesen. Veranstaltungen der Winterserie sollen nachgeholt werden.

Dass er sich schnell den Gegebenheiten anpassen kann, hat der renommierte Springreiter, Ausbilder und rheinische Landestrainer Holger Hetzel in den zurückliegenden Monaten in der Corona-Krise bewiesen. Er gehörte bundesweit zu den ersten Veranstaltern, die trotz massiver Vorgaben Reitturniere organisiert haben. Ein eingespieltes Team half ihm dabei.

Tochter Laura erzielt erste Erfolge

Die Absage großer Turniere mit lukrativen Geldpreisen traf die Reiterszene bis in Mark. Holger Hetzel hat in einem Interview den Spitzenturniersport mit einer Aktie verglichen, deren Kurs ständig angestiegen war. „Corona hat uns jetzt allerdings brutal die Grenzen aufgezeigt. So ging es von einem hohen Berg von jetzt auf gleich in ein tiefes Tal hinunter. Insofern hat uns die Pandemie auch wieder bescheidener gemacht“, sagte der Nationenpreisreiter aus Pfalzdorf, dessen Tochter Laura in ihrem Auslandsjahr derzeit in Irland erste Erfolge im Springsattel verbuchen kann. Im Gegensatz dazu konnte der Ausbilder Holger Hetzel in den vergangenen Monaten nur wenige Schüler auf seiner Anlage an der Buschstraße betreuen. Insbesondere Reiter aus dem Ausland durften aufgrund zahlreicher Einschränkungen nicht anreisen.

Vorstellung der Pferde per Video

Und auch Hetzels zweites Standbein, das Geschäft mit Springpferden, die im Zuge einer über die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannten Auktion ihren Besitzer wechseln, musste zum Ende des Jahres wegen der Pandemie ausfallen. Stattdessen stellte das Hetzel-Team die künftigen Champions den Interessenten per Video vor. „Ich bin der Meinung, dass die nächsten Wochen und Monate für uns alle noch einmal ziemlich schwierig, aber ab dem Frühjahr auch wieder besser werden, wenn sich die ersten Impfungen hoffentlich positiv bemerkbar machen und höhere Temperaturen das Infektionsgeschehen zurückdrängen. Mit Engagement, Kreativität, Flexibilität und Freude an unserer Arbeit werden wir 2021 meistern“, sagt Hetzel.

Dabei möchte er so früh wie möglich die ausgefallenen Veranstaltungen seiner Winterturnierserie nachholen. Bei allem kann der Pfalzdorfer der Zwangspause auch etwas Positives abgewinnen. Die Turnierpause bot die Möglichkeit, sich intensiver mit der Ausbildung der jungen Pferde zu befassen.