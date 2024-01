Zweimal Gold für die EG Iserlohn beim Waldstadtpokal

Iserlohn Die Eiskunstläuferinnen der EG Iserlohn sind in dieser Saison schon viel herumgekommen. Nun haben sie den Waldstadtpokal ausgerichtet.

Zum 39. Mal waren überwiegend Eiskunstläuferinnen aus allen Teilen der Republik am Samstag bei der EG Iserlohn anlässlich des Waldstadtpokals zu Gast. 255 Teilnehmerinnen und fünf Teilnehmer aus Hamburg, Bremen, Berlin, Hessen und natürlich Nordrhein-Westfalen gingen in verschiedenen Kategorien in der Balver-Zinn-Arena an den Start, womit die Gastgeber an den Rand des Machbaren stießen, wie EGI-Kassenwart Ralph Meister schilderte, der sich gemeinsam mit Melanie Schubert um Technik und Starts kümmerte: „Leider mussten wir einigen potenziellen Teilnehmerinnen absagen. Der erste Zeitplan, den wir erstellt hatten, hat bis nach Mitternacht gereicht.“ Als mehrtägige Veranstaltung wäre der Waldstadtpokal nicht zu realisieren gewesen, sonst hätten die Iserlohn Roosters ihr Heimspiel am Sonntag verlegen müssen, am Vormittag kämpfte zudem der IEC-Nachwuchs um Punkte.

Eine weitere organisatorische Herausforderung bedeutete für die EGI das neue Wertungssystem, das unter anderem dazu geführt hat, dass das Preisgericht vergrößert wurde. Die Damen und Herren, die die Leistungen der Teilnehmer bewerteten, nahmen auf der Teambank der Roosters Platz. Die Iserlohner Starterinnen überzeugten das Preisgericht durchaus. In der höchsten Kategorie des Wettbewerbs, Young Adult Master, wurde Jule-Marie Hartmann Siegerin und Lynn Brunnert Dritte. Ebenfalls den ersten Platz belegte Vanessa Lesser in der Gruppe Young Adult Gold.

Mal auf dem Podest, mal knapp dran vorbei

Einen weiteren Podestplatz sicherte sich Lisa-Marie Menz mit Platz zwei in der Kategorie Young Adult Silber, dicht gefolgt von ihren Vereinskameradinnen Helen Becker auf Platz vier und Annika Meyer auf Platz fünf. Maja Dragan holte den Bronzeplatz im Starterfeld der Kunstläuferinnen. Danielle Arnold belegte in der gleichen Gruppe einen sehr guten fünften Platz und Görkem Yildiz erkämpfte sich trotz eines Fehlers beim „Axel“ den achten Platz.

Mit einem fehlerfreien Programm erreichte Lilly Schröder einen sehr guten 14. Platz in einem starken Teilnehmerfeld der Anwärterinnen. Carolin Schubert wurde in der Gruppe der Figurenläufer 13., in der Kategorie der Freiläufer belegte Leni Dodt mit einer fehlerfreien Kür einen guten neunten Platz. In derselben Gruppe wurde Ceylin Yildiz nach einem Fehler beim „Flieger“ den 13..

Iserlohns Trainerin Sandra Becker war nicht nur damit sehr zufrieden: „Alle haben ihre Trainingsleistungen bestätigt. Und die Eisqualität war am Samstag auch gut.“ Die Eiskunstlauf-Saison ist noch in vollem Gange – am nächsten Wochenende nehmen die Aktiven der EGI beim Wiehl-Pokal teil, und Anfang Februar geht es zum Ina-Bauer-Pokal nach Krefeld.

