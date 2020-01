Iserlohn. Jan Pannach und Axel Schön holen vier Punkte in Reichenbach.

Zweitligastart glückt RC Pfeil

Zum Saisonstart in der 2. Radball-Bundesliga ging es für Axel Schön und Jan Pannach vom RC Pfeil nach Reichenbach. Die Vorbereitung verlief problematisch, weil wegen beruflicher Verpflichtungen kaum gemeinsam trainiert wurde.

Im Auftaktspiel gegen die erste Mannschaft des RC Worfelden geriet Iserlohn früh in Rückstand, und trotz vieler guter Ecken wollte der Ausgleich nicht gelingen. In der zweiten Hälfte wurden die Angriffsbemühungen weiter intensiviert, die Tore fielen aber auf der anderen Seite. Doch auch vom 0:3 ließen sich die erfahrenen Iserlohner nicht entmutigen und erhöhten den Druck. Nach dem Anschlusstreffer durch Pannachs Viermeter wurde der Gegner in den letzten Minuten durch ein verstärktes Pressing zu Fehlern gezwungen werden, was zum 2:3 führte. Und in buchstäblich letzter Sekunde gelang Pannach sogar das 3:3.

Im zweiten Spiel gegen die Gastgeber lagen die Iserlohner zur Pause mit 0:3 hinten, nachdem wieder Großchancen ausgelassen wurden. Mitte der zweiten Hälfte gelang zwar der erste Treffer, doch der Gegner war an diesem Tag zu stark und gewann letztlich mit 5:2.

Im letzen Spiel gegen die Reichenbacher Zweitvertretung sollte nun der erste Sieg gelingen. Der Gegner setzte auf Angriff, und die Pfeiler reagierten mit einer tief stehenden Abwehr, was wie geplant zu zwei Kontertoren führte. Pannach erzielte sie nach guten Paraden durch Torwart Schön. Reichenbach verkürzte im Anschluss, Schön kassierte eine gelbe Karte, aber zur Pause lag Iserlohn mit 3:2 in Front. Zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte Jan Pannach das wichtige 4:2, und danach hatten die Sauerländer die Partie im Griff. Reichenbach waren zunehmend mit sich selbst beschäftigt und haderten mit dem Schiedsrichter. Am Ende setzten sich die Pfeiler verdient mit 5:3 durch, und angesichts der nicht gerade optimalen Vorbereitung können sie mit dieser Ausbeute sehr zufrieden sein.