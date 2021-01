Ein schweres Jubiläum für den VfL Merkur Kleve

Kleve 2020 ist der Verein 125 Jahre alt geworden. Das Virus machte aber alle Planungen zunichte. Der Club hat 160 Mitglieder verloren.

2020 sollte ein besonderes Jahr für den VfL Merkur Kleve werden. Schließlich ist der Verein 125 Jahre alt geworden. Das Jubiläum sollte im August auf der Anlage des Klubs an der Flutstraße groß gefeiert werden. Doch dann kam Corona. Das Virus machte alle Planungen zunichte. Das Fest zum runden Geburtstag musste abgesagt werden. Es soll 2021 nachgeholt werden, wenn es die Pandemie denn zulässt. Der Sportbetrieb musste seit November erneut fast komplett gestoppt werden. Er war nach dem ersten Lockdown auch gar nicht wieder richtig in Schwung gekommen. Der Verein hat rund 160 Mitglieder verloren. Zudem stockt der Umzug ins Sportzentrum Bresserberg weiter. Kurzum: 2020 war wahrlich kein besonders gutes Jahr für den VfL Merkur.

Nur Reha-Sport ist erlaubt

„Ab März ist bei uns nichts mehr normal gelaufen“, sagt Helmut Tripp. Der 60-Jährige ist seit 2018 Vorsitzender des Vereins, bei dem aktuell nur eine Gruppe aktiv sein darf. Reha-Sport mit ärztlicher Verordnung ist erlaubt. Übungsleiterin Helga Fischer-Nakielski leitet das Training in der Halle des VfL.

Die Basketballer sind schon seit Monaten zur Tatenlosigkeit verurteilt. Sie hoffen, dass die Saison Anfang März beginnen kann. Die American-Football-Teams des Vereins konnten 2020 überhaupt nicht aktiv sein, was Folgen hatte. Derzeit gibt es keine Senioren- und U-19-Mannschaft mehr, weil kein Training möglich war. Verblieben sind das U-16-Team und die Frauen-Mannschaft.

„Wir müssen einen Neuaufbau starten, wenn irgendwann ein normales Training wieder möglich ist“, sagt Helmut Tripp. Wann das der Fall sein könnte, mag der Vorsitzende, der auch die Football-Abteilung leitet, nicht einzuschätzen. Stand heute geht er davon aus, „dass 2021 ebenfalls ein schweres Jahr für den Sport wird, auch wenn die Impfungen ein kleiner Hoffnungsschimmer sind“.

Bewusst keine neuen Mitglieder aufgenommen

Dass die Mitgliederzahl in diesem Jahr von knapp 1000 auf 840 gesunken ist, bezeichnet Helmut Tripp als normale Fluktuation. „In dieser Größenordnung hat sich die Zahl der Abmeldungen auch in den vergangenen Jahren bewegt. Das Problem war 2020 nur, dass wir keine neuen Mitglieder werben konnten. Wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, keine Mitglieder neu aufzunehmen, weil uns klar war, dass wir wegen der Pandemie nur ein stark eingeschränktes Sportangebot haben würden“, sagt der Klubchef. Er lobt das Engagement der Übungsleiter in den schweren Zeiten. „Sie haben viel unternommen, um mit ihren Sportlern in Kontakt zu bleiben und haben ihnen einige Angebote gemacht, um sich zu Hause fit halten zu können.

Kein Vereinsleben mehr

Doch all dies könne nicht das ersetzen, was Helmut Tripp seit Monaten so schmerzlich vermisst. „Das eigentliche Vereinsleben, das einen Klub wie den VfL Merkur Kleve auszeichnet, ist tot. Es wäre schön, wenn man sich einmal wieder auf unserer Anlage treffen könnte. Aber das wird noch dauern“, sagt der Vorsitzende. Helmut Tripp gehört wie seine Frau zur Corona-Risikogruppe. „Wir vermeiden deshalb Kontakte so weit es geht. Nur mit dem Hund gehe ich täglich spazieren. Ansonsten halten wir uns fast nur in den eigenen vier Wänden auf“, sagt Tripp.

Neue Heimat ist immer noch in weiter Ferne

Ein Ärgernis im Jahr 2020 war für den Vorsitzenden, dass es beim Thema Umzug zum Stadion Bresserberg für den VfL Merkur keinen Schritt nach vorne ging. „Seit mehr als 20 Jahren ist mittlerweile die Rede davon, dass es eine neue Heimat für unseren Verein geben soll. Doch es bewegt sich nichts. Das macht mich sauer“, sagt Tripp.

Der Vorsitzende hält das Konzept der Klubs 1. FC Kleve, Klever Tennisvereinigung Rot-Weiss, VfL Merkur und Klever Boule-Club für ein Sportzentrum am Bresserberg für eine diskussionswürdige Alternative. Die Vereine stellen ihre vom Issumer Architektenbüro Ruhnau entwickelten Pläne auch im Internet unter www.sportzentrum-bresserberg.com vor.

„Das sind tolle Ideen, mit denen man für den Sport eine Menge bewegen könnte“, sagt Tripp. Er will bei der Sache nicht locker lassen. „Ich habe unseren Mitgliedern in diesem Jahr bei der Jahreshauptversammlung ein Versprechen gegeben, als sie mich wiedergewählt hatten. Ich habe ihnen gesagt, dass ich das Amt so lange ausüben werde, bis wir endlich umgezogen sind“, sagt Helmut Tripp.