Zwei dicke Auswärtsbrocken für den Tennisclub Iserlohn

Lukas Ollert und der TC Iserlohn spielen am Freitag beim Bremer TC und am Sonntag gegen BW Berlin.

Iserlohn. Der TC Iserlohn steht am 4. und 5. Spieltag der 2. Bundesliga-Nord vor einer kleinen Reise vom Norden in den Osten der Bundesrepublik.

Ein dickes B an der Weser und dann das dicke B oben an der Spree: Der TC Iserlohn steht am 4. und 5. Spieltag der 2. Bundesliga-Nord vor einer kleinen Reise vom Norden in den Osten der Bundesrepublik und schwierigen Auswärtspartien gegen Bremen und Berlin. Am heutigen Freitag (13 Uhr) steht das Spiel gegen den Tabellenfünften in der Hansestadt an, ehe es von dort aus direkt Richtung Hauptstadt zum Spiel gegen BW Berlin (Sonntag, 11 Uhr) geht.

Coach Jim Anwar, dessen Mannschaft nach den ersten drei Spieltagen noch ohne Pluspunkte am Tabellenende steht, ist verhalten optimistisch und sieht sein Team für die beiden Meisterschaftsspiele an diesem Wochenende in der Außenseiterposition: „In Bremen wird es sehr schwer, und Berlin hat auch eine sehr starke Mannschaft.“

Bremer TC mit echten Sandplatzspezialisten

Das Bremer Team hat mit einer Ausnahme bislang komplett auf die Dienste ausländischer Spieler gesetzt. An den vorderen Positionen spielen durchgängig italienische und spanische Sandplatz-Spezialisten, die in der Regel Punktgaranten sind. Die beiden Top-Spieler Raul Brancaccio (ITA) und Eduard Esteve Lobato (ESP) beispielsweise rangieren unter den Top 350 der Welt. Die Nummer 3 Alvaro Lopez San Martin gilt als Doppel-Experte und hat 2015 in dieser Disziplin mit Jaume Munar die French Open der Jugend gewonnen.

Auch Berlin setzt bislang schon intensiv auf ausländische Akteure: Dayne Kelly (AUS) und Vaclav Safranek (CZE) liegen im ATP-Ranking unter den Top 500. „Wichtig ist, dass wir gut in die Partie finden und die Tagesform passt“, sagt Anwar, der gestern Abend noch mit einigen Zweitliga-Akteuren auf der TCI-Anlage das Abschlusstraining absolvierte. Die Mannschaft wird im direkten Anschluss an die Partie in Bremen weiter nach Berlin fahren. „Die Jungs können dann ausschlafen und am Samstag vielleicht noch einen kleinen Stadtbummel machen“, sagt Anwar.

Am Samstagabend wird der TCI-Coach mit der Mannschaft zur Anlage von RW Berlin im Grunewald fahren, um sich ein bisschen locker einzuschlagen und an die Gegebenheiten zu gewöhnen.

Vielleicht bringt die Mannschaft von dem Kurztrip quer durch die Nordhälfte der Republik die ersten Punkte der Saison mit. Dann wäre die tabellarische Situation vor dem Heimspiel-Doppelpack gegen Suchsdorf und Hamburg etwas entspannter.

Konstellation: Die Bremer gehören zu den Mannschaften, die oben mitmischen wollen und mit 4:2-Punkten aktuell auf dem fünften Rang stehen. Dem 1:8 zum Ligastart gegen Aachen folgten Siege in Versmold und bei RW Berlin (6:3 und 5:4). Der sonntägliche TCI-Kontrahent BW Berlin hat bislang eine Partie in der laufenden Saison gewonnen (6:3 gegen Hamburg) und dürfte gegen den Abstieg spielen. Die Niederlage gegen Versmold zum Saisonauftakt war mit 0:9 deftig, in Suchsdorf war beim 3:6 mehr drin.

Direkte Vergleiche: Die TCI-Bilanz gegen Bremen steht bei 1:2 .2019 verlor der TCI 3:6, 2018 dann 1:8, 2016 gewann Iserlohn mit 6:3. Gegen BW Berlin lautet die Bilanz auch 1:2: 2019 (H) und 2016 (A) unterlag der TCI mit 3:6 und 2:7, 2017 gewann er 5:4.

