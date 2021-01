„Die SGE Bedburg-Hau ist eine Herzensangelegenheit“

Eduard Großkämper hat großen Anteil am Aufschwung der SGE Bedburg-Hau in den vergangenen Jahren.

Kreis Kleve Eduard Großkämper prägt seit Jahrzehnten das Geschehen im Klub. Inzwischen ist der heute 72-Jährige Ehrenmitglied des Fusionsvereins.

Eduard, genannt „Eddy“, Großkämper ist seit 65 Jahren als Spieler, Trainer und Funktionär im Sport unterwegs. Dabei wirkte Großkämper, der jahrelang Pressesprecher des Kreises Kleve war, bei der Fusion der Vereine SG Hasselt und Eintracht Schneppenbaum entscheidend mit.

Der heute 72-Jährige kann in vielerlei Hinsicht auf eine erfolgreiche Zeit im Sport zurückblicken. Er ist verheiratet, Vater einer Tochter und Opa eines Fußball spielenden Enkels. „Für meine Frau und später auch für unsere Tochter war es sicher nicht immer einfach, sich durch meine vielen Vereinswechsel als Spieler und Trainer immer wieder auf neue sportliche Gegebenheiten in meinem Umfeld einstellen zu müssen. Ich war ja bis zu viermal in der Woche beim Training, dazu gesellten sich zum Teil weite Fahrten zu Auswärtsspielen. Da haben sich schon einige Stunden summiert, wo das Familienleben zu kurz kam. Aber wir haben das gemeinsam geschafft“, sagt Großkämper und denkt dabei auch an so manche „dritte Halbzeit“ im Vereinslokal. „Viele der heute aktiven Fußballer im Amateurbereich kennen das höchstwahrscheinlich nur noch vom Hörensagen – wenn überhaupt. Wir jedenfalls brauchten keine sogenannten teambildenden Maßnahmen, um Unstimmigkeiten auszuräumen und als Mannschaft zu funktionieren.“

Auch im Tischtennis talentiert

Seit seinem siebten Lebensjahr ist Fußball das große sportliche Hobby von Eduard Großkämper. Zunächst spielte er zu Schülerzeiten bei der DJK Kellen an der Kreuzhofstraße (heute van-de-Bergh-Straße). Später wechselte er die Straßenseite und kickte als Jugendlicher beim Lokalrivalen BV Kellen. Tischtennis spielte er zu dieser Zeit durchaus vielversprechend. „Ich habe mich dann aber mit 17 Jahren für den Fußball entschieden“, sagt Großkämper.

Bei den Senioren lief er beim BV Kellen in der ersten sowie zweiten Mannschaft auf und stieg mit dem zweiten Team 1968 in die Erste Kreisklasse auf. Für jeweils zwei Spielzeiten folgten die Wechsel zu Eintracht Schneppenbaum (1969) und zur DJK Kleve (1971). Mit beiden Klubs feierte er Vizemeisterschaften in der Ersten Kreisklasse. Großkämper kehrte 1973 zum BV Kellen zurück, der damals erstmals Landesligist war. „Meinen ersten Einsatz in der Landesliga hatte ich vor 3000 Zuschauern beim 0:3 im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt“, sagt Großkämper, der noch heute von diesem Ereignis schwärmt.

Nach zwei Landesliga-Jahren ging es für den BV Kellen zurück in die Bezirksliga, aus der Großkämper jedoch mit dem Klub der direkte Wiederaufstieg gelang. Nach dem zweiten Abstieg 1977 zog es ihn zum Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf. In Fußballer-Kreisen kannte man Großkämper als offensiven halblinken Mittelfeldakteur mit Spielmacher-Qualitäten und als erfolgreichen Vorlagengeber. Er war bekannt für seine langen präzisen Pässe aus dem Mittelfeld, mit denen er die Stürmer in Szene setzte.

