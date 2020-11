Zur Tatenlosigkeit gezwungen

Luca Pokorny muss eine Weile überlegen, wann das war, als er mit seinen Jungs das letzte Mal auf dem Eis trainiert hat. „Das muss irgendwann im Februar gewesen sein. Im März wollten wir gegen Antwerpen spielen, aber dazu ist es ja dann nicht mehr gekommen“, erinnert sich der Trainer der Iserlohner Parahockey-Mannschaft.

Seit dem umfangreichen Lockdown im Frühjahr herrscht in dieser Sportart, die sich am Seilersee noch im vielversprechenden Aufbau befindet, absoluter Stillstand. Früher als üblich endete damals die Eiszeit und später als gewöhnlich begann sie zur aktuellen Saison wieder. Kapazitäten für das Parahockey gibt es momentan es keine. Die kleine Eisfläche unter der Stehplatztribüne ist bislang noch nicht wieder hergestellt worden. „Die große Eisfläche wurde uns gar nicht erst angeboten“.

Infektionsschutz der Spieler steht an erster Stelle

Darüber ist Pokorny einerseits enttäuscht, andererseits weiß er, dass die Young Roosters, zu denen die Parahockey-Spieler gehören, an allen Ecken und Enden sparen müssen. Und jede Stunde auf dem Eis kostet Geld. Auch aus den Plänen, nach Unna oder Hamm auszuweichen, ist nichts geworden. Doch selbst wenn sich die Option auf die eine oder andere Trainingseinheit ergeben hätte, wäre gründlichst überlegt worden, ob sie überhaupt vertretbar gewesen wäre. „Wir hätten uns nicht in der Kabine umziehen dürfen. Das wäre also schwierig geworden, und einige meiner Spieler haben neben ihrer körperlichen Einschränkung auch noch andere Erkrankungen.“

Trotzdem fragen sie häufig, wann es wieder losgehen könnte. Dass sie nach ihrer Rückkehr so spielstark und fit sein werden wie zu dem Zeitpunkt, als er das letzte Mal mit ihnen arbeiten konnte, kann sich Pokorny nicht vorstellen. „Selbst wenn wir es dürften: Ich kann mich ja mit ihnen nicht zum Joggen treffen, um dadurch die Fitness zu erhalten.“ Seine Spieler haben unterschiedliche Behinderungen im Bereich der Beine. Sie können in der Beweglichkeit lediglich eingeschränkt, aber auch gelähmt sein, teilweise oder komplett fehlen.

Die Geschichte des Parahockeys in Iserlohn ist eine noch recht junge. Anfang 2019 gab es die ersten Trainingseinheiten, im Frühjahr stieg dann am Seilersee das erste Testspiel, in dem die favorisierten Antwerp Phantoms mit 5:3 besiegt wurden. „In diesem Jahr wollten wir eigentlich richtig durchstarten“, beschreibt Pokorny die Ziele, die sich vorläufig alle in Luft aufgelöst haben. „Wir wären im Januar in Amsterdam angetreten, die sollten später auch noch zu uns kommen. Dann wollten wir zu Spielen nach Frankreich und nochmals gegen Antwerpen antreten.“

Jede Partie wäre mit Blick auf das größte Vorhaben dieses Jahres wichtig gewesen: Den Einstieg in den regulären Spielbetrieb. Dazu war eine Spielgemeinschaft mit den TuS Wiehl Penguins vorgesehen. Aber an eine Meisterschaft ist noch nicht wieder zu denken. Die Saison 2019/20 wurde abgesagt und die SG Dresden/Dachau zum Meister erklärt. „Derzeit können wir nur auf Lockerungen warten.“ Dadurch kann auch keine Werbung für den Sport betrieben werden, wodurch es schwierig wird, Unterstützer zu finden. Das gilt für neue Spieler ebenso wie für Sponsoren.

China-Reise mit der Nationalmannschaft geplatzt

Neben seinem Engagement in Iserlohn gehört Luca Pokorny auch zum Nationalteam. Er kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit und das Torwarttraining, Cheftrainer ist sein Vater Andreas. Corona hat auch die Entwicklung dieses Teams ausgebremst. Sportlicher Höhepunkt wäre die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in China gewesen. „Aber das hätte für jeden Spieler vor und nach dem Turnier jeweils zwei Wochen Quarantäne bedeutet.“