Zweites Endspiel für die Iserlohn Kangaroos

Reservisten und Verantwortliche in froher Erwartung eines Sieges – auf ähnliche Bilder hoffen Iserlohns Basketballer auch am Samstag.

Iserlohn. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen die BSW Sixers beginnt.

„Wir verändern jetzt überhaupt nichts, alles läuft ganz normal weiter“, sagt Stephan Völkel, der Trainer der Iserlohn Kangaroos. Am Montag stand beim Basketball-Zweitligisten aus der Pro B Nord Regeneration auf dem Programm, mit dem heutigen Tag beginnt die Vorbereitung auf das letzte Hauptrundenspiel, das am Samstag daheim gegen den Tabellenvierten, die BSW Sixers, bestritten wird.

Es ist das nächste Endspiel im Kampf um den Einzug in die Endrunde. Endspiel Nummer eins stand am Sonntag beim ETV Hamburg an. Dort hielten die Nerven der Iserlohner Spieler dem Druck stand, andernfalls wäre der 107:97-Sieg wohl nicht zustande gekommen. „Am Anfang sah es für uns nicht so gut aus, da haben wir zaghaft agiert und Angst vor Fehlern gehabt“, blickt Völkel zurück.

Stephan Völkel interessieren keine Rechenspiele

Beim Ausblick interessiert ihn nur, wie das Spiel gewonnen werden kann. Hin und her rechnen, unter welchen Umständen seine Mannschaft Platz acht verteidigt, wird er nicht. „Das macht doch keinen Sinn, weil wir nur unser eigenes Spiel beeinflussen können.“

Das Restprogramm der vier Kandidaten für drei noch zu vergebene Plätze: EN Baskets Schwelm (20 Punkte): Itzehoe (H), Stahnsdorf (A) - TKS 49ers (20): Münster (H), Schwelm (H) - Kangaroos (20): BSW Sixers (H) - RheinStars Köln (18): Bernau (H), Wedel (A).

Welche Szenarien sind denkbar? Verlieren die Kangaroos ihr letztes Spiel, müssen auch Schwelm und Köln komplett leer ausgehen, damit der Sprung in die Endrunde gelingt. Mit einem Sieg gegen Sandersdorf sind die Iserlohner sicher dabei, wenn von den drei Konkurrenten nur Schwelm auf 22 Punkte in der Endabrechnung kommt. Gegen die EN Baskets spricht der direkte Vergleich für die Mannschaft von Stephan Völkel, gegen Köln und Stahnsdorf gegen sie. Der ungünstigste Fall würde eintreten, wenn Stahnsdorf gegen Münster gewinnt und gegen die Schwelmer verliert, diese auch gegen Itzehoe gewinnen und sich Köln zweimal durchsetzt. Dann wären die Iserlohner mit 22 Punkten raus. Möglicherweise müssen sie nach ihrem Duell mit den BSW Sixers eine Woche warten, ehe Klarheit herrscht.