Zweite Eisfläche bleibt ein Thema

Iserlohn. Die Young Roosters schildern Jens Teutrine, dem Chef der Jungen Liberalen, ihre Probleme.

Die zweite Eisfläche – das ist ein in der Öffentlichkeit mal mehr, mal weniger intensiv diskutiertes Dauerthema. Doch wie unverändert wichtig es den Verantwortlichen des Iserlohner Eishockeys ist, bekam nun Jens Teutrine vor Augen geführt. Der 27-jährige Vorsitzende der Jungen Liberalen, der im Bundestagswahlkreis Herford/Minden-Lübbecke II am 26. September für einen Sitz im Parlament kandidiert, hat am Montag in der Eissporthalle am Seilersee Station gemacht. Ihn begleiteten der heimische FDP-Bundestagskandidat Jochen Lipproß sowie der Vorsitzende des Kreisverbandes, Arne-Hermann Stoppsack, und Detlef Köpke, der Vorsitzende des FDP-Stadtverbandes Iserlohn.

Hobbymannschaften müssen nach Unna ausweichen

Vor Ort traf Teutrine die Spitze der Young Roosters – den Vorsitzenden Bob Paton und den zweiten Vorsitzenden Michael Schäfer, der die Bedeutung der zweiten Eisfläche präzisierte. „Dadurch, dass der Schulbetrieb im Ganztag zunimmt, können unsere jüngeren Jahrgänge erst spät mit dem Eistraining beginnen. Entsprechend verschieben sich die Einheiten der älteren Jahrgänge nach hinten. Wann sollen denn die Hobbyteams oder die Eisläufer der EGI ihre Eiszeiten bekommen?“ Bob Paton schilderte, dass viele Hobbyspieler nach Unna abwanderten. „Eine der Mannschaften kann erst gegen Mitternacht aufs Eis.“ Kürzungen beim eigenen Nachwuchs stehen nicht zur Diskussion – sie würden die Qualität der Ausbildung mindern und den Fünf-Sterne-Status gefährden, den der DEB den Young Roosters seit einigen Jahren verleiht. Geld für einen Neubau ist in Iserlohn nicht vorhanden, außerdem habe die Stadt laut Köpke viele kostenintensive Aufgaben vor der Brust. Konkret sprach er die Rathausproblematik und die Entwicklung des Schillerplatzareals an. Geeignete Fördertöpfe gibt es aktuell nicht, was Teutrine durchaus als Wink mit dem Zaunpfahl verstand.

Die Bemühung um eine geeignete Fördermöglichkeit könnte zu einem seiner Ziele werden. Der Runde gefiel der Gedanke an ein Sportzentrum, schließlich ist der Bereich Seilersee/Hemberg schon in Qualität und Quantität hervorragend aufgestellt. Das Programm „Moderne Sportstätten 2022“ ist dafür geschaffen worden, dass Vereine ihre vorhandenen Sportanlagen modernisieren können.

Auch über die Auswirkungen der Coronapandemie und deren Folgen ließen sich die Politiker ausführlich informieren. Die akuten finanziellen Sorgen sind die Young Roosters los, aber personell könnte es eng werden. Schäfer: „Wir haben keine Mitglieder verloren, aber auch keine neuen gewonnen, weil die Kinder nichts ausprobieren und daher keine Entscheidung treffen konnten. Das wird uns im nächsten Jahr weh tun.“ Bob Paton dachte in eine ähnliche Richtung. „800 bis 900 Kinder kommen normalerweise im Rahmen des Schulsports zum Eislaufen, davon melden sich jedes Jahr 20 bis 30 Kinder bei uns an. Das nachzuholen, wird schwierig.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe