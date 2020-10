Der 1. FC Bocholt ist in der Oberliga das Maß aller Dinge

Bocholt. Der 1. FC Bocholt ist in der Oberliga Niederrhein das Maß aller Dinge. Trainer Jan Winking (25) erklärt, was die „Schwatten“ so stark macht.

Mit neun Siegen und einem Unentschieden aus den ersten zehn Spielen ist der 1. FC Bocholt fast perfekt in die Saison 2020/21 gestartet. Dass die „Schwatten“ an der Spitze der Oberliga Niederrhein stehen, ist für die meisten Experten allerdings keine Überraschung. Der Traditionsklub mischt seit Jahren oben mit und will in die Regionalliga. Wir haben uns mit Trainer Jan Winking, der mit seinen erst 25 Jahren zu den jüngsten Vertretern seiner Zunft zählt, darüber unterhalten, was Bocholt so stark macht.

Herr Winking, es läuft bei den Schwatten, zuletzt durften Sie mit Ihrer Truppe sogar ein 8:0 bei TuRU Düsseldorf feiern. Ist der 1. FC Bocholt zu gut für die Oberliga?

Jan Winking: Das nach erst zehn von hoffentlich 44 Spieltagen in dieser langen Saison zu behaupten, wäre sicherlich nicht angebracht. Wir sind mit der Punkteausbeute und der Art, wie wir auftreten, aber bisher sehr zufrieden. Nachdem wir beim 3:2 im ersten Spiel gegen Niederwenigern doch unsere Probleme hatten, ist die Entwicklung seitdem richtig positiv. Wir haben ein klares Spielsystem, das bisher richtig gut aufgeht, und das, obwohl wir viel rotieren und schon 21 von unseren 27 Spielern im Kader eingesetzt haben.

Das heißt, es gibt keine Unruhe, wenn da mal ein Spieler nicht von Anfang an aufläuft?

Nein! Wir haben eine Achse, die aus Torhüter Maurice Schumacher, meinem Bruder Tim als Innenverteidiger und Kapitän sowie seinem Stellvertreter, Rechtsverteidiger Marc Beckert, besteht. Viele andere Spieler haben aber auch wichtige Rollen, doch bei dem Programm, ist es gut, auch mal durchzuwechseln. Unser System ändert sich dabei nicht, das haben alle Spieler verinnerlicht.

Wie kommt dann Ihr älterer Bruder Tim mit Ihnen als Chef klar?

Damit haben wir keine Probleme, wir können das sehr gut trennen. Die Situation ist für uns beide ja auch nicht gänzlich neu, schließlich war ich vor meiner Zeit in Gemen ja auch schon unter Manuel Jara Co-Trainer beim 1. FC Bocholt. Tim ist auf dem Platz der verlängerte Arm des gesamten Trainerteams und aufgrund seiner Leistungen auch über jeden Zweifel erhaben.

Ist Ihr Alter denn noch ein Thema? Obwohl Sie gerade erst 25 geworden sind, haben Sie ja schon ein paar Jahre Trainererfahrung.

Intern beim 1. FC Bocholt ist das natürlich kein Thema mehr, denn der Verein hat sich ja bewusst für mich als Chefcoach entschieden, nachdem Manuel Jara im Frühjahr seinen Rückzug zum Sommer angekündigt hatte. Aber von außen wird es doch schon noch kritisch begleitet, wenn ein so junger Trainer kommt. Das war schon bei meiner vorherigen Station Westfalia Gemen so, wo ich mit 22 in der Landesliga angefangen habe. Von daher bin ich dem 1. FC Bocholt sehr dankbar, dass er mir diese Chance ermöglicht hat.

In Ihrem Alter spielt man normalerweise noch mit...

Normalerweise schon, aber ich habe mit 15 Jahren einen Knorpelschaden erlitten und musste dann mit 20 die Schuhe an den Nagel hängen. Meine erste Trainerstelle habe ich aber schon mit elf Jahren angenommen, das war in der Jugend bei der SG Borken und danach bei Westfalia Gemen. Meine erster Trainerlizenz habe ich dann mit 16 Jahren erworben.

Haben Sie schon als Spieler wie ein Trainer gedacht oder woher kommen Ihre besonderes Talent für den Job?

Das müssen andere beurteilen, aber durch mein Lehramtsstudium, in dem ich kurz vor dem Abschluss stehe, bringe ich sicher einige pädagogische Fähigkeiten mit. Letztlich kommt es aus meiner Sicht auch nicht so sehr auf das Alter an, sondern dass man weiß, was man tut. Das ist bei mir der Fall.

Zurück zum 1. FC Bocholt: Betreuen Sie nächsten Sommer, dann sind Sie ja immer noch 25, einen Regionalligisten?

Ich weiß, dass wir hoch gehandelt werden. Die Mannschaft, die in der letzten und schließlich abgebrochenen Saison Fünfter geworden ist, war schon top zusammengestellt. Dann haben wir uns noch auf der einen der anderen Position richtig gut verstärkt, sodass wir über einen sehr starken Kader verfügen. Bisher sind wir den Erwartungen auch gerecht worden. Das fing schon in der Vorbereitung an, als wir, leider bis auf das Halbfinale im Niederrheinpokal gegen unseren Nachbarn 1. FC Kleve, kein Spiele verloren haben. Klar, wir haben hohe Ziele, aber die kommunizieren wir intern.

Ist Verfolger SSVg Velbert der vielleicht härteste Konkurrent auf dem Weg nach oben?

Velbert ist sicherlich stark einzusetzen und hat ähnliche Ambitionen wie wir. Aber auch die Sportfreunde Baumberg, gegen die die wir ja schon gespielt haben, der Aufsteiger SC West und der 1. FC Monheim dürften oben mitmischen. Auch der 1. FC Kleve ist mit einem Zweipunkteschnitt stark gestartet und sicherlich zu beachten. Wir jedenfalls wollen so weitermachen wie bisher, dann haben wir gute Chancen, da oben zu bleiben.