Young Roosters: Das sind die neuen Trainer in Iserlohn

Iserlohn. Waldemar Banaszak kehrt beim Iserlohner Eishockey-Nachwuchs an seine alte Wirkungsstätte zurück, und Sam Ciernik wird Danielsmeier-Nachfolger.

Der Eishockey-Nachwuchs der Young Roosters hat sein Trainerteam für die kommende Saison komplett. Waldemar Banaszak kehrt als C-Lizenz-Trainer für den Bereich U9 bis U11 an den Seilersee zurück, und die U15 übernimmt Sam Ciernik.

„Ich freue mich, wieder an meiner alten Wirkungsstätte zu sein. Mich hat das neue Konzept überzeugt, und nach vielen Jahren im Seniorenbereich möchte ich wieder Kindern den Spaß am Eishockeyspielen vermitteln“, erläutert Banaszak. Er war in Iserlohn zuletzt als Coach des Skaterhockey-Bundesligisten IH Samurai in Aktion und in seiner letzten Eishockey-Stadion für den Regionalligisten Eisadler Dortmund tätig. „Er arbeitet als Lehrer in Hemer, so dass sich die Aufgabe bei uns anbot. Außerdem bringt er Stallgeruch mit, und er wird sportlich wie menschlich ein Gewinn für uns sein“, versichert Tim Schneider, der Chef der Young Roosters.

Die Verantwortlichen freuen sich auf erfahrenen Trainer

Banaszak kann auf eine lange Spieler- und Trainerkarriere zurückblicken. Seine Anfänge als Spieler erfolgten beim TKH Torun. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften bis hin zum Seniorenbereich. Als Profi spielte er unter anderem für den EC Lünen und den Königsborner JEC. Zum Abschluss seiner Karriere schnürte er noch die Schlittschuhe für die damalige Iserlohner Regionalligamannschaft.

Seine Trainerkarriere begann er 2004 beim Iserlohner EC, und ab 2011 stand er in Königsborn in der Oberliga hinter der Bande, wo im übrigen auch Tim Schneider zu seinen Spielern gehörte. „Wir sind froh, einen erfahrenen Trainer am Seilersee begrüßen zu können“, betont Axel Müffeler, der Sportliche Leiter der Young Roosters. Waldemar Banaszak wird Mitte August seine Arbeit aufnehmen.

Die letzte offene Stelle im Trainerstab besetzt Sam Ciernik, der zur neuen Saison die U15 übernimmt. „Das ist eine ganz wichtige Personalie“, freut sich Schneider über die Verpflichtung. Der 24-jährige gebürtige Slowake hat zu seiner aktiven Zeit im Nachwuchsbereich unter anderem in Köln, in Malmö in Schweden, in Hannover und Augsburg gespielt. Seine aktive Karriere beendete der Maschinenbaustudent 2017. Erfahrungen als Trainer hat er seit der Saison 2019/20 im U13-, U15- sowie im U17-Bereich der Hannover Indians sammeln können.

In Iserlohn übernimmt der Sohn des ehemaligen Eishockey-Profis Ivan Ciernik die in der letzten Saison von Collin Danielsmeier und Sebastian Jones gemeinsam bekleidete Position bei der U15. „Iserlohn ist ein toller Standort und ein guter Ausbildungsklub, ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und die Möglichkeit, hier den nächsten Schritt tun zu können“, so Ciernik. „Wir freuen uns, einen jungen Trainer in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Die Personalplanung ist somit weitestgehend abgeschlossen“, so Müffeler.

