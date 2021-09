Zeichen stehen beim TC Hennen auf Kontinuität

Hennen. An der Spitze des TC Hennen gibt es eine Staffelübergabe: Nach 20 Jahren als 1. Vorsitzender übergibt Ulrich Langer das Amt an Ingo Scheen.

An der Spitze des TC Hennen gibt es eine Staffelübergabe: Nach einem Vierteljahrhundert Vorstandstätigkeit und 20 Jahren als 1. Vorsitzender des Clubs übergibt Ulrich Langer das Amt an Ingo Scheen. Die Zeichen stehen bei diesem Wechsel auf Kontinuität: Beide hat die Liebe zum Tennis geführt, beide sind passionierte Skifahrer, beide betrachten das Ehrenamt als eine wichtige Aufgabe für den gesellschaftlichen Kitt.

Angenehme Atmosphäre im Club weiter gefördert

„Wir sind beide über unsere Frauen zum Tennis gekommen. Bei uns haben die Frauen aber deutlich besser gespielt, für uns Männer blieb dann eben das Ehrenamt übrig“, spielten sich Vorgänger und Nachfolger beim Gespräch auf der TCH-Terrasse die Bälle hin und her.

Langer erinnerte sich, wie er erstmals an die Anlage kam und seine späteren Schwiegereltern auf Platz drei spielten. „Es war von Beginn an eine sehr angenehme Atmosphäre“, sagte Langer, der als Jugendlicher noch mit Holzschlägern und selbst gebastelten Netzen auf dem Parkplatz am Hengsteysee Tennis gespielt hat. „Wir wurden damals in Hagen nicht in den Tennisverein aufgenommen“, erinnert sich Langer an elitäre Hürden. Beim TC Hennen war von alledem nichts zu spüren – und Integration und Einbindung vieler Interessen sowie der stetige Austausch mit anderen Vereinen vor Ort wurde zum Credo des Engagements von Langer: „Mir ist wichtig gewesen, in den eigenen Verein hineinzuhören und über den eigenen Verein hinauszuschauen“, verdeutlicht Langer, der 1997 zunächst als Vize-Vorsitzender einstieg und drei Jahre später Nachfolger von Walter Schmid wurde. Viele Abstimmungsprozesse und eine bessere Koordination im Iserlohner Tennis hat er mit angestoßen und bereits frühzeitig auch schon seinen Nachfolger entdeckt: „Wenn sich Leute für den Verein engagieren wollen, spürt man das“, sagt Langer – und bei Ingo Scheen, den er 2010 auf der Anlage kennenlernte, hatte er dieses Gefühl.

Scheen, der seine sportlichen Ursprünge in der Hockeyabteilung des TuS Iserlohn hat, erinnert sich noch bestens an die Situation, als er eigentlich für ein Tennisspiel seiner Frau zur TCH-Anlage gekommen war, dann aber schnell durch Langer aktiv in den Verein integriert wurde: „Schwups, vom Zuschauer auf den Tenniscourt“, sagt Scheen, der nun seit einem Jahrzehnt im Club engagiert ist.

Vor knapp drei Jahren wurde er 2. Vorsitzender, hat also hier einen ganz ähnlichen Entwicklungsweg wie sein Vorgänger im Verein eingeschlagen. Eines der jüngsten und wichtigen Projekte für den Verein haben die beiden gemeinsam vorangetrieben: Alle fünf Plätze sind für diese Saison komplett modernisiert und mit Bewässerungsanlagen ausgestattet worden, zudem wurden auch die Sanitäranlagen im Vereinsgebäude umfassend renoviert. Die Kosten für diese Maßnahme liegen bei 94.000 Euro.

Für die Umsetzung hat das Führungsduo über das NRW-Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ Fördermittel in Höhe 52.500 Euro beantragt und erhalten, die Differenz zum Gesamtbetrag hat die TCH-Führungsspitze durch Spenden, Eigenleistungen und Kreditaufnahme gestemmt. „Wir sind über die Entwicklung auf dem Vereinsgelände begeistert, es ist wirklich richtig schön geworden“, sagen Langer und Scheen.

Der „Neue“ will eigentlich gar nicht so viel anders machen als der Vorgänger: Die Strukturen sind da, der eingeschlagene Weg soll fortgesetzt werden. „Wir wollen natürlich auch die Nachwuchsarbeit weiter fördern, denn das ist die Zukunft für den Verein“, sagt Scheen. Die Talentsuche funktioniert im Iserlohner Norden: Von den 200 Mitgliedern sind knapp 50 noch im U20-Bereich. Langer, der eine Ära geprägt hat, hinterlässt seinem Nachfolger also ein bestelltes Feld.

