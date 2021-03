Zuversicht vor dem Auftakt

Iserlohn. Roosters starten mit unverändertem Kader in Nürnberg in die Südrunde

Wenn das Abschlusstraining am Freitag am Seilersee einen Hinweis auf die Erfolgschancen beim Südrundenauftakt in Nürnberg geben sollte, dann durfte Brad Tapper sehr zuversichtlich sein. „Das war sehr intensiv, mit viel Tempo. Richtig gute Arbeit“, lobte der Roosters-Coach seine Spieler. Zur Mittagszeit saßen sie im Bus und starteten in Richtung Nürnberg, wo am Abend noch die Ausrüstung in der Kabine der Arena verstaut wird, ehe man im Hotel zum Abendessen zusammenkommt.

Am Spieltag selbst ist kein Eistraining am Vormittag vorgesehen, stattdessen will Tapper das Team mit einem Video auf den Gegner einstimmen. Der Kanadier hat bisher den Mitschnitt von drei Spielen der Ice Tigers intensiv verfolgt, und dabei festgestellt, dass man diesen Gegner besser nicht am Tabellenplatz messen sollte. Was ja auch im Norden für die Krefelder zu gelten hatte. Tapper verweist auf einen guten Torhüter (Niklas Treutle) und auf eine leistungswillige Mannschaft, die hart arbeite. Die zentralen Forderungen an seine Mannschaft sind immer gleich: Einfach spielen, voll konzentriert, aggressiv im Forechecking agieren und der Strafbank verbleiben.

In den letzten Spielzeiten gab es oft sehr enge Duelle zwischen beiden Mannschaften, und beim letzten Auftritt der Sauerländer in Franken endete mit dem Overtime-Sieg Ende Dezember 2019 eine 16 Spiele währende Erfolglosigkeit. Damals stand noch Kurt Kleinendorst an der Bande der Ice Tigers, und wie er hat auch sein Nachfolger Frank Fischöder eine Iserlohner Vergangenheit. Vor 30 Jahren stand er im Kader des ECD Sauerland. Beim Gegner sieht Nürnbergs Coach keine große Veränderung in den letzten Jahren und spricht von einer Mannschaft, die hart arbeite, viel laufe und sehr unangenehm sei.

Tapper hat viel Respektvor den Ice Tigers

Damit soll er am Abend aus Iserlohner Sicht natürlich recht behalten. Der Kader ändert sich gegenüber dem Wolfsburg-Spiel nicht, erneut wird Andreas Jenike im Tor stehen, und über mögliche Änderungen in der Zusammensetzung der Reihen wird kurzfristig entschieden. Brody Sutter geht in seine vorerst letzte Woche bei den Roosters, ehe er in seine Heimat zurückkehrt, und nach den Worten von Manager Christian Hommel ist die Zuversicht groß, dass die verletzten Verteidiger Dieter Orendorz und Ryan O’Connor in dieser Saiosn noch einige Spiele bestreiten können. „Bei Ryan kann es passieren, dass wir ihn bremsen müssen. Der will schnellstmöglich dabei sein.“

Der letzte Spieltag der Südrunde steigt am 18. April, aber dann soll für die Roosters noch nicht Schluss sein. Und Play-off-Ambitionen könnte man natürlich sehr gut mit einem Sieg im Auftaktspiel beim Süd-Schlusslicht untermauern.