Seit 1980 Trainer

Ab 1980 startete Eduard Großkämper seine Laufbahn als Trainer. Seine erste Station war die zweite Mannschaft von Alemannia Pfalzdorf. Anschließend heuerte er von 1981 bis 1983 als Spielertrainer bei Rheinwacht Erfgen an. Nach einer einjährigen Pause übernahm er erstmals die SG Hasselt zur Saison 1984/85. Er blieb bis zum 30. Juni 1987. Olaf Bodden, ehemaliger Bundesliga-Profi, sammelte unter ihm in dieser Zeit erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Für eine Saison coachte Großkämper Alemannia Pfalzdorf (1987/88) in der Bezirksliga, ehe er zum Uedemer SV (1989 bis 1992) ging.

Mit der DJK (heute SuS) Kalkar feierte er 1993 die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. Nach einem völlig verkorksten Saisonstart legte Großkämper dort am 10. Oktober 1993 sein Traineramt nieder. Erneut für zwei Jahre folgte er dem Ruf der SG Hasselt, mit der er 1996 den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte. Zum Abschluss seiner Laufbahn an der Linie half er für einige Spieltage in der Saison 1998/99 noch mal bei der SG aus. Seit seinem ersten Traineramt in Hasselt ist er dort Vereinsmitglied. „Ich habe mich in Hasselt von Beginn an wohlgefühlt. Der Klub ist mir ans Herz gewachsen. Und die SGE ist mir heute eine Herzensangelegenheit“, sagt Großkämper.

Sein erstes Engagement als Funktionär bei der SG war die Gründung eines Fördererkreises Mitte der 1990er Jahre zur Unterstützung der Senioren-Abteilung, insbesondere der ersten Mannschaft. Er führte den Förderkreis über ein Jahrzehnt. Von 2000 bis zur Verschmelzung der SG Hasselt und Eintracht Schneppenbaum zur SGE Bedburg-Hau 05 im Mai 2005 fungierte er als SG-Vorsitzender. Diesen Posten übernahm er nochmals von 2010 bis März 2017 bei der SGE, ehe er aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Er war einige Jahre verantwortlich für die Pressearbeit des Klubs, war der Macher der Vereinszeitung (SG/SGE-intern). 2017 wurde er zum Ehrenmitglied der SGE ernannt und fungiert seit zwei Jahren außerdem als Platzsprecher bei den Partien im IGETEC-Sportpark.

Verschmelzung als Herzensanliegen

Vor allem die Verschmelzung der beiden Vereine zur SGE war Großkämper ein Herzensanliegen und ein persönlicher Höhepunkt seiner Arbeit als Funktionär. 2002 trafen sich die Vorstandsmitglieder beider Vereine erstmals zu Gesprächen. Drei Jahre dauerten diese an, bevor die Mitglieder der Klubs am 14. März bei ihren Jahreshauptversammlungen Grünes Licht für den Zusammenschluss gaben.

Die SGE Bedburg-Hau legte seitdem eine Erfolgsgeschichte hin. Denn aus den Niederungen der Kreisliga B erfolgte der unaufhaltsame Aufstieg in die Kreisliga A (2007, Trainer Manfred Priewe), in die Bezirksliga (2012, Coach Detlev Remmers) und in die Landesliga (2019) unter dem jetzigen Trainer Sebastian Kaul.

Übungsleiter beim Herzsport

Aktuell ist „Eddy“ Großkämper als ausgebildeter Herzsport-Übungsleiter beim Ambulanten Herzsport Kleve aktiv und trainiert hier zwei Gruppen mit jeweils bis zu 20 Teilnehmern. Björn Mende, der derzeitige SGE-Vorsitzende, lobt die Arbeit seines Vorgängers für den Verein. „Eddy Großkämper hat durch sein langjähriges Engagement bei der SG Hasselt und auch als Vorsitzender der SGE Bedburg-Hau nachhaltig für unseren Klub gewirkt. Nicht ohne Grund wurde er 2017 zum Ehrenmitglied ernannt. Als sein Nachfolger kann ich ihn jederzeit um Rat fragen, wenn das erforderlich ist. Das weiß ich zu schätzen“, sagt Mende.