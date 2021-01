Emily Kühn kehrt zum VfR Warbeyen zurück

Warbeyen Die 17-jährige Defensivspielerin kickte zuletzt in Mönchengladbach. Der Regionalligist kann außerdem zwei weitere Neuzugänge gewinnen.

Mit einer Menge Vorschusslorbeeren wechselte Emily Kühn im Sommer 2019 vom VfR Warbeyen zur Mädchen-Fußballabteilung von Borussia Mönchengladbach. „Emily ist eine robuste Spielerin mit hoher Spielintelligenz, einem starken Willen und viel Potenzial“, sagte der Gladbacher Trainer Christian Klein damals. Nun aber kehrt die 17-Jährige an den Klever Duvenpoll zurück. „Der Wechsel zur Borussia war ein Wunsch von mir, da ich auch Gladbach-Fan bin. Ich durfte dort tolle Erfahrungen machen, die mich fußballerisch in vielen Punkten nochmal weitergebracht haben“, sagt Kühn. Ihre Zeit bei den Fohlen beschreibt die Nachwuchsspielerin als „echte Herzensangelegenheit“.

Fahrten zu lang, kaum Einsatzzeiten

Nun aber seien die Fahrten zu Spielen und Training nach Mönchengladbach zu aufwendig geworden. Hinzu kommt, dass sie zuletzt kaum mehr Einsatzzeiten bei der Borussia bekam. „Der Sprung in die erste Mannschaft, die in der Zweiten Bundesliga spielt, war noch etwas zu weit entfernt. Und da sich Emily im ersten Team nicht zeigen und in der zweiten Mannschaft relativ wenig eingesetzt wurde, war der Aufwand schlussendlich zu groß“, sagt Sven Rickes, Antreiber des Projekts Kämpferherzen und früherer Jugendtrainer von Emily Kühn.

Die Spielerin kam in der Saison 2019/20 noch auf sechs Einsätze für die U 17 von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. In der nun unterbrochenen Spielzeit stand sie aber noch keine Minute für die zweite Frauen-Mannschaft auf dem Platz. Das Team kämpft wie der von Sandro Scuderi trainierte VfR Warbeyen in der Regionalliga West um Punkte.

„Ich habe mich früher bei den Kämpferherzen sehr wohlgefühlt, da der Verein familiär geprägt ist und ich gleichzeitig eine sehr gute Unterstützung durch die Trainer und Mitspielerinnen erfahren habe. So ist mir die Rückkehr leichter gefallen“, sagt Kühn, die im defensiven Mittelfeld und als Innenverteidigerin auflaufen kann. Neben Kühn wird der Neuling VfR Warbeyen, der aktuell auf Tabellenplatz sechs steht, mit zwei weiteren Akteurinnen verstärkt.

Fumika Akagi kommt aus Aachen, Patrycja Ziejka aus Bocholt

So wechselt die Japanerin Fumika Akagi zum VfR. Die 26-jährige Angreiferin hatte zuletzt beim Liga-Konkurrenten Alemannia Aachen gespielt und präsentierte sich Sandro Scuderi bei einem Probetraining. „Auf der Stürmer-Position hatten wir noch einen gewissen Mangel, den wir so hoffentlich schließen können“, sagt Sven Rickes. Beim Probetraining sei schnell deutlich geworden, dass Akagi nicht nur eine sehr gute Technik und ein hohes Spielverständnis mitbringt, sondern auch jede Menge Erfahrung.

Zudem steht die frühere polnische U-17-Nationalspielerin Patrycja Ziejka künftig in Warbeyen auf dem Fußballplatz. Die 19-Jährige war zuletzt im Trikot von Borussia Bocholt aktiv und kann flexibel in der Offensive eingesetzt werden. „Sie passt durch ihre Mentalität und ihr sehr angenehmes Wesen gut zu uns. Patrycja ist genauso jung und hungrig wie der Rest des Kaders. Wir sehen für sie eine große Zukunft bei uns“, sagt Sven Rickes, der beim VfR Warbeyen als Sportlicher Leiter fungiert.